हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाStudy In India: इन देशों के छात्रों को खूब भा रही भारत की पढ़ाई, हर साल इतने बच्चे छोड़ आते हैं अपना वतन

Study In India: इन देशों के छात्रों को खूब भा रही भारत की पढ़ाई, हर साल इतने बच्चे छोड़ आते हैं अपना वतन

Study In India: कम खर्च में बेहतर शिक्षा, आधुनिक सुविधाएं और शानदार माहौल की वजह से दुनिया भर के छात्र भारत का रुख कर रहे हैं, जबकि भारतीय छात्र भी बड़ी संख्या में विदेश पढ़ने जा रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 28 May 2026 08:16 AM (IST)
Preferred Sources

Study In India:  आज भारत सिर्फ अपने खान-पान, संस्कृति और त्योहारों के लिए ही नहीं, बल्कि अच्छी पढ़ाई के लिए भी दुनिया भर में पहचान बना रहा है. नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, अफ्रीका और कई एशियाई देशों के छात्र भारत आकर पढ़ाई करना पसंद कर रहे हैं. वहीं मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और आईटी जैसे कोर्स भारत में कम खर्च में अच्छे स्तर पर मिल जाते हैं. यही वजह है कि हर साल हजारों विदेशी छात्र अपना घर छोड़कर भारत अपनी पढ़ाई करने आते हैं. साथ ही भारत के बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटी अब दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं.

रिपोर्ट के अनुसार भारत में हर साल करीब 70 हजार से ज्यादा विदेशी छात्र पढ़ाई करने आते हैं. वहीं सरकार के अनुसार साल 2025 में लगभग 72,218 विदेशी छात्र भारत के अलग-अलग कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, जो करीब 200 देशों से आए हैं. यहां की पढ़ाई में आधुनिक तकनीक के साथ-साथ अच्छी शिक्षा और बेहतर माहौल भी मिलता है, जो छात्रों को अपनी ओर खींचता है. 

कम खर्च में बेहतर शिक्षा बना रही भारत को खास

अगर बात पढ़ाई के खर्च कि करें तो, विदेशों के मुकाबले भारत में पढ़ाई का खर्च काफी कम होता है.वहीं अमेरिका, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया में जहां लाखों रुपये खर्च होते हैं, वहीं भारत में उसी स्तर की पढ़ाई कम पैसों में हो जाती है. यही कारण है कि गरीब और मध्यम वर्ग के विदेशी छात्र भारत को बेहतर विकल्प मान रहे हैं. साथ ही भारत सरकार भी विदेशी छात्रों के लिए कई स्कॉलरशिप योजनाएं भी चला रही है. जैसे ICCR Scholarship (Indian Council for Cultural Relations) इसमें हर साल 3000 से ज्यादा विदेशी छात्रों को भारत पढ़ने का मौका मिलता है.

इसके अलावा Atal Bihari Vajpayee General Scholarship Scheme भी है जो ICCR के तहत चलने वाली खास योजना है, इसमें इसमें 100 से ज्यादा देशों के छात्रों को भारत के कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है. वही माना जाता है कि  मेडिकल और टेक्निकल पढ़ाई के लिए भारत खास तौर पर लोकप्रिय हो रहा है.  कई विदेशी छात्रों का कहना है कि भारत में उन्हें पढ़ाई के साथ परिवार जैसा माहौल भी मिलता है. यहां की संस्कृति और लोगों का व्यवहार उन्हें जल्दी अपना बना लेता है. 

यह भी पढ़ेंः बिहार पुलिस सब-इंस्पेक्टर (दारोगा) मुख्य परीक्षा आज, 1799 पदों के लिए 36 हजार अभ्यर्थी देंगे एग्जाम

भारतीय छात्र भी बड़ी संख्या में जा रहे हैं विदेश

एक तरफ विदेशी छात्र भारत आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत के लाखों छात्र हर साल विदेश पढ़ने जा रहे हैं.  रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2024 में करीब 13.35 लाख भारतीय छात्र विदेशों में पढ़ाई कर रहे थे. जिसमें  कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी भारतीय छात्रों की पहली पसंद बने हुए हैं.  वहीं कनाडा में सबसे ज्यादा करीब 4.27 लाख भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं. साथ ही अमेरिका में 3.37 लाख से ज्यादा भारतीय छात्र मौजूद हैं.  अच्छी नौकरी, बड़ी यूनिवर्सिटी और अंतरराष्ट्रीय अनुभव पाने की चाह युवाओं को विदेश की ओर खींच रही है. हालांकि अब भारत में भी तेजी से अच्छे कॉलेज और नई सुविधाएं बढ़ रही हैं, जिससे आने वाले समय में तस्वीर बदल सकती है. 

शिक्षा के दम पर दुनिया में मजबूत हो रहा भारत

भारत अब सिर्फ छात्रों को पढ़ाने वाला देश नहीं, बल्कि दुनिया का बड़ा शिक्षा केंद्र बनने की ओर बढ़ रहा है.  विदेशी छात्रों की बढ़ती संख्या यह दिखाती है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था पर दुनिया का भरोसा बढ़ रहा है. वहीं नई शिक्षा नीति, डिजिटल पढ़ाई और आधुनिक सुविधाओं ने भारत को और मजबूत बनाया है. आने वाले समय में अगर भारत अपने कॉलेजों और रिसर्च पर और ध्यान दे, तो दुनिया के और भी छात्र यहां पढ़ने आ सकते हैं.

यह भी पढ़ेंः UPSSSC AGTA Group C recruitment 2026: UPSSSC में 2759 कृषि पदों पर भर्ती शुरू, जानें आवेदन की पूरी प्रक्रिया

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 28 May 2026 08:16 AM (IST)
Tags :
Foreign Students Study In India Indian Education India Education System
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
Study In India: इन देशों के छात्रों को खूब भा रही भारत की पढ़ाई, हर साल इतने बच्चे छोड़ आते हैं अपना वतन
इन देशों के छात्रों को खूब भा रही भारत की पढ़ाई, हर साल इतने बच्चे छोड़ आते हैं अपना वतन
शिक्षा
India vs Russia China Ukraine MBBS Fees: चीन-रूस और यूक्रेन की तुलना में भारत में क्यों महंगी है MBBS की पढ़ाई? जानें इसके पीछे की वजह
चीन-रूस और यूक्रेन की तुलना में भारत में क्यों महंगी है MBBS की पढ़ाई? जानें इसके पीछे की वजह
शिक्षा
पटना के ज्ञान भवन में नौकरी की बारिश, रोजगार मेले के दूसरे दिन 3659 युवाओं को मिला तोहफा
पटना के ज्ञान भवन में नौकरी की बारिश, रोजगार मेले के दूसरे दिन 3659 युवाओं को मिला तोहफा
शिक्षा
रिक्शा चालक के बेटे ने पहले प्रयास में पास की UPSC परीक्षा, बने IAS अधिकारी
रिक्शा चालक के बेटे ने पहले प्रयास में पास की UPSC परीक्षा, बने IAS अधिकारी
Advertisement

वीडियोज

Bhopal High Profile Suicide: IPS की बेटी का सुसाइड नोट, 'पापा-मम्मी, मैं अच्छी बेटी नहीं बन सकी'
Sansani | Patiala Drum Murder: नीले ड्रम में मिली नेहा की लाश! हाथों पर बने 'टैटू' ने खोला राज!
Bakrid Controversy | Janhit: दिल्ली से पटना तक फ्लैग मार्च, क्या कल थम जाएगा बकरे पर बवाल?
Bakrid Controversy | Bharat Ki Baat: बकरे पर बंटेंगे तो एकजुट कैसे रह सकेंगे? | Maharashtra News
Supreme Court on SIR | Sandeep Chaudhary: SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दी 'क्लीन चिट'!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Eid Ul Adha 2026: ईद-उल-अजहा पर पाकिस्तान ने ईरान को US का नाम लेकर क्या मैसेज दिया? कहा- 'सच्चे मित्र की तरह...'
ईद-उल-अजहा पर पाकिस्तान ने ईरान को US का नाम लेकर क्या मैसेज दिया? कहा- 'सच्चे मित्र की तरह...'
महाराष्ट्र
बकरीद पर AIMIM नेता वारिस पठान का बड़ा बयान, 'BMC और सरकार के दिशा निर्देश...'
बकरीद पर AIMIM नेता वारिस पठान का बड़ा बयान, 'BMC और सरकार के दिशा निर्देश...'
इंडिया
आसमान में थम गई सांसें! फ्यूल कम होते ही अकासा एयर फ्लाइट में मचा हड़कंप, ATC ने घोषित की फुल इमरजेंसी
आसमान में थम गई सांसें! फ्यूल कम होते ही अकासा एयर फ्लाइट में मचा हड़कंप, ATC ने घोषित की फुल इमरजेंसी
स्पोर्ट्स
टी20 वर्ल्ड कप से पहले हरमनप्रीत कौर का बड़ा बयान, कहा- 'वनडे वर्ल्ड कप जीतने से हमें बहुत आत्मविश्वास मिला जो अब...'
टी20 वर्ल्ड कप से पहले हरमनप्रीत कौर का बड़ा बयान, कहा- 'वनडे वर्ल्ड कप जीतने से हमें बहुत आत्मविश्वास मिला जो अब...'
बॉलीवुड
Drishyam 3 BO Day 7: ‘दृश्यम 3’ ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, 7वें दिन की धुआंधार कमाई, अब बनाने वाली है ये बड़ा रिकॉर्ड
‘दृश्यम 3’ ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, 7वें दिन भी की दमदार कमाई, अब बनाने वाली है ये बड़ा रिकॉर्ड
जनरल नॉलेज
नेहरू की कूटनीति के कायल थे ये विदेशी नेता, पत्र में लिख दी थी इतनी बड़ी बात
नेहरू की कूटनीति के कायल थे ये विदेशी नेता, पत्र में लिख दी थी इतनी बड़ी बात
टेक्नोलॉजी
क्या इंटरनेट चलाते समय एक्सेप्ट करनी चाहिए Cookies? ये बात जान ली तो हमेशा आएगी काम
क्या इंटरनेट चलाते समय एक्सेप्ट करनी चाहिए Cookies? ये बात जान ली तो हमेशा आएगी काम
रिलेशनशिप
Low Effort Love बना नया ट्रेंड.. रिश्तों में क्यों घट रही मिठास, कैसे पा सकते हैं इससे छुटकारा?
Low Effort Love बना नया ट्रेंड.. रिश्तों में क्यों घट रही मिठास, कैसे पा सकते हैं इससे छुटकारा?
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
Embed widget