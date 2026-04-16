हिमाचल प्रदेश में टीचिंग जॉब के लिए निकली बंपर वैकेंसी, 4 मई तक करें अप्लाई

HP Teacher Recruitment 2026: अगर आप टीचर बनने का सपना देख रहे हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो आपके लिए एक शानदार अवसर सामने आया है. हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने अलग-अलग विषयों के टीचर्स के पदों पर बड़ी संख्या में वैकेंसी निकाली हैं. यह भर्ती उन युवाओं के लिए खास है जो पढ़ाई के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं और एक अच्छी नौकरी की तलाश में हैं. इस भर्ती के तहत सैकड़ों पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. लेकिन हिमाचल प्रदेश में टीचिंग जॉब के लिए निकली वैकेंसी में 4 मई तक अप्लाई कर सकते हैं. ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि समय सीमा के अंदर आवेदन जरूर करें.

कब तक कर सकते हैं आवेदन?

आवेदन प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है, इसलिए जो उम्मीदवार इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, वे अभी से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं. ध्यान रखें कि आवेदन करने की लास्ट डेट 4 मई तय की गई है, जिसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

हिमाचल प्रदेश में कितने पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 390 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. जिसमें बायोलॉजी टीचर 78 पद, केमिस्ट्री टीचर 78 पद, फिजिक्स टीचर 78 पद और कॉमर्स टीचर 156 पद शामिल है. यह सभी पद अलग-अलग विषयों के लिए हैं, इसलिए उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं.

कौन कर सकता है आवेदन?

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में कम से कम 50 प्रतिशत नंबर के साथ मास्टर डिग्री होना जरूरी है. इसके साथ ही बीएड (B.Ed) की डिग्री और टीईटी (TET) परीक्षा पास होना भी जरूरी रखा गया है. सिर्फ वही अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे, जिन्होंने इन तीनों शैक्षणिक योग्यताओं को पूरा किया है.

हिमाचल प्रदेश में टीचर भर्ती 2026 उम्र सीमा और चयन प्रक्रिया

इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष तय की गई है, जिसमें आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट भी दी जाएगी. वहीं इसकी चयन प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होगी, जिसमें सबसे पहले कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) और लिखित स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा, इसके बाद योग्य उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और लास्ट में उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा.

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इस भर्ती में सैलरी कितनी मिलेगी?

इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को लगभग 30,000 प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा. वहीं आवेदन करने के लिए सभी उम्मीदवारों को 800 का शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा. इसके अलावा अगर आवेदन फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है, तो उसे सुधारने के लिए 100 का अतिरिक्त शुल्क तय किया गया है, जिसका भुगतान भी ऑनलाइन माध्यम से ही करना होगा.

आवेदन कैसे करें?

1. ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर जाएं.

2. इसके बाद होम पेज पर संबंधित भर्ती लिंक पर क्लिक करें.

3. अब अपना रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन करके फॉर्म भरें.

4. इसके साथ ही जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें.

5. डॉक्यूमेंट्स अपलोड के बाद आवेदन फीस जमा करें.

6. लास्ट में फॉर्म सबमिट करें और प्रिंट निकाल लें.

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