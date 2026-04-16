हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
APBoardResultsAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाHP Teacher Recruitment 2026: हिमाचल प्रदेश में टीचिंग जॉब के लिए निकली बंपर वैकेंसी, 4 मई तक करें अप्लाई

HP Teacher Recruitment 2026: हिमाचल प्रदेश में टीचिंग जॉब के लिए निकली बंपर वैकेंसी, 4 मई तक करें अप्लाई

HP Teacher Recruitment 2026: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने अलग-अलग विषयों के टीचर्स के पदों पर बड़ी संख्या में वैकेंसी निकाली हैं. यह भर्ती उन युवाओं के लिए खास है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 16 Apr 2026 08:38 AM (IST)
Preferred Sources

HP Teacher Recruitment 2026: अगर आप टीचर बनने का सपना देख रहे हैं और सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो आपके लिए एक शानदार अवसर सामने आया है. हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने अलग-अलग विषयों के टीचर्स के पदों पर बड़ी संख्या में वैकेंसी निकाली हैं. यह भर्ती उन युवाओं के लिए खास है जो पढ़ाई के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं और एक अच्छी नौकरी की तलाश में हैं. इस भर्ती के तहत सैकड़ों पदों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. लेकिन हिमाचल प्रदेश में टीचिंग जॉब के लिए निकली वैकेंसी में 4 मई तक अप्लाई कर सकते हैं. ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि समय सीमा के अंदर आवेदन जरूर करें. 

कब तक कर सकते हैं आवेदन?

आवेदन प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है, इसलिए जो उम्मीदवार इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं, वे अभी से ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं. ध्यान रखें कि आवेदन करने की लास्ट डेट 4 मई तय की गई है, जिसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. 

हिमाचल प्रदेश में कितने पदों पर होगी भर्ती?

इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 390 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी. जिसमें बायोलॉजी टीचर 78 पद, केमिस्ट्री  टीचर 78 पद, फिजिक्स  टीचर 78 पद और कॉमर्स  टीचर 156 पद शामिल है. यह सभी पद अलग-अलग विषयों के लिए हैं, इसलिए उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं.

कौन कर सकता है आवेदन?

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास संबंधित विषय में कम से कम 50 प्रतिशत नंबर के साथ मास्टर डिग्री होना जरूरी है. इसके साथ ही बीएड (B.Ed) की डिग्री और टीईटी (TET) परीक्षा पास होना भी जरूरी रखा गया है. सिर्फ वही अभ्यर्थी इस भर्ती के लिए योग्य माने जाएंगे, जिन्होंने इन तीनों शैक्षणिक योग्यताओं को पूरा किया है.

हिमाचल प्रदेश में टीचर भर्ती 2026 उम्र सीमा और चयन प्रक्रिया

इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 45 वर्ष तय की गई है, जिसमें आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट भी दी जाएगी. वहीं इसकी चयन प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होगी, जिसमें सबसे पहले कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) और लिखित स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा, इसके बाद योग्य उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और लास्ट में उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा.  

यह भी पढ़ें - CBSE 10th Result 2026: ​पिछले 5 सालों से कितना अलग है इस साल CBSE बोर्ड का रिजल्ट? कितने स्टूडेंट्स ने मारी बाजी

इस भर्ती में सैलरी कितनी मिलेगी?

इस भर्ती में चयनित उम्मीदवारों को लगभग 30,000 प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा. वहीं आवेदन करने के लिए सभी उम्मीदवारों को 800 का शुल्क ऑनलाइन जमा करना होगा. इसके अलावा अगर आवेदन फॉर्म भरते समय कोई गलती हो जाती है, तो उसे सुधारने के लिए 100 का अतिरिक्त शुल्क  तय किया गया है, जिसका भुगतान भी ऑनलाइन माध्यम से ही करना होगा. 

आवेदन कैसे करें?

1. ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट hprca.hp.gov.in पर जाएं.

2. इसके बाद होम पेज पर संबंधित भर्ती लिंक पर क्लिक करें.

3. अब अपना रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन करके फॉर्म भरें. 

4. इसके साथ ही जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें.

5. डॉक्यूमेंट्स अपलोड के बाद आवेदन फीस जमा करें.

6. लास्ट में फॉर्म सबमिट करें और प्रिंट निकाल लें. 

यह भी पढ़ें - AP Inter 2nd Year Results 2026: आंध्र प्रदेश बोर्ड ने जारी किया 12 कक्षा का रिजल्ट, यहां एक क्लिक में देखें अपना स्कोर

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 16 Apr 2026 08:38 AM (IST)
Tags :
HPRCA Recruitment 2026 Himachal Teacher Recruitment 2026 HP Teacher Vacancy Government Teacher Jobs 2026 Himachal Teacher Recruitment
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
HP Teacher Recruitment 2026: हिमाचल प्रदेश में टीचिंग जॉब के लिए निकली बंपर वैकेंसी, 4 मई तक करें अप्लाई
हिमाचल प्रदेश में टीचिंग जॉब के लिए निकली बंपर वैकेंसी, 4 मई तक करें अप्लाई
शिक्षा
CBSE Class 10 Results 2026: CBSE 10वीं रिजल्ट 2026 पर बड़ा असर, जानें टू-एग्जाम सिस्टम से क्या होगा बदलाव?
CBSE 10वीं रिजल्ट 2026 पर बड़ा असर, जानें टू-एग्जाम सिस्टम से क्या होगा बदलाव?
शिक्षा
CBSE 10th Result 2026: ​पिछले 5 सालों से कितना अलग है इस साल CBSE बोर्ड का रिजल्ट? कितने स्टूडेंट्स ने मारी बाजी
​पिछले 5 सालों से कितना अलग है इस साल CBSE बोर्ड का रिजल्ट? कितने स्टूडेंट्स ने मारी बाजी
शिक्षा
​CBSE Class 12 Result 2026: सीबीएसई क्लास 12वीं का रिजल्ट जल्द होगा जारी, UMANG पर ऐसे कर सकेंगे चेक
सीबीएसई क्लास 12वीं का रिजल्ट जल्द होगा जारी, UMANG पर ऐसे कर सकेंगे चेक
Advertisement

वीडियोज

नासिक के कॉर्पोरेट 'किले' के शैतान !
युद्ध नहीं रुका तो मचेगी तबाही? एक्सपर्ट की चेतावनी
Sandeep Chaudhary: युद्ध नहीं रुका तो मचेगी तबाही? एक्सपर्ट की चेतावनी | Iran US Conflict | Trump
US Iran Ceasefire : Trump के तेवर नरम पड़ने के पीछे क्या है बड़ी वजह? | Strait Of Hormuz | China
Chitra Tripathi : Iran-US...सीजफायर बढ़ने से किसे फायदा?| Hormuz Clash | Netanyahu | Trump | China
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
India Economy 2025: IMF रैंकिंग में पिछड़ा भारत, इस देश से हुआ पीछे, जानें अब किस नंबर पर पहुंचा
IMF रैंकिंग में पिछड़ा भारत, इस देश से हुआ पीछे, जानें अब किस नंबर पर पहुंचा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
10 KM दूर से दिख रहा था धुएं का गुबार...जान बचाकर भागे थे लोग, लखनऊ अग्निकांड का भयावह था मंजर
10 KM दूर से दिख रहा था धुएं का गुबार...जान बचाकर भागे थे लोग, लखनऊ अग्निकांड का भयावह था मंजर
विश्व
World Islamic QUAD: पाकिस्तान की नई चाल! इस्लामिक QUAD के नाम पर कर रहा बड़ा प्लान, जानें इसके पीछे का सीक्रेट
पाकिस्तान की नई चाल! इस्लामिक QUAD के नाम पर कर रहा बड़ा प्लान, जानें इसके पीछे का सीक्रेट
आईपीएल 2026
'मैं अभी भी 100 प्रतिशत फिट नहीं हूं और इसलिए...', विराट कोहली ने दे दिया फैन्स के लिए बड़ा बयान
'मैं अभी भी 100 प्रतिशत फिट नहीं हूं और इसलिए...', विराट कोहली ने दे दिया फैन्स के लिए बड़ा बयान
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Vs Vaazha 2: बुधवार को कमाई के मामले में 'वाझा 2' निकली आगे, 'धुरंधर 2' का ऐसा रहा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
बुधवार को कमाई के मामले में 'वाझा 2' निकली आगे, 'धुरंधर 2' का ऐसा रहा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
विश्व
US Iran War News Live: भारत को झटका! अमेरिका ने रूस-ईरान से तेल खरीद की छूट बढ़ाने से किया इनकार
Live: भारत को झटका! अमेरिका ने रूस-ईरान से तेल खरीद की छूट बढ़ाने से किया इनकार
जनरल नॉलेज
क्या मरा हुआ व्यक्ति भी सुन सकता है बातें, मौत के बाद कितनी देर तक सक्रिय रहता है इंसानी दिमाग?
क्या मरा हुआ व्यक्ति भी सुन सकता है बातें, मौत के बाद कितनी देर तक सक्रिय रहता है इंसानी दिमाग?
शिक्षा
CBSE Class 10 Results 2026: CBSE 10वीं रिजल्ट 2026 पर बड़ा असर, जानें टू-एग्जाम सिस्टम से क्या होगा बदलाव?
CBSE 10वीं रिजल्ट 2026 पर बड़ा असर, जानें टू-एग्जाम सिस्टम से क्या होगा बदलाव?
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Embed widget