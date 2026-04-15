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हिंदी न्यूज़शिक्षाAP Inter 2nd Year Results 2026: आंध्र प्रदेश बोर्ड ने जारी किया 12 कक्षा का रिजल्ट, यहां एक क्लिक में देखें अपना स्कोर

AP Inter 2nd Year Results 2026: आंध्र प्रदेश बोर्ड ने जारी किया 12 कक्षा का रिजल्ट, यहां एक क्लिक में देखें अपना स्कोर

AP Inter 2nd Year Results 2026: इस साल करीब 10.5 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी थी, और अब सभी छात्र अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट्स पर resultsbie.ap.gov.in या bie.ap.gov.in आसानी से देख सकते हैं.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 15 Apr 2026 11:49 AM (IST)
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AP Inter 2nd Year Results 2026: आंध्र प्रदेश के लाखों छात्रों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. Board of Intermediate Education Andhra Pradesh ने आज 15 अप्रैल 2026 को इंटरमीडिएट (1st और 2nd ईयर) के रिजल्ट आधिकारिक रूप से जारी कर दिए हैं.  इस साल करीब 10.5 लाख से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा दी थी, और अब सभी छात्र अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट्स पर resultsbie.ap.gov.in या bie.ap.gov.in आसानी से देख सकते हैं. रिजल्ट जारी होते ही वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक देखने को मिला, इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि पेशंस रखें और सही तरीके से अपना परिणाम चेक करें. इस साल का रिजल्ट काफी बेहतर माना जा रहा है.

इस साल का रिजल्ट कैसा रहा?

इस साल Board of Intermediate Education Andhra Pradesh का इंटरमीडिएट रिजल्ट काफी अच्छा रहा है, जो पिछले वर्षों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन दिखाता है. कक्षा 11 (1st Year) में लगभग 77 प्रतिशत छात्र पास हुए हैं, जबकि कक्षा 12 (2nd Year) में पास प्रतिशत करीब 81 रहा. पास छात्रों की ऑनलाइन मार्कशीट अस्थायी (Provisional) होती है. ओरिजिनल मार्कशीट कुछ दिनों बाद स्कूल से मिलेगी. इसमें विषयवार अंक, ग्रेड और पास/फेल स्टेटस शामिल होता है. 

पास होने के लिए कितने नंबर जरूरी?

छात्रों को हर विषय में कम से कम 35 प्रतिशत नंबर लाना जरूरी होता है. अगर कोई छात्र इसमें सफल नहीं होता, तो उसे सप्लीमेंट्री परीक्षा देनी पड़ सकती है. 

यह भी पढ़ें - MPBSE MP Board 10th Result 2026 Live: कुछ देर का इंतजार,​ 11 बजे जारी होगा मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं का रिजल्ट

कहां और कैसे देखें अपना रिजल्ट?

1. छात्र अपना रिजल्ट ऑनलाइन आसानी से देख सकते हैं. इसके लिए आधिकारिक resultsbie.ap.gov.in या bie.ap.gov.in वेबसाइट पर जाएं.

2. इसके बाद AP Inter Result 2026 लिंक पर क्लिक करें.

3. अब 1st Year या 2nd Year में से अपना ऑप्शन चुनें.

4. इसमें अब अपना हॉल टिकट नंबर और जन्मतिथि दर्ज करें.

5. डिटेल्स भरने के बाद Submit बटन पर क्लिक करें और आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा.

6. इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सुरक्षित रखें. 

WhatsApp से कैसे देखें रिजल्ट?

इस साल बोर्ड ने छात्रों की सुविधा के लिए WhatsApp सेवा भी शुरू की है. आप सिर्फ इस नंबर 9552300009 पर Hi मैसेज भेजकर अपना रिजल्ट पा सकते हैं. यह तरीका खासतौर पर तब काम आता है जब वेबसाइट स्लो हो जाती है.

यह भी पढ़ें - CBSE 10th Result 2026 LIVE: सीबीएसई बोर्ड 10वीं रिजल्ट आज! इन वेबसाइट cbse.gov.in पर ऐसे चेक करें अपना स्कोर

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Published at : 15 Apr 2026 11:41 AM (IST)
Tags :
Ap Inter 2nd Year Results AP Inter Results 2026 AP Intermediate Results 2026 BIEAP Results 2026 Andhra Pradesh Inter Results 2026
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