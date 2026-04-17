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हिंदी न्यूज़शिक्षाPetrol Pump Business: पेट्रोल पंप खोलने के लिए कितना पढ़ा-लिखा होना जरूरी? जान लें फायदे की बात

Petrol Pump Business: पेट्रोल पंप खोलने के लिए कितना पढ़ा-लिखा होना जरूरी? जान लें फायदे की बात

पेट्रोल पंप खोलने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय की गई है. आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदक का 10वीं या 12वीं पास होना जरूरी होता है. जबकि शहरी क्षेत्र में ग्रेजुएशन की मांग की जाती है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 17 Apr 2026 06:32 PM (IST)
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Petrol Pump Business: देश में तेजी से बढ़ती गाड़ियों की संख्या के साथ पेट्रोल डीजल की मांग लगातार बढ़ रही है. यही वजह है कि पेट्रोल पंप का कारोबार आज भी एक सुरक्षित और लंबे समय तक कमाई देने वाला बिजनेस माना जाता है. अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि पेट्रोल पंप खोलने के लिए कितनी पढ़ाई जरूरी होती है और क्या यह हर कोई शुरू कर सकता है. अगर आप भी इस बिजनेस में आने की सोच रहे हैं तो उससे जुड़ी जरूरी जानकारी पहले समझ लेना जरूरी होता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि पेट्रोल पंप खोलने के लिए कितना पढ़ा लिखा होना जरूरी है.

पेट्रोल पंप खोलने के लिए कितनी पढ़ाई जरूरी?

पेट्रोल पंप खोलने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तय की गई है. आमतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदक का 10वीं या 12वीं पास होना जरूरी होता है. जबकि शहरी क्षेत्र में ग्रेजुएशन की मांग की जाती है. इसके अलावा आवेदक की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए और वह भारत का नागरिक होना चाहिए. साथ ही किसी भी तरह का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए.

पेट्रोल पंप खोलने के लिए जमीन और निवेश भी जरूरी

पेट्रोल पंप खोलने में जमीन सबसे अहम भूमिका निभाती है. हाईवे पर पंप के लिए लगभग 1200 से 1600 वर्ग मीटर जमीन चाहिए होती है. जबकि शहर या कस्बे में 800 से 1000 वर्ग मीटर जमीन पर्याप्त मानी जाती है. जमीन खुद की हो सकती है या लीज पर भी ली जा सकती है, लेकिन उसका कानूनी रूप से साफ होना जरूरी है. निवेश की बात करें तो यह लोकेशन पर निर्भर करता है. ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 25 लाख, शहरी क्षेत्र में 30 से 50 लाख रुपये और हाईवे पर पेट्रोल पंप खोलने के लिए 50 लाख से 1 करोड़ रुपये या उससे ज्यादा खर्चा आ सकता है. कई मामलों में यह खर्च 2 करोड़ रुपये तक भी पहुंच सकता है, खासकर जब जमीन और इंफ्रास्ट्रक्चर का खर्च ज्यादा हो.

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कैसी होती है, पेट्रोल पंप के लिए आवेदन प्रक्रिया?

पेट्रोल पंप खोलने के लिए देश की प्रमुख तेल कंपनियां समय-समय पर एडवर्टाइजमेंट जारी करते हैं. आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन किया जाता है. आवेदन के बाद चयन प्रक्रिया लॉटरी या मेरिट के आधार पर होती है. चयन होने के बाद जमीन की जांच, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू जैसी प्रक्रिया पूरी की जाती है. इसके बाद आवेदक को ट्रेनिंग दी जाती है और पेट्रोल पंप शुरू करने की अनुमति मिलती है.

क्या है कमाई का तरीका?

पेट्रोल पंप की कमाई मुख्य रूप से प्रति लीटर मिलने वाली कमीशन पर आधारित होती है. पेट्रोल पर करीब 3 से 4 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 2 से 3 रुपये प्रति लीटर तक कमीशन मिलता है. अगर किसी पंप की रोजाना बिक्री अच्छी है, तो हर महीने अच्छी आमदनी हो सकती है. इसके अलावा एयर फीलिंग, इंजन ऑयल, लुब्रिकेंट्स, छोटी दुकानों और गाड़ी धुलाई जैसे सेवाओं पर भी एक्स्ट्रा कमाई होती है.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 17 Apr 2026 06:18 PM (IST)
Tags :
Petrol Pump Business How To Open Petrol Pump Petrol Pump Eligibility Criteria Petrol Pump License Process
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