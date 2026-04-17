हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजWomen Reservation Bill: नारी शक्ति वंदन अधिनियम से कितना अलग कांग्रेस का महिला आरक्षण बिल? राहुल गांधी ने किया जिक्र

Women Reservation Bill: नारी शक्ति वंदन अधिनियम से कितना अलग कांग्रेस का महिला आरक्षण बिल? राहुल गांधी ने किया जिक्र

Women Reservation Bill: संसद में बहस के दौरान राहुल गांधी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर अपने विचार रखे. आइए जानते हैं कि कांग्रेस के महिला आरक्षण बिल से कितना अलग है नारी शक्ति वंदन अधिनियम.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 17 Apr 2026 03:49 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • राहुल गांधी ने महिला आरक्षण बिल पर सरकार की आलोचना की।
  • सरकार का बिल जनगणना और परिसीमन के बाद लागू होगा।
  • कांग्रेस ओबीसी महिलाओं के लिए अतिरिक्त आरक्षण की मांग कर रही है।
  • दोनों बिलों में 15 साल के लिए 33% आरक्षण का प्रस्ताव है।

Women Reservation Bill: संसद में एक गरमागरम बहस के दौरान राहुल गांधी ने सरकार के नारी शक्ति वंदन अधिनियम की कड़ी आलोचना की. उन्होंने तर्क दिया कि यह महिलाओं के लिए असली आरक्षण बिल नहीं है और यह महिलाओं के वास्तविक सशक्तिकरण में देरी करता है. उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वह UPA के जमाने में प्रस्तावित बिल के पुराने स्वरूप को वापस लाएं. इसी बीच आइए जानते हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम से कितना अलग था कांग्रेस का महिला आरक्षण बिल.

देरी बनाम तत्काल कार्यान्वयन

सबसे बड़ा अंतर समय को लेकर है. नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 अपने  कार्यान्वयन को अगली जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया के पूरा होने से जोड़ता है. इसका मतलब है कि वह शायद 2029 के लोकसभा चुनाव के आसपास ही लागू हो पाएगा. इसके उलट कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार के 2010 के महिला आरक्षण बिल में कोई भी ऐसी शर्त नहीं थी. उसे पारित होने के तुरंत बाद ही लागू किया जा सकता था. 

ओबीसी आरक्षण पर बहस 

2023 का यह कानून 33% के कुल कोटे के अंदर सिर्फ एससी और एसटी महिलाओं के लिए ही आरक्षण का प्रावधान करता है. लेकिन इसमें ओबीसी महिलाओं के लिए किसी अलग कोटे को शामिल नहीं किया गया है. राहुल गांधी द्वारा उठाया गया एक प्रमुख तर्क यह है कि आरक्षण को लागू करने से पहले जाति जनगणना कराना जरूरी है. राहुल गांधी का कहना है कि बिना जाति जनगणना के यह बिल ओबीसी महिलाओं के साथ अन्याय है.

 कांग्रेस इस पर कड़ा विरोध जताते हुए ओबीसी महिलाओं के लिए कोटे के अंदर कोटा की मांग कर रही है. दिलचस्प बात यह है कि यह प्रावधान कांग्रेस के अपने 2010 के बिल का हिस्सा नहीं था. 

जनगणना और परिसीमन की भूमिका 

मौजूदा कानून के तहत आरक्षण का प्रावधान नई जनगणना के आंकड़ों और निर्वाचन क्षेत्र के नए सिरे से निर्धारण पर निर्भर करता है. कांग्रेस का यह तर्क है कि महिलाओं के आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने से न्याय मिलने में देरी होती है. इसी के साथ इसका इस्तेमाल अलग-अलग क्षेत्र के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को बदलने के लिए भी किया जा सकता है. 

अवधि और सीटों का रोटेशन एक जैसा 

कांग्रेस के 2010 के बिल और 2023 के कानून दोनों में ही लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए 15 साल की अवधि तक 33% आरक्षण का प्रस्ताव किया गया है. इन दोनों में ही सीटों के रोटेशन की व्यवस्था भी शामिल है. इसके तहत आरक्षित सीट समय-समय पर बदलती रहती है.

यह भी पढ़ें: राघव चड्ढा को मिली Z और नीतीश कुमार की Z+ सिक्योरिटी में क्या अंतर? जानें एक-एक डिटेल

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 17 Apr 2026 03:32 PM (IST)
Tags :
Women Reservation Bill RAHUL GANDHI Nari Shakti Bill
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Women Reservation Bill: नारी शक्ति वंदन अधिनियम से कितना अलग कांग्रेस का महिला आरक्षण बिल? राहुल गांधी ने किया जिक्र
नारी शक्ति वंदन अधिनियम से कितना अलग कांग्रेस का महिला आरक्षण बिल? राहुल गांधी ने किया जिक्र
जनरल नॉलेज
Women Reservation Bill Rahul Gandhi: मनुस्मृति में महिलाओं-दलितों के बारे में क्या लिखा, जिसे लेकर BJP पर फायर हुए राहुल गांधी?
मनुस्मृति में महिलाओं-दलितों के बारे में क्या लिखा, जिसे लेकर BJP पर फायर हुए राहुल गांधी?
जनरल नॉलेज
Z vs Z+ Security: राघव चड्ढा को मिली Z और नीतीश कुमार की Z+ सिक्योरिटी में क्या अंतर? जानें एक-एक डिटेल
राघव चड्ढा को मिली Z और नीतीश कुमार की Z+ सिक्योरिटी में क्या अंतर? जानें एक-एक डिटेल
जनरल नॉलेज
Malacca Strait: भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का क्यों जरूरी, जिसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बाद बनाया जा सकता है निशाना?
भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का क्यों जरूरी, जिसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के बाद बनाया जा सकता है निशाना?
Advertisement

वीडियोज

Bhooth Bangla Movie REVIEW: हंसी और हॉरर का कैसा है ये मिक्स?
Sansani: नशे के लिए मौत का ट्रायल ! | ABP News
Women’s Reservation Bill पर विपक्ष को भरोसा नहीं...कौन गलत, कौन सही? | Chitra Tripathi | PM Modi
US Iran Peace talks : Munir पहुंचे ईरान क्या है गेम प्लान? | Chitra Tripathi | Trump
Bharat Ki Baat: संसद की 'ब्लैंक चेक' पॉलिटिक्स क्या? | Women Reservation | NDA Vs INDIA
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
महिला आरक्षण पर बोलते हुए राहुल ने क्यों किया दादी इंदिरा गांधी को याद? बोले- ये नहीं वुमन रिजर्वेशन बिल
महिला आरक्षण पर बोलते हुए राहुल ने क्यों किया दादी इंदिरा गांधी को याद? बोले- ये नहीं वुमन रिजर्वेशन बिल
इंडिया
अखिलेश यादव से हो गई BJP की दोस्ती! कल पीएम मोदी ने कहा- फ्रेंड, आज रिजिजू ने की 15 मिनट बात
अखिलेश यादव से हो गई BJP की दोस्ती! कल पीएम मोदी ने कहा- फ्रेंड, आज रिजिजू ने की 15 मिनट बात
बिहार
महिला आरक्षण बिल: लालू की बेटी रोहिणी आचार्य का छलका दर्द, 'मायके और ससुराल के…'
महिला आरक्षण बिल: लालू की बेटी रोहिणी आचार्य का छलका दर्द, 'मायके और ससुराल के…'
क्रिकेट
Shreyas Iyer Statement: 'मेरे कैच से ही पासा पलटा...', मुंबई इंडियंस को हराकर क्या बोले PBKS के कप्तान श्रेयस अय्यर, जानिए
'मेरे कैच से ही पासा पलटा...', मुंबई इंडियंस को हराकर क्या बोले PBKS के कप्तान श्रेयस अय्यर, जानिए
बॉलीवुड
Love and War Release Date: रणबीर-आलिया और विक्की की 'लव एंड वॉर' की रिलीज डेट अनाउंस, जानें- कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक?
'लव एंड वॉर' की रिलीज डेट अनाउंस, जानें- कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक?
इंडिया
Special Parliament Session 2026: 'सभी सदस्यों से प्रार्थना करूंगा...', महिला आरक्षण के पक्ष में मतदान के लिए विपक्षी दलों से क्या बोले पीएम मोदी
'सभी सदस्यों से प्रार्थना करूंगा...', महिला आरक्षण के पक्ष में मतदान के लिए विपक्षी दलों से क्या बोले पीएम मोदी
हेल्थ
Screen Time Effects: क्या फोन दूर होते ही हो जाते हैं बेचैन, जानें स्क्रीन कैसे बना रही समय से पहले बूढ़ा?
क्या फोन दूर होते ही हो जाते हैं बेचैन, जानें स्क्रीन कैसे बना रही समय से पहले बूढ़ा?
ट्रेंडिंग
Viral Video: THAR की छत पर भरपूर नशे में बैठी थीं छोरियां, ड्राइवर ने दिखाया स्टंट तो रात में दिखे सूरज चाचू
THAR की छत पर भरपूर नशे में बैठी थीं छोरियां, ड्राइवर ने दिखाया स्टंट तो रात में दिखे सूरज चाचू
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Embed widget