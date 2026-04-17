हरियाणा पुलिस के फिजिकल टेस्ट एग्जाम की तारीख बदली, जानें कब आएंगे एडमिट कार्ड?

Haryana Police Recruitment 2026: हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहे लाखों उम्मीदवारों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है. दरअसल, पहले जिस फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट परीक्षा को 15 अप्रैल को आयोजित किया जाना था. उसकी तारीख का बदल गई है. हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जारी नई जानकारी के अनुसार अब यह परीक्षा 20 अप्रैल 2026 से शुरू होगी. ऐसे में आयोग ने बताया है कि उम्मीदवारों के लिए यह जरूरी है कि वह नई तारीख के अनुसार अपनी तैयारी रखें.

20 अप्रैल से शुरू होगा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट

हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अनुसार हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 के तहत पीएमटी परीक्षा 20 अप्रैल 2026 को आयोजित की जाएगी. परीक्षा का आयोजन पंचकूला स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में किया जाएगा. परीक्षा का समय सुबह 6:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक तय किया गया है. शुरुआत में हर दिन करीब 1000 उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा, जबकि बाद में यह संख्या बढ़कर लगभग 3000 तक की जा सकती है. वहीं इसकी जानकारी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमेन हिम्मत सिंह ने पोस्ट कर बताया. हिम्मत सिंह ने पोस्ट में बताया कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 पीएमटी परीक्षा 20 अप्रैल 2026 को सुबह 6:30 बजे से शुरू होगी. 17 अप्रैल 2026 को एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे यानी एग्जाम से 3 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे. जिन्हें आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना होगा.

कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड?

उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड 17 अप्रैल को यानी आज जारी किए जाएंगे.

एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले अभ्यर्थी आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट www.hssc.gov.in. पर जाएं.

इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और बर्थ डेट डालें

अब सबमिट पर क्लिक करते ही एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा.

आपको बता दें कि बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, इसलिए समय रहते इसे डाउनलोड करना जरूरी है.

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कैसे होगा फिजिकल टेस्ट?

पीएमटी के तहत उम्मीदवारों की लंबाई और छाती का माप लिया जाएगा. इसके बाद योग्य उम्मीदवारों को फिजिकल दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा. इसमें पुरुष उम्मीदवारों को 12 मिनट में 2.5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होगी, जबकि महिला उम्मीदवारों को 6 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ना होगा. पूर्व सैनिकों के लिए अलग मानक तय किए गए हैं. वहीं फिजिकल टेस्ट में सफल होने वाले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा देनी होगी. इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल परीक्षण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी. लास्ट में मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा. इस भर्ती के साथ ही डिप्टी रेंजर, वार्डर, असिस्टेंट सुपरीटेंडेंट जेल और दूसरे स्पोर्ट्स कोटा पदों के लिए भी पीएमटी परीक्षा आयोजित की जाएगी. सभी पदों के लिए टेस्ट एक ही शेड्यूल के तहत 20 अप्रैल को शुरू होगा.

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