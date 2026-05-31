1 जून से खुल रहा CBSE का री-इवैल्यूएशन पोर्टल, कैसे करें अप्लाई? यहां जानें पूरा प्रॉसेस

CBSE Class 12 Re-evaluation 2026: देशभर के लाखों छात्रों के लिए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने री-इवैल्यूएशन और नंबर वेरिफिकेशन की सुविधा उपलब्ध कराई है, जिससे वे अपनी कॉपियों की दोबारा जांच करवा सकें. इस बार री-इवैल्यूएशन प्रक्रिया को लेकर छात्रों के बीच काफी चर्चा रही है. पहले बोर्ड ने आवेदन प्रक्रिया 29 मई से शुरू होने की जानकारी दी थी, लेकिन तकनीकी कारणों के चलते इसकी तारीख बदलकर 1 जून 2026 कर दी गई.

बोर्ड का कहना है कि पोर्टल को ज्यादा आसान और सुरक्षित बनाने के लिए यह फैसला लिया गया है, जिससे बड़ी संख्या में आने वाले आवेदनों को बिना किसी परेशानी के संभाला जा सके. अगर आप भी अपने नंबरों की दोबारा जांच करवाना चाहते हैं, तो आइए जानते हैं कि री-इवैल्यूएशन पोर्टल कब खुलेगा, अप्लाई कैसे करें और आवेदन करने का पूरा प्रॉसेस क्या है.

1 जून से शुरू होगा री-इवैल्यूएशन पोर्टल

CBSE ने साफ किया है कि कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी पोर्टल 1 जून 2026 से शुरू किया जाएगा. इसी पोर्टल के माध्यम से छात्र अपने नंबरो का वेरिफिकेशन, आंसर बुक की जांच और री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर सकेंगे. बोर्ड का कहना है कि यह कदम प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी और आसान बनाने के लिए उठाया गया है.

कौन कर सकता है आवेदन?

री-इवैल्यूएशन के लिए वही छात्र आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने अपनी स्कैन की गई आंसर शीट की कॉपी लेने के लिए आवेदन किया था. ऐसे छात्र अब अपनी कॉपी में किसी गलती की जांच करवाने, नंबरों का वेरिफिकेशन कराने और री-इवैल्यूएशन के लिए आवेदन कर सकते हैं.

री-इवैल्यूएशन क्यों है चर्चा में?

इस साल CBSE ने आंसर शीट की जांच के लिए ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम का इस्तेमाल किया है. रिजल्ट जारी होने के बाद कुछ छात्रों ने मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए थे. वहीं कई छात्रों ने मार्कशीट में दिक्कतों और पोर्टल पर भुगतान संबंधी समस्याओं की भी शिकायत की थी. इसी वजह से री-इवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन प्रक्रिया को लेकर छात्रों की दिलचस्पी काफी बढ़ गई है.

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कैसे करें अप्लाई?

1.री-इवैल्यूएशन के लिए छात्रों को सबसे पहले CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाना होगा.

2. वहां पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटी या वेरिफिकेशन एवं री-इवैल्यूएशन सेक्शन खोलना होगा.

3. इसके बाद रोल नंबर, स्कूल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी की मदद से लॉगिन करना होगा.

4. लॉगिन करने के बाद छात्र अपनी जरूरत के अनुसार मार्क्स वेरिफिकेशन, री-इवैल्यूएशन या दोनों ऑप्शन चुन सकते हैं.

5. इसके बाद फिर संबंधित विषय का चयन कर तय फीस का ऑनलाइन भुगतान करना होगा.

6. आवेदन सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट या पीडीएफ अपने पास सुरक्षित रखना चाहिए.

छात्रों के लिए हेल्पलाइन सुविधा

अगर किसी छात्र को आवेदन प्रक्रिया के दौरान कोई तकनीकी समस्या आती है, तो वह CBSE की हेल्पलाइन सेवाओं का यूज कर सकता है. बोर्ड ने छात्रों की सहायता के लिए टेली-काउंसलिंग हेल्पलाइन नंबर और ईमेल सपोर्ट की सुविधा भी उपलब्ध कराई है.

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