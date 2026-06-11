M.Tech करना चाहते हैं? इन सरकारी स्कॉलरशिप्स से मिलेगी हर महीने आर्थिक मदद
M.Tech छात्रों के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई छात्रवृत्ति योजनाएं चला रही हैं, जिनके तहत हर महीने हजारों रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. आइए जानते हैं डिटेल्स...
- UGC छात्रवृत्ति हेतु NSP पर आवेदन करें, राज्य भी वित्तीय मदद देते हैं.
देश में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई छात्रवृत्ति योजनाएं संचालित कर रही हैं. विशेष रूप से M.Tech (मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी) की पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए ऐसी योजनाएं उपलब्ध हैं, जिनके तहत हर महीने हजारों रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है.
उच्च शिक्षा की बढ़ती लागत के बीच ये स्कॉलरशिप योजनाएं छात्रों के लिए बड़ी मदद साबित हो रही हैं. इनका उद्देश्य आर्थिक रूप से योग्य छात्रों को तकनीकी शिक्षा, शोध और नवाचार के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है.
M.Tech छात्रों के लिए सबसे चर्चित योजनाओं में ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (AICTE) की पीजी स्कॉलरशिप योजना शामिल है. इस योजना के तहत पात्र विद्यार्थियों को 12,400 प्रति माह की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है. इसका लाभ उन छात्रों को मिलता है, जिन्होंने GATE, GPAT या CEED जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं उत्तीर्ण की हों और AICTE से मान्यता प्राप्त संस्थान में पूर्णकालिक पोस्टग्रेजुएट कार्यक्रम में दाखिला लिया हो.
SC/ST छात्रों के लिए UGC की विशेष योजना
अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के छात्रों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) भी विशेष छात्रवृत्ति योजना संचालित करता है. इस योजना के तहत योग्य विद्यार्थियों को 7,800 प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाती है. इसके अलावा हर वर्ष 15,000 की सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है, जिसका उपयोग अध्ययन सामग्री, शोध कार्य और अन्य शैक्षणिक आवश्यकताओं के लिए किया जा सकता है. इस योजना का लाभ लेने के लिए छात्र का SC या ST वर्ग से होना तथा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में नियमित एवं पूर्णकालिक M.Tech पाठ्यक्रम में पढ़ाई करना जरूरी है.
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NSP पोर्टल से किया जा सकता है आवेदन
UGC की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) के माध्यम से ऑनलाइन किया जाता है. आवेदन के दौरान छात्रों को जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता से संबंधित दस्तावेज और संस्थान की जानकारी जमा करनी होती है. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी करें ताकि किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.
राज्य सरकारों की योजनाओं का भी मिल रहा लाभ
केंद्र सरकार के अलावा कई राज्य सरकारें भी तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान कर रही हैं. महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक समेत कई राज्यों में मेधावी और जरूरतमंद छात्रों के लिए अलग-अलग स्कॉलरशिप एवं स्टाइपेंड योजनाएं चलाई जा रही हैं. कई राज्यों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और शोध कार्य में लगे छात्रों को 15,000 से लेकर 50,000 प्रति माह तक की सहायता दी जाती है. हालांकि राशि और पात्रता की शर्तें राज्यवार अलग हो सकती हैं.
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