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हिंदी न्यूज़शिक्षाभारत में खुलेंगे तीन और विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस, मुंबई और बेंगलुरु में 2026 से शुरू होगा दाखिला

भारत में खुलेंगे तीन और विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस, मुंबई और बेंगलुरु में 2026 से शुरू होगा दाखिला

Foreign universities in India: UGC ने यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल और UNSW सिडनी को भारत में अपने कैंपस शुरू करने की मंजूरी दे दी है.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 10 Jun 2026 07:14 PM (IST)
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भारत में हायर एजुकेशन को वर्ल्ड लेवल पर मजबूत बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) ने तीन टॉप फॉरेन यूनिवर्सिटी को भारत में अपने कैंपस शुरू करने की मंजूरी दे दी है. इसके तहत ब्रिटेन के यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल मुंबई में अपने कैंपस स्थापित करेंगे, जबकि ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स (UNSW Sydney) बेंगलुरु में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय कैंपस शुरू करेगी.

UGC की मंजूरी मिलने के बाद ये विश्वविद्यालय अब भारत में छात्रों के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर सकेंगे. यह पहल नई शिक्षा नीति (NEP 2020) के तहत हायर एजुकेशन के अंतरराष्ट्रीयकरण के लक्ष्य का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारतीय छात्रों को देश में ही विश्व स्तरीय शिक्षा उपलब्ध कराना है. इन विश्वविद्यालयों को औपचारिक स्वीकृति पत्र सौंपे जा चुके हैं.

ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क ने बताया कि उसे मुंबई में कैंपस स्थापित करने के लिए UGC से औपचारिक मंजूरी मिल गई है. विश्वविद्यालय 2026 के शैक्षणिक सत्र से छात्रों का दाखिला शुरू करेगा. शुरुआती चरण में यहां बिजनेस, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस जैसे स्नातक (UG) कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे. इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), फाइनेंस और मैनेजमेंट में स्नातकोत्तर (PG) कोर्स भी उपलब्ध होंगे.

यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल भी मुंबई में करेगी शुरुआत

यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल को भी मुंबई एंटरप्राइज कैंपस के लिए UGC की मंजूरी मिल गई है. विश्वविद्यालय ने घोषणा की है कि अगस्त 2026 से मुंबई के पवई स्थित सिग्नस परिसर में अस्थायी कैंपस से क्लास शुरू की जाएंगी. पहले साल में विश्वविद्यालय लगभग 250 छात्रों को प्रवेश देने की योजना बना रहा है. यहां डेटा साइंस, इकोनॉमिक्स, फाइनेंस और इमर्सिव आर्ट्स जैसे विषयों में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे.

UNSW Sydney का पहला अंतरराष्ट्रीय कैंपस

ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स (UNSW Sydney) को बेंगलुरु में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय कैंपस स्थापित करने की अनुमति मिल गई है. विश्वविद्यालय की कक्षाएं अगस्त 2026 से एम्बेसी मन्यता बिजनेस पार्क में शुरू होंगी. शुरुआत में बिजनेस, कंप्यूटर साइंस और डेटा साइंस में स्नातक डिग्री कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे. इसके साथ ही साइबर सिक्योरिटी में स्नातकोत्तर कोर्स भी छात्रों के लिए उपलब्ध होगा.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 10 Jun 2026 07:14 PM (IST)
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