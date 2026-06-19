B.Com कर रहे हैं? इन स्कॉलरशिप से पा सकते हैं आर्थिक सहायता

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom केंद्रीय छात्रवृत्ति 12वीं में उत्कृष्ट छात्रों को सहायता देती.

PM-YASASVI, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति पिछड़े वर्गों के लिए.

राज्य सरकारें बी.कॉम छात्रों को विशेष वित्तीय सहायता देती.

आवेदन हेतु बी.कॉम में पंजीकरण, निर्धारित योग्यताएं आवश्यक.

कॉमर्स में ग्रेजुएशन(B.Com) की पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं और फीस भरने की टेंशन से समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए तो आपके लिए ये खबर काम की है. सरकार की तरफ से कई स्कॉलरशिप चलाई जाती हैं जिनके जरिए स्टूडेंट्स को आर्थिक मदद मिलती है. आइए पूरी डिटेल्स जानते हैं...

ज्यादातर सरकारी स्कॉलरशिप योजनाओं के लिए आवेदन राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) के माध्यम से किया जा सकता है. इसके अलावा कई राज्यों ने अपने अलग छात्रवृत्ति पोर्टल भी विकसित किए हैं, जहां पात्र छात्र आवेदन कर सकते हैं.

सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप स्कीम

B.Com छात्रों के लिए सबसे लोकप्रिय योजनाओं में से एक "सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप स्कीम फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स" है. यह योजना उन छात्रों के लिए है जिन्होंने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया हो.

इस योजना के तहत पात्र छात्रों को स्नातक स्तर पर प्रति वर्ष 12,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है. आवेदन करने के लिए छात्र का 12वीं बोर्ड परीक्षा में अपने संबंधित बोर्ड के शीर्ष 80 प्रतिशत छात्रों में शामिल होना जरूरी है. साथ ही परिवार की वार्षिक आय 4.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.

PM-YASASVI और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप

सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए सरकार PM-YASASVI और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति जैसी योजनाएं भी संचालित करती है. इन योजनाओं का लाभ मुख्य रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (EBC) और विमुक्त, घुमंतू एवं अर्ध-घुमंतू जनजातियों (DNT) से जुड़े छात्रों को मिलता है.

इन योजनाओं के तहत छात्रों को रखरखाव भत्ता, ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति और पुस्तकों के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है. लाभ की राशि संबंधित राज्य सरकारों के नियमों के अनुसार अलग-अलग हो सकती है.

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राज्य सरकारों की विशेष छात्रवृत्ति योजनाएं

केंद्र सरकार की योजनाओं के अलावा विभिन्न राज्य सरकारें भी B.Com छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम चलाती हैं. इन योजनाओं का लाभ राज्य के स्थायी निवासियों को दिया जाता है.

उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में मेधावी छात्रों, छात्राओं तथा SC, ST, OBC वर्ग के विद्यार्थियों के लिए अलग-अलग छात्रवृत्ति योजनाएं संचालित की जा रही हैं. कई योजनाओं के तहत छात्रों की पूरी ट्यूशन फीस माफ कर दी जाती है, जबकि कुछ में सीधे बैंक खाते में आर्थिक सहायता भेजी जाती है.

कौन कर सकता है आवेदन?

छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज या विश्वविद्यालय में B.Com में रजिस्टर होना चाहिए. अधिकांश योजनाओं में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आय सीमा और सामाजिक वर्ग से संबंधित शर्तें निर्धारित की जाती हैं.



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