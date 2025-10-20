हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
84 की उम्र में मशहूर अभिनेता असरानी का निधन! जानिए कहां से पूरी की उन्होंने अपनी एजुकेशन

84 की उम्र में मशहूर अभिनेता असरानी का निधन! जानिए कहां से पूरी की उन्होंने अपनी एजुकेशन

उनकी मुस्कान, संवाद अदायगी और कॉमिक टाइमिंग ने करोड़ों दर्शकों को हंसाया और भावुक भी किया. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि असरानी का सफर एक छोटे से क्लासरूम से शुरू हुआ था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 20 Oct 2025 09:19 PM (IST)
Preferred Sources

हिंदी सिनेमा की दुनिया में एक और सितारा आज बुझ गया. हंसी के रंगों से पर्दे को रौशन करने वाले मशहूर अभिनेता गोवर्धन असरानी का सांस की बीमारी से निधन हो गया. असरानी सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, बल्कि अभिनय के उस दौर की पहचान थे जिसने हिंदी फिल्मों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया. उनकी मुस्कान, संवाद अदायगी और कॉमिक टाइमिंग ने करोड़ों दर्शकों को हंसाया और भावुक भी किया. लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि असरानी का सफर एक छोटे से क्लासरूम से शुरू हुआ था, जहां उन्होंने अभिनय के बीज बोए थे और मेहनत से उन्हें जीवन का मकसद बनाया.

जयपुर से पूरी की प्रारंभिक शिक्षा

गोवर्धन असरानी का जन्म जयपुर, राजस्थान में हुआ था. उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सेंट जेवियर्स स्कूल, जयपुर (St. Xavier’s School, Jaipur) से पूरी की थी. वहीं से उनके अंदर कला और प्रदर्शन की समझ विकसित हुई. स्कूली दिनों में असरानी नाटकों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेते थे. अभिनय का यही बीज आगे चलकर उनके करियर की नींव बना.

राजस्थान कॉलेज से पूरा किया स्नातक

स्कूल के बाद असरानी ने राजस्थान कॉलेज, जयपुर (Rajasthan College, Jaipur) से स्नातक की पढ़ाई पूरी की. हालांकि, उनका मन हमेशा रंगमंच और फिल्मों में रमा रहता था. उन्होंने तय कर लिया था कि जीवन का मकसद सिर्फ डिग्री नहीं, बल्कि किरदारों में जान फूंकना है. उन्होंने अपनी शिक्षा का खर्च उठाने के लिए ऑल इंडिया रेडियो, जयपुर में एक आवाज कलाकार के रूप में भी काम किया. उनका अंतिम लक्ष्य एक अभिनेता बनना था.

गुजराती सिनेमा से शुरू हुआ एक्टिंग का सफर

1964 में असरानी ने पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट (जिसे अब भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे कहा जाता है) में दाखिला लिया. उन्होंने यहां से 1966 में अपनी पढ़ाई पूरी की. पढ़ाई के दौरान ही असरानी ने कई लोगों को अपनी एक्टिंग से प्रभावित किया. 1967 में उन्होंने एक नई अभिनेत्री वहीदा (महान वहीदा रहमान नहीं, बल्कि गुजराती एक्ट्रेस) के साथ एक गुजराती फिल्म से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की. इसके बाद 1967 से 1969 के बीच उन्होंने चार और फिल्मों में काम किया, जिनमें ज़्यादातर में वो मुख्य या सहायक अभिनेता के तौर पर नजर आए. यह खबर मीडिया रिपोर्ट पर आधारित है.

Published at : 20 Oct 2025 09:19 PM (IST)
