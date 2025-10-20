एक्सप्लोरर
अमेरिका में छंटनी की लहर पर भारी पड़े ये 2 सेक्टर, हर दिन खुल रहे नए जॉब दरवाजे!
अमेरिका में टेक सेक्टर में छंटनी और नौकरियों की कमी के बावजूद हेल्थकेयर और सोशल असिस्टेंस सेक्टर में रोजगार बढ़ रहा है. अगस्त 2025 में हेल्थकेयर में 31 हजार और सोशल असिस्टेंस में..
अमेरिका का रोजगार बाजार इन दिनों बड़े बदलाव और चुनौतियों से गुजर रहा है. टेक्नोलॉजी सेक्टर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव ने सबसे ज्यादा असर डाला है. कई बड़ी और छोटी कंपनियों में कर्मचारियों की छंटनी की खबरें सामने आई हैं. टेक सेक्टर में नई हायरिंग भी फिलहाल ठप है. अगस्त 2025 में अमेरिका में केवल 22 हजार नई नौकरियां बनीं, जो दिखाती हैं कि अर्थव्यवस्था की गति धीमी हो रही है.
20 Oct 2025
