अमेरिका में छंटनी की लहर पर भारी पड़े ये 2 सेक्टर, हर दिन खुल रहे नए जॉब दरवाजे!

अमेरिका में छंटनी की लहर पर भारी पड़े ये 2 सेक्टर, हर दिन खुल रहे नए जॉब दरवाजे!

अमेरिका में टेक सेक्टर में छंटनी और नौकरियों की कमी के बावजूद हेल्थकेयर और सोशल असिस्टेंस सेक्टर में रोजगार बढ़ रहा है. अगस्त 2025 में हेल्थकेयर में 31 हजार और सोशल असिस्टेंस में..

By : रजनी उपाध्याय  | Updated at : 20 Oct 2025 05:52 PM (IST)
अमेरिका में टेक सेक्टर में छंटनी और नौकरियों की कमी के बावजूद हेल्थकेयर और सोशल असिस्टेंस सेक्टर में रोजगार बढ़ रहा है. अगस्त 2025 में हेल्थकेयर में 31 हजार और सोशल असिस्टेंस में..

अमेरिका का रोजगार बाजार इन दिनों बड़े बदलाव और चुनौतियों से गुजर रहा है. टेक्नोलॉजी सेक्टर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव ने सबसे ज्यादा असर डाला है. कई बड़ी और छोटी कंपनियों में कर्मचारियों की छंटनी की खबरें सामने आई हैं. टेक सेक्टर में नई हायरिंग भी फिलहाल ठप है. अगस्त 2025 में अमेरिका में केवल 22 हजार नई नौकरियां बनीं, जो दिखाती हैं कि अर्थव्यवस्था की गति धीमी हो रही है.

ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिक्स के मुताबिक, अमेरिका में बेरोजगारी दर 4.3% है और लगभग 74 लाख अमेरिकी बेरोजगार हैं. लेबर फोर्स केवल 62.3% है, जो बताता है कि कई सेक्टर्स में ग्रोथ कम हो रही है. कुछ क्षेत्रों में नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे भी हैं, जहां नौकरियां भरपूर हैं और उम्मीदवारों को रोजगार पाने में कठिनाई नहीं हो रही.
ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिक्स के मुताबिक, अमेरिका में बेरोजगारी दर 4.3% है और लगभग 74 लाख अमेरिकी बेरोजगार हैं. लेबर फोर्स केवल 62.3% है, जो बताता है कि कई सेक्टर्स में ग्रोथ कम हो रही है. कुछ क्षेत्रों में नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे भी हैं, जहां नौकरियां भरपूर हैं और उम्मीदवारों को रोजगार पाने में कठिनाई नहीं हो रही.
अगस्त 2025 में हेल्थकेयर सेक्टर में 31 हजार नई नौकरियां बनी हैं. यह सेक्टर रोजगार बढ़ाने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र बन गया है. एंबुलेटरी हेल्थकेयर सर्विस, हॉस्पिटल, नर्सिंग और रेजिडेंशियल केयर फैसिलिटी में सबसे ज्यादा रोजगार पैदा हुए हैं. अकेले एंबुलेटरी सर्विसेज में ही 13 हजार से ज्यादा नौकरियां बनी हैं.
अगस्त 2025 में हेल्थकेयर सेक्टर में 31 हजार नई नौकरियां बनी हैं. यह सेक्टर रोजगार बढ़ाने वाला सबसे बड़ा क्षेत्र बन गया है. एंबुलेटरी हेल्थकेयर सर्विस, हॉस्पिटल, नर्सिंग और रेजिडेंशियल केयर फैसिलिटी में सबसे ज्यादा रोजगार पैदा हुए हैं. अकेले एंबुलेटरी सर्विसेज में ही 13 हजार से ज्यादा नौकरियां बनी हैं.
पिछले एक साल में हेल्थकेयर सेक्टर में लगभग 5 लाख नई नौकरियां हुई हैं. यह देश में पैदा हुई कुल नई नौकरियों का एक तिहाई से ज्यादा है. इसका मतलब है कि हेल्थकेयर सेक्टर अमेरिका में रोजगार के लिए सबसे स्थिर और तेजी से बढ़ता क्षेत्र बन चुका है.
पिछले एक साल में हेल्थकेयर सेक्टर में लगभग 5 लाख नई नौकरियां हुई हैं. यह देश में पैदा हुई कुल नई नौकरियों का एक तिहाई से ज्यादा है. इसका मतलब है कि हेल्थकेयर सेक्टर अमेरिका में रोजगार के लिए सबसे स्थिर और तेजी से बढ़ता क्षेत्र बन चुका है.
हेल्थकेयर सेक्टर में रोजगार की यह बढ़ोतरी यह दिखाती है कि लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान बढ़ाया है. मरीजों के लिए एंबुलेटरी केयर, अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ और अन्य हेल्थकेयर पेशेवरों की जरूरत लगातार बढ़ रही है.
हेल्थकेयर सेक्टर में रोजगार की यह बढ़ोतरी यह दिखाती है कि लोगों ने स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान बढ़ाया है. मरीजों के लिए एंबुलेटरी केयर, अस्पतालों में नर्सिंग स्टाफ और अन्य हेल्थकेयर पेशेवरों की जरूरत लगातार बढ़ रही है.
हेल्थकेयर के अलावा सोशल असिस्टेंस सेक्टर ने भी अगस्त में लगभग 16 हजार नई नौकरियां पैदा की हैं. सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले एक साल में इस सेक्टर में लगभग 3.33 लाख नई नौकरियां हुई हैं.
हेल्थकेयर के अलावा सोशल असिस्टेंस सेक्टर ने भी अगस्त में लगभग 16 हजार नई नौकरियां पैदा की हैं. सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले एक साल में इस सेक्टर में लगभग 3.33 लाख नई नौकरियां हुई हैं.
इस सेक्टर में मुख्य रूप से रोजगार फैमिली सर्विस, चाइल्ड केयर, कम्युनिटी फूड और हाउसिंग असिस्टेंस, इमरजेंसी रिलीफ और वोकेशनल रिहैब में हुआ है. इन नौकरियों की बढ़ोतरी यह दिखाती है कि अमेरिकी समाज में परिवार, सामाजिक एकता और समुदाय की जरूरतों पर ध्यान दिया जा रहा है. लोग न केवल अपनी आर्थिक स्थिति सुधार रहे हैं बल्कि समाज के कमजोर वर्गों की मदद और देखभाल में भी योगदान दे रहे हैं.
इस सेक्टर में मुख्य रूप से रोजगार फैमिली सर्विस, चाइल्ड केयर, कम्युनिटी फूड और हाउसिंग असिस्टेंस, इमरजेंसी रिलीफ और वोकेशनल रिहैब में हुआ है. इन नौकरियों की बढ़ोतरी यह दिखाती है कि अमेरिकी समाज में परिवार, सामाजिक एकता और समुदाय की जरूरतों पर ध्यान दिया जा रहा है. लोग न केवल अपनी आर्थिक स्थिति सुधार रहे हैं बल्कि समाज के कमजोर वर्गों की मदद और देखभाल में भी योगदान दे रहे हैं.
Published at : 20 Oct 2025 05:52 PM (IST)
JOB US Job Market 2025 Tech Sector Layoffs USA

