अमेरिका में छंटनी की लहर पर भारी पड़े ये 2 सेक्टर, हर दिन खुल रहे नए जॉब दरवाजे!

इस सेक्टर में मुख्य रूप से रोजगार फैमिली सर्विस, चाइल्ड केयर, कम्युनिटी फूड और हाउसिंग असिस्टेंस, इमरजेंसी रिलीफ और वोकेशनल रिहैब में हुआ है. इन नौकरियों की बढ़ोतरी यह दिखाती है कि अमेरिकी समाज में परिवार, सामाजिक एकता और समुदाय की जरूरतों पर ध्यान दिया जा रहा है. लोग न केवल अपनी आर्थिक स्थिति सुधार रहे हैं बल्कि समाज के कमजोर वर्गों की मदद और देखभाल में भी योगदान दे रहे हैं.