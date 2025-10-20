आर्मी जनरल या पुलिस DGP, जानें कौन ज्यादा शक्तिशाली? यहां पढ़ें सैलरी समेत तमाम डिटेल्स

देश की सुरक्षा और कानून व्यवस्था में सबसे अहम भूमिका निभाने वाले दो उच्च पद हैं आर्मी जनरल और डीजीपी (Director General of Police). जहां आर्मी जनरल देश की सीमाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालते हैं, वहीं डीजीपी राज्य की आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए काम करते हैं. हालांकि दोनों ही पद बेहद महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इनके कार्यक्षेत्र, शक्तियां और जिम्मेदारियां अलग-अलग हैं. आइए जानते हैं कि आर्मी जनरल और डीजीपी में क्या अंतर है और उनके अधिकार, सैलरी और कार्यक्षेत्र कैसे हैं.

आर्मी जनरल देश की राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे बड़ा प्रहरी होता है. वह भारत की सीमाओं, युद्ध की तैयारियों और आतंकवाद जैसी स्थितियों से निपटने के लिए पूरी सेना का संचालन करता है. आर्मी जनरल सीधे राष्ट्रपति और रक्षा मंत्रालय को रिपोर्ट करते हैं. उनकी भूमिका रणनीतिक होती है और देश की सुरक्षा के लिए निर्णायक होती है. युद्ध, राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे और सीमापार की किसी भी गतिविधि में आर्मी जनरल की राय और निर्णय सर्वोपरि होते हैं.

डीजीपी का कार्य और जिम्मेदारियां

डीजीपी राज्य की कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा का प्रमुख अधिकारी होता है. वह राज्य सरकार को रिपोर्ट करता है और सीधे राज्य के गृह सचिव तथा मुख्यमंत्री के अधीन काम करता है. डीजीपी का मुख्य काम राज्य में अपराध पर नजर रखना, कानून-व्यवस्था बनाए रखना और पुलिस बल का संचालन करना होता है. वे भी आतंकवाद और राज्य स्तर के गंभीर अपराधों से निपटते हैं, लेकिन उनकी जिम्मेदारी केवल अपने राज्य तक सीमित होती है.

कौन है ज्यादा शक्तिशाली?

जहां दोनों पद अपने-अपने क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, वहीं आर्मी जनरल को डीजीपी के मुकाबले ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है. इसका कारण यह है कि आर्मी जनरल पूरे देश की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है. वह न केवल युद्ध और आतंकवाद जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना करता है, बल्कि देश के सामरिक निर्णयों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. डीजीपी की जिम्मेदारी केवल एक राज्य की कानून व्यवस्था तक सीमित होती है.

सैलरी और भत्ते

दोनों पदों की सैलरी की बात करें तो इसमें ज्यादा अंतर नहीं है. आर्मी जनरल को मासिक 2.5 लाख रुपये की सैलरी मिलती है, जबकि डीजीपी को 2.25 लाख रुपये प्रतिमाह मिलते हैं. इसके अलावा दोनों को सरकारी आवास, वाहन, सुरक्षा, मेडिकल सुविधाएं और उच्च स्तर की पेंशन जैसी सुविधाएं दी जाती हैं. आर्मी जनरल को अतिरिक्त सुविधा के तौर पर सेना कैंटीन का लाभ भी मिलता है.

