हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षागणित में फेल, पर जिंदगी के मंच पर फर्स्ट क्लास, जयपुर से बॉलीवुड के कॉमेडी किंग बने असरानी की कहानी

गणित में फेल, पर जिंदगी के मंच पर फर्स्ट क्लास, जयपुर से बॉलीवुड के कॉमेडी किंग बने असरानी की कहानी

गणित में कमजोर होने वाले जयपुर के असरानी ने लगन और सीख से बॉलीवुड के कॉमेडी किंग बनने तक का सफर तय किया. FTII की शिक्षा और मेहनत ने उन्हें 350 से ज्यादा फिल्मों का अमर सितारा बना दिया.  

By : एबीपी लाइव | Edited By: Rajni Upadhyay | Updated at : 21 Oct 2025 01:27 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता गोवर्धन असरानी ने 84 वर्ष की आयु में दुनिया को अलविदा कहा अपने पीछे सिर्फ फिल्मों की विरासत नहीं बल्कि शिक्षा, संघर्ष और जुनून की एक प्रेरक कहानी छोड़ गए हैं. जयपुर के एक साधारण लड़के से लेकर बॉलीवुड के कॉमेडी किंग बनने तक असरानी का सफर बताता है कि असफलता कभी भी सफलता की राह में बाधा नहीं बनती बस जरूरत है लगन और आत्मविश्वास की.

असरानी का जन्म 1 जनवरी 1941 को राजस्थान के जयपुर में एक मध्यमवर्गीय सिंधी-हिंदू परिवार में हुआ था. उनके पिता कालीन व्यापारी थे, और घर में सात भाई-बहन थे. असरानी बचपन से ही पढ़ाई में औसत छात्र थे. उन्होंने जयपुर के सेंट जेवियर्स स्कूल से 10वीं की पढ़ाई पूरी की, लेकिन गणित उनके लिए हमेशा सिरदर्द रहा. खुद असरानी ने एक इंटरव्यू में कहा था मैं गणित में फेल होता था, लेकिन नाटकों में मुझे हमेशा मजा आता था.

यही रुचि उन्हें पढ़ाई के दौरान ऑल इंडिया रेडियो, जयपुर तक ले गई, जहां उन्होंने वॉयस आर्टिस्ट के रूप में काम किया. यह छोटा-सा काम उनके करियर की पहली सीढ़ी साबित हुआ. इसके साथ-साथ उन्होंने राजस्थान कॉलेज, जयपुर से बीए की पढ़ाई भी पूरी की. यहीं से अभिनय के बीज अंकुरित हुए, जो बाद में बॉलीवुड की हंसी के पेड़ में बदल गए.

इनसे सीखीं बारीकियां

1960 में असरानी ने जयपुर के लेखक कलाभाई ठक्कर से अभिनय की बारीकियां सीखीं. 1962 में उन्होंने तय किया कि अब उन्हें पेशेवर रूप से अभिनय की शिक्षा लेनी चाहिए. वे मुंबई पहुंचे, जहां निर्देशक किशोर साहू और ऋषिकेश मुखर्जी ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें अभिनय का औपचारिक प्रशिक्षण लेना चाहिए. इसी सलाह के बाद असरानी ने 1964 में फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII), पुणे में दाखिला लिया.

FTII में असरानी की मेहनत और अभिनय के प्रति लगन ने सभी को प्रभावित किया. 1966 में कोर्स पूरा करने के बाद वे एक प्रशिक्षित कलाकार के रूप में तैयार थे. लेकिन उनका रास्ता आसान नहीं था. शुरुआती दिनों में उन्होंने छोटे-छोटे रोल किए जैसे हरे कांच की चूड़ियां (1967) में. धीरे-धीरे गुजराती फिल्मों में भी उन्होंने कदम रखा और 1967 से 1969 के बीच चार फिल्मों में अभिनय किया.

मिले कई अवार्ड

1970 का दशक असरानी के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ. आज की ताज़ा खबर (1973) और बालिका वधू (1977) में उनके कॉमेडी किरदारों ने दर्शकों का दिल जीत लिया. फिल्मफेयर अवार्ड से सम्मानित हुए और 1975 की सुपरहिट फिल्म शोले में उनके जेलर वाले किरदार ने तो उन्हें अमर कर दिया. उनके डायलॉग हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं आज भी लोगों के जेहन में गूंजते हैं.

शानदार एक्टर

हालांकि असरानी सिर्फ कॉमेडियन नहीं थे, वे एक शानदार एक्टर, लेखक और निर्देशक भी थे. उन्होंने 25 से ज्यादा फिल्मों का निर्देशन किया, जिनमें हम नहीं सुधरेंगे (1980) और मां की ममता (1989) जैसी फिल्में शामिल हैं. असरानी की सफलता के पीछे उनके दोस्त राजेश खन्ना का भी बड़ा हाथ था. नमक हराम (1973) की शूटिंग के दौरान दोनों की दोस्ती हुई और खन्ना ने उन्हें अपनी कई फिल्मों में मौका दिलाया. 

यह भी पढ़ें: बैंक ऑफ बड़ौदा में मैनेजर बनने का मौका, 1 लाख 20 हजार मिलेगी सैलरी, ये कर सकते हैं अप्लाई

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 21 Oct 2025 01:23 PM (IST)
Tags :
Education Asrani Death Asrani Education
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
कौन है सिराज वहाज, जिसके साथ जोहरान ममदानी ने शेयर की फोटो तो आगबबूला हो गए ट्रंप? मस्क का भी आया रिएक्शन
कौन है सिराज वहाज, जिसके साथ जोहरान ममदानी ने शेयर की फोटो तो आगबबूला हो गए ट्रंप?
झारखंड
क्या झारखंड में भी टूट जाएगा INDIA अलायंस? JMM की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, अब क्या होगा?
क्या झारखंड में भी टूट जाएगा INDIA अलायंस? JMM की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, अब क्या होगा?
विश्व
'आपकी मां ने...', ट्रंप के खिलाफ जहर उगलने वाले पत्रकार पर भड़कीं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट
'आपकी मां ने...', ट्रंप के खिलाफ जहर उगलने वाले पत्रकार पर भड़कीं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट
स्पोर्ट्स
रिजवान की छुट्टी, शाहीन बने पाकिस्तान के नए कप्तान! PCB ने बैठक के बाद लिया अहम फैसला
रिजवान की छुट्टी, शाहीन बने पाकिस्तान के नए कप्तान! PCB ने बैठक के बाद लिया अहम फैसला
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election 2025: महागठबंधन में आपस में रार जारी है...आपस में ही सियासत भारी है!
बिना बहुमत मिले 9 बार CM कैसे बन गए Nitish Kumar ?
Bihar Election 2025: Tej Pratap, Kushwaha, Manjhi, Sahani से लेकर Chirag और Prashant तक सब है बम!
Congress में संकट विकट..बेचे जा रहे टिकट!
Bihar Election 2025: कहां फूटे चुनावी बम,किसने दिखाया दम ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कौन है सिराज वहाज, जिसके साथ जोहरान ममदानी ने शेयर की फोटो तो आगबबूला हो गए ट्रंप? मस्क का भी आया रिएक्शन
कौन है सिराज वहाज, जिसके साथ जोहरान ममदानी ने शेयर की फोटो तो आगबबूला हो गए ट्रंप?
झारखंड
क्या झारखंड में भी टूट जाएगा INDIA अलायंस? JMM की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, अब क्या होगा?
क्या झारखंड में भी टूट जाएगा INDIA अलायंस? JMM की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, अब क्या होगा?
विश्व
'आपकी मां ने...', ट्रंप के खिलाफ जहर उगलने वाले पत्रकार पर भड़कीं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट
'आपकी मां ने...', ट्रंप के खिलाफ जहर उगलने वाले पत्रकार पर भड़कीं व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट
स्पोर्ट्स
रिजवान की छुट्टी, शाहीन बने पाकिस्तान के नए कप्तान! PCB ने बैठक के बाद लिया अहम फैसला
रिजवान की छुट्टी, शाहीन बने पाकिस्तान के नए कप्तान! PCB ने बैठक के बाद लिया अहम फैसला
बॉलीवुड
प्रियंका चोपड़ा की बहन के पास बर्थडे पर केक काटने तक के नहीं होते थे पैसे, अब जीती है लग्जरी लाइफ
प्रियंका चोपड़ा की बहन के पास बर्थडे पर केक काटने तक के नहीं होते थे पैसे, अब जीती है लग्जरी लाइफ
दिल्ली NCR
Delhi Ka AQI: दिल्ली के इन 34 इलाकों में से 14 में हवा की हालत थोड़ी सुधरी, सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति बवाना में
दिल्ली के इन 34 इलाकों में से 14 में हवा की हालत थोड़ी सुधरी, सबसे ज्यादा गंभीर स्थिति बवाना में
यूटिलिटी
आपका मकानमालिक अचानक बढ़ा रहा किराया, जानें कहां कर सकते हैं शिकायत?
आपका मकानमालिक अचानक बढ़ा रहा किराया, जानें कहां कर सकते हैं शिकायत?
हेल्थ
इन लोगों को रोजाना पीनी चाहिए आम के पत्तों की चाय, मिलते हैं इतने सारे फायदे
इन लोगों को रोजाना पीनी चाहिए आम के पत्तों की चाय, मिलते हैं इतने सारे फायदे
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget