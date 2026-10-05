गेट 2027 के लिए आज आखिरी मौका, रात तक भर दें आवेदन फॉर्म

गेट 2027 की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए आज आवेदन का आखिरी मौका है. आईआईटी मद्रास की ओर से ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग 2027 के लिए आवेदन की बढ़ाई गई आखिरी समय सीमा आज यानी 5 अक्टूबर को खत्म होने जा रही है. जिन उम्मीदवारों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वह आज रात तक आवेदन कर सकते हैं. वहीं आपको बता दें कि गेट स्कोर का इस्तेमाल आईआईटी-आईआईएससी और दूसरे संस्थानाें में पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टरेट प्रोग्राम में एडमिशन के लिए किया जाता है. कुछ पब्लिक क्षेत्र की कंपनियां भी भर्ती के लिए गेट स्कोर का इस्तेमाल करती है.

गेट 2027 के लिए सामान्य आवेदन प्रक्रिया के बाद आवेदन की समय सीमा बढ़ाई गई थी. वहीं 5 अक्टूबर तक आवेदन करने पर लेट फीस लागू नहीं होगी. इसके बाद लेट फीस के साथ आवेदन की सुविधा 12 अक्टूबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी. बिना लेट फीस के एक पेपर के लिए महिला, एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को 1000 रुपये, जबकि अन्य उम्मीदवारों को 2000 रुपये फीस देनी होगी. दो पेपर के लिए यह फीस 4000 रुपये हैं. वहीं आज आवेदन की तारीख निकलने के बाद एक पेपर के लिए महिला, एसटी, एससी और पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए 1500 रुपये और दूसरे उम्मीदवारों के लिए 2500 रुपये फीस देनी होगी.

ऐसे भरे गेट 2027 का फॉर्म

गेट 2027 का फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट gate2027.iitm.ac.in पर जाएं.

अब यहां पर गेट 2027 के लिए एप्लीकेशन पोर्टल खोलें.

इसके बाद रजिस्ट्रेशन लिंक पर जाकर जरूरी जानकारी दर्ज करें.

रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल भरें.

अब उम्मीदवारों को अपना पेपर और पसंदीदा परीक्षा शहर चुनना होगा.

इसके बाद निर्धारित प्रारूप में फोटो, सिग्नेचर और जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करें.

लास्ट में फीस जमा करके फॉर्म सबमिट कर दें

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किन डॉक्यूमेंट की होगी जरूरत?

आवेदन के दौरान उम्मीदवार की लाइव फोटो भी ली जाएगी. इसलिए कैमरे की सुविधा वाले मोबाइल या कंप्यूटर का इस्तेमाल करना होगा. इसके अलावा निर्धारित प्रारूप में फोटो और सिग्नेचर, पहचान संबंधी डॉक्यूमेंट और जरूरी कैटेगरी के अनुसार पीडब्ल्यूडी जैसे प्रमाण पत्र तैयार रखने होंगे. इसके अलावा एससी, एसटी उम्मीदवारों को संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा. परीक्षा केंद्र पर वहीं मूल पहचान पत्र लेकर जाना होगा, जिसका इस्तेमाल आवेदन में वेरिफिकेशन के लिए किया गया है.

14 से 21 अक्टूबर तक खुलेगी करेक्शन विंडो

आवेदन प्रक्रिया खत्म होने के बाद उम्मीदवारों को फॉर्म में निर्धारित बदलाव करने का एक और मौका मिलेगा. गेट 2027 की एप्लीकेशन विंडो 14 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक खुली रहेंगी. इस दौरान निर्धारित जानकारी में अनुमत सुधार किया जा सकते हैं. वहीं गेट 2027 परीक्षा कई चरणों में आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा 6, 7, 13, 14, 20, और 21 फरवरी 2027 को आयोजित की जाएगी.

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