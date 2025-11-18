IIT Guwahati ने जारी किया GATE 2026 का एग्जाम शेड्यूल, फरवरी में चार दिन होगी परीक्षा
GATE 2026 Exam Schedule: IIT गुवाहाटी ने GATE 2026 का पूरा परीक्षा शेड्यूल जारी कर दिया है, परीक्षाएं 7 से 15 फरवरी के बीच दो शिफ्टों में आयोजित होंगी.
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) गुवाहाटी ने ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग यानी GATE 2026 की एग्जाम डेट्स जारी कर दी हैं. अब उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in पर जाकर पूरा एग्जाम शेड्यूल देख सकते हैं.
GATE 2026 परीक्षाएं अगले साल फरवरी में चार दिनों तक आयोजित की जाएंगी. इस बार भी परीक्षा को फॉरनून और आफ्टरनून यानी सुबह और दोपहर की दो शिफ्टों में बांटा गया है. परीक्षाएं 7 फरवरी से 15 फरवरी 2026 के बीच कराई जाएंगी. सुबह की शिफ्ट 9:30 बजे से 12:30 बजे तक और दोपहर की शिफ्ट 2:30 बजे से 5:30 बजे तक होगी. देशभर के अलग-अलग शहरों में ये परीक्षा आयोजित होंगी और पूरे आयोजन की जिम्मेदारी IITs के पास होगी. GATE 2026 का रिजल्ट 19 मार्च 2026 को जारी किया जाएगा.
कब होंगी परीक्षा?
पहले दिन यानी 7 फरवरी 2026 को सुबह की शिफ्ट में एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, इनवायरोमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, माइनिंग इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एंड फाइबर साइंस, इंजीनियरिंग साइंसेज और लाइफ साइंसेज़ की परीक्षाएं होंगी. उन छात्रों के लिए यह महत्वपूर्ण दिन होगा जो इन विषयों में पीजी एडमिशन या PSU की नौकरियों के लिए तैयारी कर रहे हैं.
दोपहर की शिफ्ट में एयरोस्पेस इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग, फिजिक्स और ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज की परीक्षाएं होंगी. इन विषयों में हर साल बड़ी संख्या में छात्र शामिल होते हैं, इसलिए यह दिन खासा व्यस्त रहने वाला है.
दूसरे दिन यानी 8 फरवरी 2026 को सुबह की शिफ्ट में कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पेपर 1 और स्टैटिस्टिक्स की परीक्षाएं कराई जाएंगी. कंप्यूटर साइंस हर साल GATE का सबसे लोकप्रिय विषय रहता है, इसलिए यह दिन लाखों छात्रों के लिए बेहद अहम होगा. दोपहर की शिफ्ट में कंप्यूटर साइंस एंड IT का दूसरा पेपर, इकोलॉजी एंड इवॉल्यूशन, नेवल आर्किटेक्चर एंड मरीन इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की परीक्षाएं होंगी. इस दिन दोनों शिफ्टों में अलग-अलग पेपर होने से उम्मीदवारों को पहले से अपनी योजना बनाकर चलना होगा ताकि वे बिना किसी परेशानी के परीक्षा केंद्र पर पहुंच सकें.
तीसरे परीक्षा दिन यानी 14 फरवरी 2026 को सुबह की शिफ्ट में सिविल इंजीनियरिंग पेपर 1, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की परीक्षाएं होंगी. सिविल और इलेक्ट्रिकल दो ऐसे विषय हैं जिनमें GATE देने वालों की संख्या देश में सबसे अधिक रहती है, इसलिए यह दिन परीक्षा के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण होगा. दोपहर की शिफ्ट में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग पेपर 2, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग की परीक्षाएं होंगी. मैकेनिकल भी एक लोकप्रिय विषय है जिसमें बड़ी संख्या में छात्र हिस्सा लेते हैं.
अंतिम दिन यानी 15 फरवरी 2026 को सुबह की शिफ्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की परीक्षा होगी. यह पेपर भी देश में सबसे अधिक उम्मीदवारों को आकर्षित करता है. दोपहर की शिफ्ट में आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग और डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परीक्षाओं के साथ GATE 2026 का पूरा परीक्षा कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा. नए जमाने में AI और डेटा साइंस का महत्व तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए इस पेपर में भी भारी संख्या में उम्मीदवार शामिल होने वाले हैं.
