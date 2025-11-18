हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाIIT Guwahati ने जारी किया GATE 2026 का एग्जाम शेड्यूल, फरवरी में चार दिन होगी परीक्षा

IIT Guwahati ने जारी किया GATE 2026 का एग्जाम शेड्यूल, फरवरी में चार दिन होगी परीक्षा

GATE 2026 Exam Schedule: IIT गुवाहाटी ने GATE 2026 का पूरा परीक्षा शेड्यूल जारी कर दिया है, परीक्षाएं 7 से 15 फरवरी के बीच दो शिफ्टों में आयोजित होंगी.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 18 Nov 2025 11:17 AM (IST)
Preferred Sources

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (IIT) गुवाहाटी ने ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग यानी GATE 2026 की एग्जाम डेट्स जारी कर दी हैं. अब उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in पर जाकर पूरा एग्जाम शेड्यूल देख सकते हैं.

GATE 2026 परीक्षाएं अगले साल फरवरी में चार दिनों तक आयोजित की जाएंगी. इस बार भी परीक्षा को फॉरनून और आफ्टरनून यानी सुबह और दोपहर की दो शिफ्टों में बांटा गया है. परीक्षाएं 7 फरवरी से 15 फरवरी 2026 के बीच कराई जाएंगी. सुबह की शिफ्ट 9:30 बजे से 12:30 बजे तक और दोपहर की शिफ्ट 2:30 बजे से 5:30 बजे तक होगी. देशभर के अलग-अलग शहरों में ये परीक्षा आयोजित होंगी और पूरे आयोजन की जिम्मेदारी IITs के पास होगी. GATE 2026 का रिजल्ट 19 मार्च 2026 को जारी किया जाएगा.

कब होंगी परीक्षा?

पहले दिन यानी 7 फरवरी 2026 को सुबह की शिफ्ट में एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, इनवायरोमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग, जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, माइनिंग इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग एंड फाइबर साइंस, इंजीनियरिंग साइंसेज और लाइफ साइंसेज़ की परीक्षाएं होंगी. उन छात्रों के लिए यह महत्वपूर्ण दिन होगा जो इन विषयों में पीजी एडमिशन या PSU की नौकरियों के लिए तैयारी कर रहे हैं.

दोपहर की शिफ्ट में एयरोस्पेस इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, जियोमैटिक्स इंजीनियरिंग, फिजिक्स और ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज की परीक्षाएं होंगी. इन विषयों में हर साल बड़ी संख्या में छात्र शामिल होते हैं, इसलिए यह दिन खासा व्यस्त रहने वाला है.

दूसरे दिन यानी 8 फरवरी 2026 को सुबह की शिफ्ट में कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पेपर 1 और स्टैटिस्टिक्स की परीक्षाएं कराई जाएंगी. कंप्यूटर साइंस हर साल GATE का सबसे लोकप्रिय विषय रहता है, इसलिए यह दिन लाखों छात्रों के लिए बेहद अहम होगा. दोपहर की शिफ्ट में कंप्यूटर साइंस एंड IT का दूसरा पेपर, इकोलॉजी एंड इवॉल्यूशन, नेवल आर्किटेक्चर एंड मरीन इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की परीक्षाएं होंगी. इस दिन दोनों शिफ्टों में अलग-अलग पेपर होने से उम्मीदवारों को पहले से अपनी योजना बनाकर चलना होगा ताकि वे बिना किसी परेशानी के परीक्षा केंद्र पर पहुंच सकें.

तीसरे परीक्षा दिन यानी 14 फरवरी 2026 को सुबह की शिफ्ट में सिविल इंजीनियरिंग पेपर 1, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की परीक्षाएं होंगी. सिविल और इलेक्ट्रिकल दो ऐसे विषय हैं जिनमें GATE देने वालों की संख्या देश में सबसे अधिक रहती है, इसलिए यह दिन परीक्षा के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण होगा. दोपहर की शिफ्ट में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग पेपर 2, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग की परीक्षाएं होंगी. मैकेनिकल भी एक लोकप्रिय विषय है जिसमें बड़ी संख्या में छात्र हिस्सा लेते हैं.

अंतिम दिन यानी 15 फरवरी 2026 को सुबह की शिफ्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की परीक्षा होगी. यह पेपर भी देश में सबसे अधिक उम्मीदवारों को आकर्षित करता है. दोपहर की शिफ्ट में आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग और डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परीक्षाओं के साथ GATE 2026 का पूरा परीक्षा कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा. नए जमाने में AI और डेटा साइंस का महत्व तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए इस पेपर में भी भारी संख्या में उम्मीदवार शामिल होने वाले हैं.

यह भी पढ़ें - नाबार्ड फाइनेंसियल सर्विसेज में नौकरी का सुनहरा मौका, 12वीं पास युवा भी कर सकते हैं आवेदन

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 18 Nov 2025 11:17 AM (IST)
Tags :
Education GATE 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
इस बड़े मुस्लिम देश को ट्रंप देने जा रहे सबसे एडवांस F-35 फाइटर जेट, जानें अमेरिका के ऐलान से किसकी बढ़ी धड़कन?
इस बड़े मुस्लिम देश को ट्रंप देने जा रहे सबसे एडवांस F-35 फाइटर जेट, जानें अमेरिका के ऐलान से किसकी बढ़ी धड़कन?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिल्ली ब्लास्ट के UP लिंक की जांच, डॉ. परवेज ने 15 साल पहले अयोध्या में की थी इंटर्नशिप, NIA कर रही पड़ताल
दिल्ली ब्लास्ट के UP लिंक की जांच, डॉ. परवेज ने 15 साल पहले अयोध्या में की थी इंटर्नशिप, NIA कर रही पड़ताल
बॉलीवुड
Dhurandhar Cast Fees: धुरंधर के लिए रणवीर सिंह ने ली मोटी रकम, आर माधवन से ज्यादा चार्ज कर रहे संजय दत्त, जानें बाकी स्टार्स की फीस
धुरंधर के लिए रणवीर सिंह ने ली मोटी रकम, आर माधवन से ज्यादा चार्ज कर रहे संजय दत्त, जानें बाकी स्टार्स की फीस
विश्व
Madinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
Advertisement

वीडियोज

खाकी वर्दीवाले की Killer आशिकी !
Bihar Politics: गुस्से में लालू की बेटी Rohini...Tejashwi पर टूट पड़ी! | Lalu Yadav | Rabri Devi
Bihar Politics: घर में घमासान, तेजस्वी को कमान? | Nitish Kumar | Tejashwi-Rohini | Chitra Tripathi
Bihar Politics: Tejashwi Yadav-Rohini Acharya में यहां बिगड़ी बात! | Lalu Yadav | Tejpratap Yadav
Sandeep Chaudhary: 'INDIA' गठबंधन में बवाल...वजूद पर ही सवाल! विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण | Bihar
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इस बड़े मुस्लिम देश को ट्रंप देने जा रहे सबसे एडवांस F-35 फाइटर जेट, जानें अमेरिका के ऐलान से किसकी बढ़ी धड़कन?
इस बड़े मुस्लिम देश को ट्रंप देने जा रहे सबसे एडवांस F-35 फाइटर जेट, जानें अमेरिका के ऐलान से किसकी बढ़ी धड़कन?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
दिल्ली ब्लास्ट के UP लिंक की जांच, डॉ. परवेज ने 15 साल पहले अयोध्या में की थी इंटर्नशिप, NIA कर रही पड़ताल
दिल्ली ब्लास्ट के UP लिंक की जांच, डॉ. परवेज ने 15 साल पहले अयोध्या में की थी इंटर्नशिप, NIA कर रही पड़ताल
बॉलीवुड
Dhurandhar Cast Fees: धुरंधर के लिए रणवीर सिंह ने ली मोटी रकम, आर माधवन से ज्यादा चार्ज कर रहे संजय दत्त, जानें बाकी स्टार्स की फीस
धुरंधर के लिए रणवीर सिंह ने ली मोटी रकम, आर माधवन से ज्यादा चार्ज कर रहे संजय दत्त, जानें बाकी स्टार्स की फीस
विश्व
Madinah Bus Accident: मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
मदीना बस हादसे में सास-ससुर, साले-सालियों समेत खत्म हो गया पूरा परिवार, परिजन बोले- 'अल्लाह उनके नसीब में...'
स्पोर्ट्स
Ranji Trophy 2025: रणजी ट्रॉफी में धमाका! कर्नाटक के 22 वर्षीय खिलाड़ी ने खेली नाबाद 227 रन की ऐतिहासिक पारी, कर्नाटक ने मैच पर जमाया कब्जा
रणजी ट्रॉफी में धमाका! कर्नाटक के 22 वर्षीय खिलाड़ी ने खेली नाबाद 227 रन की ऐतिहासिक पारी
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
World Toilet Day 2025: इस देश में बना है टॉयलेट म्यूजियम, देखने वालों को देने पड़ते हैं इतने पैसे
इस देश में बना है टॉयलेट म्यूजियम, देखने वालों को देने पड़ते हैं इतने पैसे
लाइफस्टाइल
24 hours before Death: मौत से 24 घंटे पहले दिखने लगते हैं ये 3 लक्षण, जान लें क्या-क्या होता है महसूस?
मौत से 24 घंटे पहले दिखने लगते हैं ये 3 लक्षण, जान लें क्या-क्या होता है महसूस?
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
ENT LIVE
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
किष्किंधापुरी रिव्यू: तेलुगु हॉरर फिल्मों का बेंचमार्क, एक्टर्स का कमाल
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
ENT LIVE
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
Embed widget