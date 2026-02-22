हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाGATE 2026 आंसर की जारी, अब खुद चेक कर सकते हैं अपना आंसर; यहां है डायरेक्ट लिंक

GATE 2026 आंसर की जारी, अब खुद चेक कर सकते हैं अपना आंसर; यहां है डायरेक्ट लिंक

IIT गुवाहाटी ने GATE 2026 परीक्षा की आंसर की जारी कर दी है. आंसर की के जरिए छात्र संभावित अंक का अनुमान लगा सकते हैं और तय समय में आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 22 Feb 2026 04:23 PM (IST)
Preferred Sources

इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी परीक्षाओं में शामिल गेट 2026 परीक्षा की आंसर की जारी हो गई है. IIT Guwahati की तरफ से इसे जारी किया गया है, जिन उम्मीदवारों ने इस साल गेट परीक्षा दी थी, वे अब आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी उत्तरकुंजी देख सकते हैं. लंबे इंतजार के बाद आंसर की आने से छात्रों को काफी राहत मिली है.

गेट 2026 परीक्षा का आयोजन 7, 8, 14 और 15 फरवरी 2026 को किया गया था. यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित मोड में देशभर के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई थी. इस बार गेट परीक्षा 30 विषयों के लिए कराई गई थी, जिसमें लाखों छात्रों ने हिस्सा लिया.

आंसर की से क्या होगा फायदा

आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने दिए गए उत्तरों को सही जवाबों से मिला सकते हैं. इससे छात्र यह अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका पेपर कैसा गया है और उन्हें कितने अंक मिल सकते हैं. रिजल्ट आने से पहले संभावित स्कोर जानना छात्रों के लिए काफी मददगार होता है.

ऐसे करें अपने संभावित अंकों की गणना

अपने संभावित अंक जानने के लिए सबसे पहले उम्मीदवारों को अपनी रिस्पॉन्स शीट और प्रोविजनल आंसर की डाउनलोड करनी होगी. इसके बाद अपने चुने हुए उत्तरों को आंसर की से मिलाएं. सही उत्तरों की गिनती करें और गलत उत्तरों को भी नोट करें. इससे आपको नेगेटिव मार्किंग का सही हिसाब लगाने में मदद मिलेगी. अभी केवल रॉ मार्क्स की गणना करें, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बाद में किया जाता है.

आपत्ति दर्ज करने का मिलेगा मौका

यदि किसी उम्मीदवार को लगता है कि आंसर की में दिया गया कोई जवाब गलत है, तो वह उस पर आपत्ति भी दर्ज कर सकता है. इसके लिए बोर्ड की ओर से एक तय समय सीमा दी जाएगी. उम्मीदवार तय फीस के साथ अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं. सभी आपत्तियों की जांच के बाद ही फाइनल आंसर की जारी की जाएगी.

ऐसे करें डाउनलोड

  1. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट gate2026.iitg.ac.in पर जाएं.
  2. होमपेज पर दिए गए GOAPS पोर्टल लिंक पर क्लिक करें.
  3. अब लॉगिन पेज खुलेगा, जहां अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड दर्ज करें.
  4. लॉगिन करते ही स्क्रीन पर प्रोविजनल आंसर की दिखाई देगी.
  5. इसे ध्यान से देखें और डाउनलोड करके सेव कर लें.

आंसर की चेक करने का डायरेक्ट लिंक

यह भी पढ़ें - फैशन डिजाइनर बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है, 12वीं के बाद कैसे शुरू होता है करियर?

 

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 22 Feb 2026 04:23 PM (IST)
Tags :
Education GATE 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
GATE 2026 आंसर की जारी, अब खुद चेक कर सकते हैं अपना आंसर; यहां है डायरेक्ट लिंक
GATE 2026 आंसर की जारी, अब खुद चेक कर सकते हैं अपना आंसर; यहां है डायरेक्ट लिंक
शिक्षा
यूपी बोर्ड परीक्षा में चूक, 12 मार्च का पेपर 20 दिन पहले खोलने से मचा हड़कंप
यूपी बोर्ड परीक्षा में चूक, 12 मार्च का पेपर 20 दिन पहले खोलने से मचा हड़कंप
शिक्षा
हिंदुस्तान पेट्रोलियम में 608 पदों पर निकली भर्ती, जानें कैसे और कौन कर सकता है अप्लाई?
हिंदुस्तान पेट्रोलियम में 608 पदों पर निकली भर्ती, जानें कैसे और कौन कर सकता है अप्लाई?
शिक्षा
फैशन डिजाइनर बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है, 12वीं के बाद कैसे शुरू होता है करियर?
फैशन डिजाइनर बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है, 12वीं के बाद कैसे शुरू होता है करियर?
Advertisement

वीडियोज

US Supreme Court vs Trump: Exporters के लिए Good News, Gold-Silver के लिए Jackpot? | Paisa Live
PM Modi In Meerut: मेरठ में संबोधन के दौरान विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी | Akhilesh Yadav | BSP
UP Breaking: 'केस का सामना करेंगे, न्यायपालिका पर भरोसा', FIR पर बोले Avimukteshwaranand | CM Yogi
Pakistan Air Strike: पाक एयरस्ट्राइक पर वरिष्ठ पत्रकार का चौंकाने वाला खुलासा | Afghanistan
UP Breaking: 'फर्जी केस की सच्चाई सामने आएगी'- Avimukteshwaranand | CM Yogi | BJP | Shankaracharya
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप ने 100 से ज्यादा देशों पर थोपा टैरिफ, US प्रेसिडेंट की इस रणनीति से कितने खुश हैं अमरीकी? सर्वे ने चौंकाया
ट्रंप ने 100 से ज्यादा देशों पर थोपा टैरिफ, US प्रेसिडेंट की इस रणनीति से कितने खुश हैं अमरीकी? सर्वे ने चौंकाया
बिहार
AI समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा का तंज, 'अब गांधीजी की...'
'अब गांधीजी की कांग्रेस नहीं रही', AI समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का तंज
क्रिकेट
बारिश में धुले मैच तो इस नियम के तहत होगा सेमीफाइनल का फैसला, टी20 वर्ल्ड कप का ये गणित चकरा देगा सिर
बारिश में धुले मैच तो इस नियम के तहत होगा सेमीफाइनल का फैसला, सिर चकरा देगा ये गणित
भोजपुरी सिनेमा
Holi 2026: ‘खेतवा में पावर दिखावे पवनवा'...मनोज तिवारी के ‘होलरिया’ गाने ने मचाई हलचल
‘खेतवा में पावर दिखावे पवनवा'...मनोज तिवारी के ‘होलरिया’ गाने ने मचाई हलचल
इंडिया
तालिबान ने महिलाओं की पिटाई को बनाया कानूनी तो भड़के मौलाना इसहाक गोरा, बताया इस्लाम में क्या मिला दर्जा
तालिबान ने महिलाओं की पिटाई को बनाया कानूनी तो भड़के मौलाना, बताया इस्लाम में क्या मिला दर्जा
इंडिया
सिर्फ 55 मिनट में दिल्ली से पहुंच जाएंगे मेरठ, PM मोदी ने नमो भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, जानें क्या-क्या खास
सिर्फ 55 मिनट में दिल्ली से पहुंच जाएंगे मेरठ, PM मोदी ने नमो भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी
यूटिलिटी
दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता से सीधे कैसे कर सकते हैं शिकायत, जान लें उनसे मिलने का तरीका
दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता से सीधे कैसे कर सकते हैं शिकायत, जान लें उनसे मिलने का तरीका
ट्रेंडिंग
राजस्थान में घोड़े पर Blinkit डिलीवरी! बुजुर्ग डिलीवरी बॉय का वीडियो वायरल, लोग बोले, प्रधान, यहां तो जवानों को घोड़ी नसीब नहीं
राजस्थान में घोड़े पर Blinkit डिलीवरी! बुजुर्ग डिलीवरी बॉय का वीडियो वायरल, लोग बोले, प्रधान, यहां तो जवानों को घोड़ी नसीब नहीं
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget