लोहिया संस्थान में 74 पदों पर भर्ती, 10वीं से ग्रेजुएट तक को मिलेगा मौका 

लखनऊ स्थित डॉ. राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती निकली है. संस्थान ने नॉन टीचिंग पदों पर कुल 74 रिक्तियों के लिए भर्ती नोटिफिकेशन जारी किया है. इन पदों में प्रोग्रामर, मेडिकल फिजिसिस्ट, रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड-2, स्टेनोग्राफर और रिसेप्शनिस्ट शामिल है. खास बात यह है कि अलग-अलग पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएशन तक रखी गई है. इस भर्ती के लिए आवेदन ऑनलाइन माध्यम से लिए जाएंगे.

लोहिया संस्थान में 74 पदों पर हो रही भर्ती

RMLIMS की ओर से जारी भर्ती में कुल 74 पद शामिल है. इनमें प्रोग्रामर के दो, मेडिकल फिजिसिस्ट का 1, रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर का 1, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड-2 के 32, स्टेनोग्राफर के 30 और रिसेप्शनिस्ट के 8 पद शामिल है. प्रोग्रामर, मेडिकल फिजिसिस्ट और रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर के पद ग्रुप बी के तहत है. स्टेनोग्राफर और रिसेप्शनिस्ट ग्रुप सी, जबकि हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड-2 ग्रुप डी का पद है.

10वीं से ग्रेजुएट तक को मौका

इन पदों के लिए योग्यता अलग-अलग निर्धारित की गई है. हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड 2 पद के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी है. अस्पताल में काम करने का एक्सपीरियंस रखने वाले उम्मीदवारों को इसमें वरीयता दी जा सकती है. स्टेनोग्राफर पद के लिए मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री मांगी गई है. इसके साथ हिंदी और अंग्रेजी स्टेनोग्राफी की निर्धारित गति, हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग और कंप्यूटर एप्लीकेशन की जानकारी जरूरी है. वहीं रिसेप्शनिस्ट के लिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से डिग्री और जर्नलिज्म या पब्लिक रिलेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मांगा गया है. वहीं प्रोग्रामर के लिए कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बीई-बीटेक या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की योग्यता निर्धारित है. मेडिकल फिजिसिस्ट और रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर के पदों के लिए फिजिसिस्ट और रेडियो लॉजिकल-मेडिकल फिजिक्स से संबंधित उच्च शैक्षणिक योग्यता और निर्धारित इंटर्नशिप जरूरी है. रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर के लिए AERB मानकों के अनुसार RSO योग्यता भी जरूरी है.

18 से 40 वर्ष तक की उम्मीदवार एलिजिबल

भर्ती में शामिल पदों के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम उम्र 18 और अधिकतम 40 वर्ष निर्धारित है. आयु के गणना ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख के आधार पर की जाएगी. उत्तर प्रदेश के आरक्षित वर्ग और निर्धारित कैटेगरी के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार छूट भी दी जाएगी.

सातवें वेतन आयोग के अनुसार मिलेगी सैलरी

उम्मीदवारों को पद के अनुसार सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के तहत सैलरी दी जाएगी. प्रोग्रामर मेडिकल फिजिक्स और रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर के लिए पे लेवल-10 के तहत 56,000 का न्यूनतम बेसिक पे निर्धारित है. रिसेप्शनिस्ट के पद पर पे लेवल-5 के तहत 29,200, स्टेनोग्राफर के लिए पे लेवल-4 के तहत 25,500, हॉस्पिटल अटेंडेंट ग्रेड-2 के लिए पे लेवल 1 के तहत 18,000 न्यूनतम बेसिक पे निर्धारित है. इसके अलावा नियमानुसार दूसरे भत्ते भी दिए जाएंगे.

CBT के जरिए होगा चयन

RMLIMS भर्ती में चयन प्रक्रिया दो चरणों की कंप्यूटर आधारित परीक्षा के जरिए होगी. पहले स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जाएगी, जो केवल मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए होगी. इस परीक्षा को अंतिम चरण में नहीं जोड़ा जाएगा. इसके बाद मुख्य परीक्षा होगी और अंतिम मेरिट मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी. स्क्रीनिंग और मुख्य परीक्षा दोनों 100-100 अंकों की होगी और प्रत्येक परीक्षा के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा.

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आवेदन फीस कितनी है?

भर्ती के लिए आवेदन फीस उम्मीदवार की कैटेगरी के अनुसार निर्धारित की गई है. जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए फीस 1180 रुपये है. जबकि एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 708 रुपये है, इसमें 18 प्रतिशत जीएसटी शामिल है. दिव्यांग उम्मीदवारों को फीस से छूट दी गई है. एक से ज्यादा पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए हर पद के लिए अलग आवेदन और फीस जमा करनी होगी. भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया अक्टूबर 2026 के पहले या दूसरे सप्ताह में शुरू होने की संभावना जताई जा रही है.

ऐसे करना होगा आवेदन

ऑनलाइन आवेदन शुरू होने के बाद उम्मीदवारों को सबसे पहले RMLIMS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा.

इसके बाद रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाकर संबंधित भर्ती विज्ञापन खोलना होगा.

अब ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन कर रजिस्ट्रेशन करना होगा.

इसके बाद उम्मीदवार को एजुकेशनल और पर्सनल डिटेल भरनी होगी.

अब सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे.

लास्ट में फीस जमा कर फॉर्म सबमिट करना होगा.

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