RRB NTPC UG CBT 2 की तारीख जारी, इस दिन होगी परीक्षा

रेलवे भर्ती बोर्ड (RRB) ने नॉन-टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी (NTPC) अंडर ग्रेजुएट भर्ती के दूसरे चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा की तारीख जारी कर दी है. आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी 2 परीक्षा 17 सितंबर 2026 को आयोजित की जाएगी. यह परीक्षा उन उम्मीदवारों के लिए होगी, जिन्हें सीबीटी 1 के रिजल्ट के बाद अगले चरण के लिए शार्ट लिस्ट किया गया है. उम्मीदवार अपने क्षेत्रीय आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर परीक्षा से जुड़ी जानकारी और शेड्यूल देख सकते हैं.

17 सितंबर को होगी सीबीटी 2 परीक्षा

आरआरबी एनटीपीसी यूजी सीबीटी 2 परीक्षा 17 सितंबर को कंप्यूटर आधारित टेस्ट के रूप में होगी. परीक्षा के लिए उम्मीदवारों को कुल 90 मिनट का समय दिया जाएगा. प्रश्न पत्र में कुल 120 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जो तीन विषयों से पूछे जाएंगे. जनरल अवेयरनेस से 50 प्रश्न, जबकि मैथमेटिक्स और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 35-35 प्रश्न होंगे. इस तरह कुल 120 प्रश्न 120 अंकों के होंगे. परीक्षा में गलत उत्तर देने पर एक तिहाई अंक की नेगेटिव मार्किंग भी लागू होगी.

कब जारी होगी सिटी स्लिप और एडमिट कार्ड?

सीबीटी 2 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए परीक्षा सिटी इंटीमेशन स्लिप और एससी-एसटी ट्रैवल पास 7 सितंबर से उपलब्ध होगा. वही परीक्षा का एडमिट कार्ड 13 सितंबर 2026 डाउनलोड किया जा सकेगा. इसके अलावा सीबीटी 2 पास करने वालों के लिए टाइपिंग स्किल टेस्ट 4 दिसंबर 2026 काे निर्धारित है.

45,898 उम्मीदवार सीबीटी 2 के लिए शॉर्टलिस्ट

आरआरबी एनटीपीसी यूजी भर्ती के लिए बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने आवेदन किया था. अंडर ग्रेजुएट स्तर के पदों के लिए 63,27,474 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. इनमें से 45,898 उम्मीदवारों को सीबीटी 2 के लिए शार्ट लिस्ट किया गया. यह संख्या कुल रिक्तियों की तुलना में करीब 15 गुना है. इस भर्ती में कुल 3,058 पद हैं. इनमें सबसे ज्यादा 2,424 पद कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के है. इसके अलावा 394 अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, 163 जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और 77 ट्रेन्स क्लर्क के पद शामिल है.

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सीबीटी 2 में कितना स्कोर जरूरी?

सीबीटी 2 में अलग-अलग कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित है. अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत, ओबीसी नॉन क्रीमीलेयर और एससी उम्मीदवारों के लिए 30 प्रतिशत, जबकि एसटी उम्मीदवारों के लिए 25 प्रतिशत अंक निर्धारित है. पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों के मुकाबले पर्याप्त योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में न्यूनतम अंकों में दो अंक तक की छूट दी जा सकती है.

चार चरणों में पूरी होगी भर्ती

आरआरबी एनटीपीसी यूजी भर्ती में चयन कई चरणों के जरिए किया जाएगा. इससे पहले चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT 2), दूसरे चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT 2), संबंधित पदों के लिए कंप्यूटर आधार टाइपिंग स्किल टेस्ट और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन शामिल है. वहीं टाइपिंग टेस्ट पद के अनुसार लागू होगा. इसके अलावा सभी चरणों में प्रदर्शन के आधार पर मेरिट के अनुसार उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा.

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