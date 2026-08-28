IIT के किस ट्रेड में मिलती हैं सबसे ज्यादा नौकरी? देखें पूरा रिपोर्ट कार्ड

IIT में एडमिशन लेने का सपना देश के लाखों छात्रों का होता है. इसकी एक बड़ी वजह यहां मिलने वाली पढ़ाई के साथ-साथ अच्छे करियर और नौकरी के मौके भी हैं. लेकिन क्या IIT की हर ब्रांच में नौकरी के मौके एक जैसे होते हैं? हाल ही के प्लेसमेंट के आंकड़े इस सवाल का जवाब देते हैं. IIT भुवनेश्वर की 2026 की B.Tech प्लेसमेंट रिपोर्ट में Electrical Engineering ने placement rate के मामले में Computer Science को भी पीछे छोड़ दिया है. इससे पता चलता है कि नौकरी के मामले में सिर्फ CSE ही सबसे आगे नहीं है. आइए जानते है IIT के किस ट्रेड में मिलती हैं सबसे ज्यादा नौकरी.

Electrical Engineering सबसे आगे

IIT भुवनेश्वर की 2026 प्लेसमेंट रिपोर्ट के अनुसार Electrical Engineering के 68 छात्रों ने प्लेसमेंट के लिए हिस्सा लिया, जिनमें से 62 छात्रों को नौकरी मिली. यानी इस ब्रांच की placement rate 91.1 प्रतिशत रही. इस ब्रांच का औसत सालाना पैकेज 20.4 लाख रुपये रहा, जबकि सबसे ज्यादा पैकेज 74.3 लाख रुपये तक पहुंचा. IIT के ये आंकड़े बताते हैं कि Electrical Engineering की मांग अभी भी काफी बनी हुई है.

CSE में भी नौकरी के अच्छे मौके

Computer Science Engineering को आमतौर पर IIT की सबसे ज्यादा डिमांड वाली ब्रांच माना जाता है. IIT भुवनेश्वर के 2026 के आंकड़ों में CSE के 69 छात्रों ने प्लेसमेंट में हिस्सा लिया और 60 छात्रों को नौकरी मिली. इसकी placement rate 86.9 प्रतिशत रही. हालांकि यह Electrical Engineering से कम है, लेकिन CSE का औसत पैकेज 25.7 लाख रुपये रहा, जो इस रिपोर्ट में Electrical Engineering के औसत पैकेज से ज्यादा है. CSE में सबसे ज्यादा पैकेज 74.3 लाख रुपये रहा.

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Mechanical और दूसरी ब्रांचों का क्या हाल?

प्लेसमेंट के मामले में Mechanical Engineering भी पीछे नहीं रही। इस ब्रांच के 61 छात्रों में से 54 को नौकरी मिली और placement rate 88.5 प्रतिशत रही. Metallurgical and Materials Engineering में 19 में से 17 छात्रों को प्लेसमेंट मिला, यानी 89.4 प्रतिशत छात्र प्लेस हुए. वहीं Electronics and Communication Engineering की placement rate 76.4 प्रतिशत और Civil Engineering की 77.7 प्रतिशत रही। यानी हर ब्रांच में नौकरी के मौके हैं, लेकिन placement rate अलग-अलग रही.

सबसे ज्यादा पैकेज किस ब्रांच में मिला?

अगर बात सबसे ज्यादा पैकेज की करें तो इस रिपोर्ट में Electrical Engineering और Computer Science Engineering दोनों के छात्रों को अधिकतम 74.3 लाख रुपये सालाना तक का ऑफर मिला. ECE में सबसे ज्यादा पैकेज 56 लाख रुपये और Mechanical Engineering में 56 लाख रुपये रहा. Civil Engineering का सबसे ज्यादा पैकेज 29.7 लाख रुपये रहा. इससे साफ है कि सिर्फ placement rate नहीं, बल्कि औसत और अधिकतम पैकेज भी ब्रांच चुनते समय देखना जरूरी है.

IIT में कौन सी ब्रांच चुनें?

इन आंकड़ों को देखकर यह नहीं कहा जा सकता कि हर IIT में Electrical Engineering ही सबसे ज्यादा नौकरी देने वाली ब्रांच होगी. अलग-अलग IIT और हर साल के प्लेसमेंट आंकड़े अलग हो सकते हैं. कंपनी की जरूरत, छात्र की स्किल और कॉलेज की स्थिति भी नौकरी पर असर डालती है. इसलिए सिर्फ एक रिपोर्ट देखकर ब्रांच चुनने के बजाय अपने पसंदीदा विषय, करियर लक्ष्य और अलग-अलग IIT के पिछले प्लेसमेंट आंकड़ों को भी देखना चाहिए.

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