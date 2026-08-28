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डाक विभाग में निकली 25 हजार से ज्यादा नौकरियां, 10वीं पास करें आवेदन

डाक विभाग की ओर से जारी GDS Online Engagement Schedule-II, July 2026 के तहत डाक सर्कल और डिवीजन में 25,000 से ज्यादा पदों पर नियुक्ति की जाएगी. वहीं यह आवेदन प्रक्रिया दो चरणों में होगी.

Written By : कविता गाडरी |  Updated at : 28 Aug 2026 06:47 AM (IST)
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भारतीय डाक विभाग ने ग्रामीण डाक सेवक (GDS) भर्ती 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के जरिए देशभर के अलग-अलग डाक सर्कल और डिवीजन में 25,000 से ज्यादा पदों पर नियुक्ति की जाएगी. इनमें ब्रांच पोस्टमास्टर (BPM), असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर (ABPM) और डाक सेवक के पद शामिल है. खास बात यह है कि इन पदों के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, बल्कि दसवीं के अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार कर उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा. 

दो चरणों में होगी आवेदन प्रक्रिया  

डाक विभाग की ओर से जारी GDS Online Engagement Schedule-II, July 2026 के तहत आवेदन प्रक्रिया दो चरणों में होगी. पहले उम्मीदवार को वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा. ओटीआर की प्रक्रिया 31 अगस्त से शुरू होगी, जबकि ऑनलाइन आवेदन और फीस जमा करने की प्रक्रिया 2 सितंबर 2026 शाम 5 बजे से शुरू होगी. वहीं इच्छुक उम्मीदवार 21 सितंबर 2026 शाम 5बजे तक आवेदन कर सकेंगे. 

10वीं पास उम्मीदवारों कर सकते हैं आवेदन 

जीडीएस भर्ती के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना जरूरी है. 10वीं में गणित और अंग्रेजी विषय में पासिंग मार्क्स होने चाहिए. इसके अलावा उम्मीदवार को संबंधित सर्कल की निर्धारित स्थानीय भाषा की कम से कम दसवीं तक पढ़ाई की होनी चाहिए. उम्मीदवार के पास कंप्यूटर की जानकारी और साइकिल चलाने का ज्ञान भी होना चाहिए. इसके अलावा भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष निर्धारित है. आयु की गणना आवेदन की अंतिम तारीख के आधार पर की जाएगी. वहीं आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट मिलेगी. 

इन पदों पर होगी नियुक्ति 

भर्ती के तहत तीन तरह के पदों पर नियुक्ति की जाएगी. ब्रांच पोस्ट मास्टर को संबंधित ब्रांच पोस्ट ऑफिस की जिम्मेदारी संभालनी होगी. वहीं असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर डाक वितरण, स्टांप और स्टेशनरी की बिक्री समेत अन्य कामों में बीपीएम की सहायता करेंगे. डाक सेवक के तौर पर डाक और पार्सल से जुड़े काम, स्टांप बिक्री और पोस्ट ऑफिस के दूसरे कार्यों में जिम्मेदारी निभानी होगी. इस भर्ती में पदों की सर्कल और डिवीजनवार संख्या उम्मीदवारों को जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी. उम्मीदवार आवेदन करते समय पदों के अनुसार अपनी पसंद का डिवीजन और पोस्ट चुन सकेंगे. 

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10वीं के नंबरों पर बनेगी मेरिट 

जीडीएस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि इसमें लिखित परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी. उम्मीदवारों का चयन कक्षा दसवीं में प्राप्त अंकों के आधार पर की गई सिस्टम जेनरेटेड मेरिट लिस्ट से होगा. अंकों की गणना 4 दशमलव तक की जाएगी. मेरिट लिस्ट में शॉर्टलिस्ट होने वाले उम्मीदवारों के मूल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन किया जाएगा. इसके बाद मेडिकल जांच और दूसरी औपचारिकताएं पूरी करनी होगी. इसके अलावा इन पदों पर सभी वर्गों के लिए आवेदन फीस 100 रुपये निर्धारित हैं. वहीं महिला एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी और ट्रांस वूमेन उम्मीदवारों को फीस से छूट दी गई. 

ऐसे कर सकते हैं आवेदन 

उम्मीदवारों को सबसे पहले जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट पोर्टल पर जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के जरिए लोगिन करके एक्टिव नोटिफिकेशन में आवेदन करना होगा. आवेदन के दौरान व्यक्तिगत जानकारी 10वीं की शैक्षणिक जानकारी, डिवीजन और पोस्ट की पसंद दर्ज करनी होगी. अब उम्मीदवार को निर्धारित प्रारूप में अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने होंगे. जिन उम्मीदवारों पर आवेदन शुल्क लागू है, उन्हें ऑनलाइन फीस जमा करनी होगी. वहीं आवेदन में सुधार के लिए 23 और 24 सितंबर को करेक्शन विंडो खोली जाएगी.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 28 Aug 2026 06:47 AM (IST)
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