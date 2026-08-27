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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीशिक्षाबिहार में 1000 छात्राओं को PhD फेलोशिप, हर महीने मिलेंगे 10 हजार

बिहार में 1000 छात्राओं को PhD फेलोशिप, हर महीने मिलेंगे 10 हजार

बिहार सरकार ने राज्य की छात्राओं के लिए बालिा पीएचडी फेलोशिप योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत 1000 छात्राओं को 10 हजार रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी.

Written By : कविता गाडरी  | Updated at : 27 Aug 2026 07:25 AM (IST)
बिहार सरकार ने राज्य की छात्राओं के लिए बालिा पीएचडी फेलोशिप योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत 1000 छात्राओं को 10 हजार रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी.

बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फेलोशिप योजना शुरू कर दी है. इसके तहत राज्य की करीब 1000 छात्राओं को पीएचडी की पढ़ाई और रिसर्च के लिए 4 साल तक हर महीने 10 हजार की आर्थिक सहायता दी जाएगी. सरकार ने यह पहल छात्राओं को उच्च शिक्षा और रिसर्च के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की है. इसके अलावा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कई और दूसरी परियोजनाओं की जानकारी दी है. ये योजनाएं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने से जुड़ी है.

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मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फेलोशिप के तहत एलिजिबल छात्राओं को बिहार सरकार 10 हजार रुपये प्रतिमाह देगी. यह सहायता लगातार 4 वर्षों तक मिलेगी, इससे पीएचडी कर रही छात्राओं को अपनी पढ़ाई, रिसर्च और उससे जुड़े खर्चों को पूरा करने में मदद मिलेगी.
मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फेलोशिप के तहत एलिजिबल छात्राओं को बिहार सरकार 10 हजार रुपये प्रतिमाह देगी. यह सहायता लगातार 4 वर्षों तक मिलेगी, इससे पीएचडी कर रही छात्राओं को अपनी पढ़ाई, रिसर्च और उससे जुड़े खर्चों को पूरा करने में मदद मिलेगी.
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मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए इस योजना की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के अवसर पर बिहार की बेटियों और बहनों की शिक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में कई नई पहल की जा रही है.
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए इस योजना की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन के अवसर पर बिहार की बेटियों और बहनों की शिक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में कई नई पहल की जा रही है.
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बिहार सरकार ने बिहार की बेटी स्टार्टअप चलेंगे योजना की भी शुरुआत कर दी है. इसके तहत नया कारोबार शुरू करने वाली महिलाओं और बेटियों को 50 हजार से लेकर 2 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी. इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को कारोबार शुरू करने के लिए शुरुआती आर्थिक मदद देना और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ाना है.
बिहार सरकार ने बिहार की बेटी स्टार्टअप चलेंगे योजना की भी शुरुआत कर दी है. इसके तहत नया कारोबार शुरू करने वाली महिलाओं और बेटियों को 50 हजार से लेकर 2 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी. इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को कारोबार शुरू करने के लिए शुरुआती आर्थिक मदद देना और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ाना है.
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महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर भी सरकार ने पहल की है. पुलिस दीदी यानी अभया ब्रिगेड के लिए 4,700 स्कूटर और मोटरसाइकिल उपलब्ध कराई जाएगी. इन वाहनों का फ्लैग ऑफ भी किया जाएगा.
महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर भी सरकार ने पहल की है. पुलिस दीदी यानी अभया ब्रिगेड के लिए 4,700 स्कूटर और मोटरसाइकिल उपलब्ध कराई जाएगी. इन वाहनों का फ्लैग ऑफ भी किया जाएगा.
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इस पहल के तहत स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं की सुरक्षा और संरक्षण को मजबूत करने का टारगेट है.  इन वाहनों से पुलिस दीदी टीमों की पहुंच और काम करने की क्षमता बढ़ेगी.
इस पहल के तहत स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं की सुरक्षा और संरक्षण को मजबूत करने का टारगेट है.  इन वाहनों से पुलिस दीदी टीमों की पहुंच और काम करने की क्षमता बढ़ेगी.
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राज्य सरकार ने अगले 3 साल में बिहार की एक करोड़ महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का टारगेट रखा है. सरकार की ओर से सुधा सखी और महिलाओं की ओर से संचालित वेटरनरी मेडिसिन और सेंटर जैसी पहलों का भी उल्लेख किया है.
राज्य सरकार ने अगले 3 साल में बिहार की एक करोड़ महिलाओं को रोजगार से जोड़ने का टारगेट रखा है. सरकार की ओर से सुधा सखी और महिलाओं की ओर से संचालित वेटरनरी मेडिसिन और सेंटर जैसी पहलों का भी उल्लेख किया है.
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सरकार का कहना है कि महिलाओं को केवल सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाली नहीं, बल्कि रोजगार, आर्थिक आत्मनिर्भरता और बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में सक्रिय भागीदार बनाया जाना चाहिए.
सरकार का कहना है कि महिलाओं को केवल सरकारी योजनाओं का लाभ लेने वाली नहीं, बल्कि रोजगार, आर्थिक आत्मनिर्भरता और बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में सक्रिय भागीदार बनाया जाना चाहिए.
Published at : 27 Aug 2026 07:25 AM (IST)
Tags :
Education News Bihar Balika PhD Fellowship 2026

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