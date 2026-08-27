बिहार में 1000 छात्राओं को PhD फेलोशिप, हर महीने मिलेंगे 10 हजार

बिहार सरकार ने बिहार की बेटी स्टार्टअप चलेंगे योजना की भी शुरुआत कर दी है. इसके तहत नया कारोबार शुरू करने वाली महिलाओं और बेटियों को 50 हजार से लेकर 2 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी. इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को कारोबार शुरू करने के लिए शुरुआती आर्थिक मदद देना और उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़ाना है.