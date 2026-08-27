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बिहार में 1000 छात्राओं को PhD फेलोशिप, हर महीने मिलेंगे 10 हजार
बिहार सरकार ने राज्य की छात्राओं के लिए बालिा पीएचडी फेलोशिप योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत 1000 छात्राओं को 10 हजार रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता दी जाएगी.
बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फेलोशिप योजना शुरू कर दी है. इसके तहत राज्य की करीब 1000 छात्राओं को पीएचडी की पढ़ाई और रिसर्च के लिए 4 साल तक हर महीने 10 हजार की आर्थिक सहायता दी जाएगी. सरकार ने यह पहल छात्राओं को उच्च शिक्षा और रिसर्च के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की है. इसके अलावा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कई और दूसरी परियोजनाओं की जानकारी दी है. ये योजनाएं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने से जुड़ी है.
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Published at : 27 Aug 2026 07:25 AM (IST)
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