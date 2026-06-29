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हिंदी न्यूज़शिक्षाCUET नहीं दिया या नंबर आए कम? फिर भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिल सकता है एडमिशन, जानिए तरीका

CUET नहीं दिया या नंबर आए कम? फिर भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिल सकता है एडमिशन, जानिए तरीका

दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना देख रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है. आइए जानते हैं कैसे आप बिना CUET दिए भी यूनिवर्सिटी में दाखिला पा सकते हैं.

Written By : रजनी उपाध्याय |  Updated at : 29 Jun 2026 03:34 PM (IST)
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  • CUET के बिना दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रवेश के विकल्प मौजूद.
  • SOL, NCWEB में 12वीं के अंकों से दाखिला मिलेगा छात्राओं को.
  • विदेशी भाषा, डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट कोर्स को CUET आवश्यक नहीं.
  • आवेदन जून-जुलाई में खुलते हैं, डीयू वेबसाइट पर नज़र रखें.

यदि आपने भी CUET UG 2026 की परीक्षा नहीं दी है या फिर आपका स्कोर उम्मीद के मुताबिक कम आया है तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है. दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऐसे एडमिशन ऑप्शन उपलब्ध कराए हैं, जिनके जरिए बिना CUET स्कोर के भी कुछ कोर्स में दाखिला मिल सकता है.

दिल्ली यूनिवर्सिटी के नियमित कॉलेजों में ज्यादातर ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन CUET के आधार पर ही होता है. लेकिन स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग (SOL), नॉन-कॉलेजिएट विमेंस एजुकेशन बोर्ड (NCWEB) और कई सर्टिफिकेट कोर्स ऐसे हैं, जहां CUET स्कोर जरूरी नहीं है.

12वीं के अंकों से मिलेगा एडमिशन

SOL में दाखिले के लिए छात्रों का चयन मुख्य रूप से 12वीं के अंकों के आधार पर किया जाता है. यहां बीए, बीकॉम, बीबीए, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज समेत कई कोर्स उपलब्ध हैं. जो छात्र नियमित कॉलेज में दाखिला नहीं ले पाए हैं, उनके लिए यह अच्छा विकल्प माना जाता है.

सिर्फ छात्राओं के लिए NCWEB

दिल्ली की रहने वाली छात्राएं NCWEB के जरिए भी बिना CUET के एडमिशन ले सकती हैं. यहां बीए और बीकॉम जैसे कोर्स में प्रवेश 12वीं के 'बेस्ट फोर' विषयों के अंकों के आधार पर दिया जाता है.

इन सर्टिफिकेट कोर्स में भी नहीं चाहिए CUET

दिल्ली यूनिवर्सिटी के कई कॉलेज विदेशी भाषाओं जैसे जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश और चीनी के अलावा डिजिटल मार्केटिंग, डेटा साइंस जैसे प्रोफेशनल सर्टिफिकेट कोर्स भी कराते हैं. इन कोर्स में दाखिले के लिए CUET स्कोर की जरूरत नहीं होती. कुछ कोर्स मेरिट के आधार पर और कुछ पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर सीटें देते हैं.

यह भी पढ़ें  - CBSE की पोल खोलने वाले 12वीं के स्टूडेंट सार्थक सिद्धांत ने लॉन्च किया पोर्टल, 1.66 करोड़ सरकारी रिकॉर्ड किए सार्वजनिक

आवेदन कैसे करें?

SOL और NCWEB में एडमिशन के लिए छात्रों को अलग-अलग ऑनलाइन आवेदन करना होगा. वहीं सर्टिफिकेट कोर्स के लिए संबंधित कॉलेज में सीधे आवेदन करना होगा. आवेदन के समय 12वीं की मार्कशीट और अन्य जरूरी दस्तावेज तैयार रखें.

कब शुरू होंगे आवेदन?

इन एडमिशन प्रक्रियाओं के लिए आवेदन आमतौर पर जून के आखिरी सप्ताह या जुलाई में शुरू होते हैं. इसलिए छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी की आधिकारिक वेबसाइट पर लगातार नजर बनाए रखें, ताकि आवेदन, मेरिट लिस्ट और काउंसलिंग से जुड़ा कोई भी अपडेट न छूटे. ज्यादा डिटेल्स के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट की मदद ले सकते हैं.

यह भी पढ़ें  - HSSC Jobs 2026: हरियाणा में सरकारी नौकरी का मौका, आवेदन शुरू; जानें कौन कर सकता है अप्लाई

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 29 Jun 2026 03:34 PM (IST)
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Education Delhi University DU Admission DU
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