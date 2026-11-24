Kerala School Festival Rules: केरल सरकार अपने राज्य के स्कूल स्तरीय कला, खेल और साइंस प्रोग्राम के नियमों में बड़ा बदलाव करने की योजना बना रही है, ताकि इन्हें बदलते समय शैक्षणिक जरूरत और तकनीकी विकास के अनुरूप ज्यादा रेलिवेंट बनाया जा सके. इसके साथ ही राज्य में अगले साल से स्कूली छात्रों के लिए एक अलग कॉमर्स साइंस फेयर भी शुरू किया जाएगा. यह घोषणा केरल के जनरल एजुकेशन मिनिस्टर एन. समसुद्दीन ने राज्य स्कूल विज्ञान मेले के समापन समारोह में की थी. मंत्री ने बताया कि मौजूदा दिशा निर्देशों की समीक्षा करने और जरूरी बदलाव सुझाने के लिए एक विशेष समिति का गठन किया जाएगा. संशोधित मैन्युअल इन तीनों प्रमुख आयोजनों के अगले संस्करणों से पहले तैयार होकर लागू होने की उम्मीद है. इसके अलावा शिक्षा मंत्री ने यह भी संतोष जताया कि राज्य स्तरीय विज्ञान मेला बिना किसी शिकायत के सफलतापूर्वक आयोजित किया गया.

किन स्कूल आयोजनों के मैनुअल में होगा बदलाव?

केरल में हर साल मुख्य रूप से तीन बड़े स्कूल स्तरीय आयोजन होते हैं, जिनके नियमों की समीक्षा प्रस्तावित है. इसमें राज्य स्कूल कला महोत्सव को देश के सबसे बड़े स्कूल कला उत्सवों में गिना जाता है. इसमें संगीत, नृत्य, थिएटर और साहित्य कलाओं की प्रतियोगिताएं होती है. वहीं स्कूल स्पोर्ट्स मीट में राज्य के सभी जिलों से स्कूली एथलीट हिस्सा लेते हैं और राज्य स्कूल साइंस फेयर में छात्रों के रिसर्च और नवाचारों का प्रदर्शन किया जाता है. मंत्री ने कहा कि इन बदलावों के इवेंट्स को बदलती जरूरतों और आजकल के डेवलपमेंट के हिसाब से बनाने में मदद मिलेगी. शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य स्तरीय विज्ञान मेला बिना किसी शिकायत के आयोजित किया गया.

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क्यों शुरू हो रहा है कॉमर्स साइंस फेयर?

अब तक विज्ञान मेले मुख्य रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विषयों से जुड़े रहे हैं. शिक्षा मंत्री ने घोषणा की है कि अगले वर्ष से कॉमर्स पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक अलग कॉमर्स साइंस फेयर शुरू किया जाएगा, जिससे उन्हें अपने नॉलेज, क्रिएटिविटी और व्यावहारिक कौशल को प्रदर्शित करने के लिए एक समर्पित प्लेटफॉर्म मिल सके. हालांकि नई समिति के सदस्यों, समय-सीमा और नए कॉमर्स मेले के प्रारूप व पात्रता मानदंडों की डिटेल अभी जारी नहीं की गई की गई है.

मेले में दिखी स्टूडेंट की AI और IoT आधारित क्रिएटिविटी

केरल साइंस मेले के समापन समारोह में शिक्षा मंत्री ने छात्रों की वैज्ञानिक सोच और नैतिक मूल्यों की सराहना की और रोजमर्रा की समस्याओं को हल करने वाले उनके प्रमुख प्रोजेक्ट का उल्लेख किया. छात्रों ने इन मॉडल को बनाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT), माइक्रोकंट्रोलर और सेंसर जैसी आधुनिक तकनीक का उपयोग किया. शिक्षा मंत्री ने दिव्यांग स्टूडेंट्स के क्रिएटिव काम की भी तारीफ की और इवेंट में दिखाए गए आइडियाज और इनोवेशन की रेंज पर ध्यान दिया. इसी मेले के दौरान समसुद्दीन ने घोषणा की कि अगले साल से कॉमर्स साइंस फेयर शुरू किया जाएगा, जिससे कॉमर्स पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को अपने नॉलेज और स्किल दिखाने का प्लेटफार्म मिलेगा.

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