12वीं के बाद क्या करें? Arts, Commerce और Science वालों के लिए ये हैं सबसे बड़े करियर ऑप्शन

Career Options After 12th: सीबीएसई और कई राज्य बोर्डों के 12वीं के रिजल्ट जारी होने के बाद लाखों छात्र अपने करियर को लेकर सबसे बड़े सवाल का जवाब तलाश रहे हैं कि आखिर आगे कौन सा कोर्स चुना जाए. लंबे समय तक 12वीं के बाद डॉक्टर, इंजीनियर बनने को ही सबसे सुरक्षित ऑप्शन माना जाता था, लेकिन अब समय बदल चुका है. आज साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स दोनों सेक्टर के छात्रों के पास कई ऐसे करियर ऑप्शन मौजूद हैं, जहां अच्छी सैलरी, तेजी से बढ़ती डिमांड और ग्लोबल अवसर मिल रहे हैं.

एक्सपर्ट्स का मानना है कि करियर चुनते समय सिर्फ ट्रेंड या दूसरों की सलाह पर फैसला लेने के बजाय अपने रुचि, स्किल और फ्यूचर की संभावनाओं को समझना जरूरी है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि 12वीं के बाद आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस वालों के लिए कौन से सबसे बढ़िया करियर ऑप्शंस है.

साइंस स्ट्रीम वालों के लिए सबसे ज्यादा मौके

साइंस स्ट्रीम के छात्रों के पास सबसे ज्यादा करियर ऑप्शन माने जाते हैं. पीसीबी वाले छात्र मेडिकल लाइन में एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, नर्सिंग, फिजियोथैरेपी और बी फार्मा जैसे कोर्स चुन सकते हैं. एमबीबीएस अभी भी देश के सबसे प्रतिष्ठित प्रोफेशनल में गिना जाता है. शुरुआती सैलरी भले ही 4 से 7 लाख रुपये सालाना के आसपास हो लेकिन कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी या ऑन्कोलॉजी जैसे सुपर स्पेशलाइजेशन के बाद डॉक्टरों की कमाई करोड़ तक पहुंच सकती है. वहीं पीसीएम यानी मैथ्स वाले छात्रों के लिए इंजीनियरिंग आज भी बड़ा ऑप्शन है, लेकिन अभी सिर्फ सिविल या मैकेनिक तक सीमित नहीं रही. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी जैसे सेक्टर में भी डिमांड है. वहीं डाटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी भी तेजी से बढ़ते करियर ऑप्शन है.

कॉमर्स वालों के लिए फाइनेंस और मैनेजमेंट में स्कोप

कॉमर्स स्ट्रीम के छात्रों के लिए आज भी करियर के कई बड़े रास्ते खुले हुए हैं. चार्टर्ड अकाउंटेंसी यानी सीए अभी भी सबसे पॉपुलर प्रोफेशनल कोर्स माना जाता है. बिग फॉर कंपनियों में नए सीए की शुरुआती सैलरी 7 से 15 लाख के रुपये सालाना तक पहुंच रही है. एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ यही प्रोफेशनल सीएफओ जैसे पदों तक पहुंचते हैं. कंपनी सेक्रेटरी यानी सीए की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है. एसबीआई के नए नियमों और कॉरपोरेट गवर्नेंस पर बढ़ते फोकस की वजह से बड़ी कंपनियां प्रोफेशनल्स को तेजी से हायर कर रही है. इसके अलावा बीकॉम, बीबीए, एमबीए, इन्वेस्टमेंट बैकिंग, फाइनेंस एनालिसिस और स्टॉक मार्केट जैसे क्षेत्रों में भी अच्छे मौके हैं.

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आर्ट्स स्ट्रीम वालों के लिए भी कम नहीं अवसर

आर्ट्स स्ट्रीम को लंबे समय तक सीमित अवसरों वाला स्ट्रीम माना जाता रहा है. लेकिन अब धारणा तेजी से बदल रही है. बीए के साथ पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएशन करने वाले छात्रों के लिए कई करियर ऑप्शन मौजूद है. कानून यानी बीए एलएलबी और बीबीए एलएलबी आज भी सबसे तेजी से बढ़ते प्रोफेशनल कोर्स में शामिल हैं. वहीं डिजाइन और क्रिएटिव सेक्टर भी तेजी से बढ़ रहा है. यूएक्स डिजाइन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग और प्रोडक्ट डिजाइनिंग जैसे फील्ड में टेक कंपनियां और ब्रांड बड़ी संख्या में प्रोफेशनल्स को हायर कर रहे हैं. इसके अलावा जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन भी अब सिर्फ न्यूज चैनलों तक सीमित नहीं रहे, डिजिटल मीडिया, कंटेंट स्ट्रेटजी, ब्रांड कम्युनिकेशन सोशल मीडिया इंडस्ट्री में लगातार नई नौकरियां निकल रही है.

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