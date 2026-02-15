हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
CUET 2026 में कब होगा कौन-से सब्जेक्ट का एग्जाम, यहां देखें NTA का पूरा प्रोग्राम शेड्यूल

CUET 2026 में कब होगा कौन-से सब्जेक्ट का एग्जाम, यहां देखें NTA का पूरा प्रोग्राम शेड्यूल

एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर 14 फरवरी, 2026 को यह शेड्यूल जारी किया गया है. CUET PG 2026 का आयोजन 6 मार्च से 27 मार्च 2026 तक किया जाएगा.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 15 Feb 2026 05:10 PM (IST)
राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट (CUET PG) 2026 के लिए परीक्षा शेड्यूल जारी कर दिया है. अगर आपने CUET PG 2026 के लिए आवेदन किया है, तो आपको इस परीक्षा से संबंधित सभी जरूरी जानकारी जैसे कि परीक्षा की तिथियां, शिफ्ट के समय, विषयों की लिस्ट और विषय कोड आदि का पता होना चाहिए. एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट पर 14 फरवरी, 2026 को यह शेड्यूल जारी किया गया है.

CUET PG 2026 का आयोजन 6 मार्च से 27 मार्च 2026 तक किया जाएगा. परीक्षा से जुड़ी अन्य जरूरी जानकारियों के साथ-साथ यह भी बताया गया है कि परीक्षा किस तरीके से आयोजित की जाएगी और प्रत्येक शिफ्ट का समय क्या होगा. 

CUET PG 2026 की परीक्षा तिथियां

CUET PG 2026 की परीक्षा 6 मार्च 2026 से शुरू होकर 27 मार्च 2026 तक चलेगी. इस दौरान हर दिन दो से तीन शिफ्टों में परीक्षा आयोजित की जाएगी. उम्मीदवारों को इस समय अवधि में अपनी परीक्षा की तिथि और शिफ्ट का ध्यानपूर्वक पता करना होगा ताकि वे समय पर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हो सकें.

रजिस्ट्रेशन और सुधार प्रक्रिया

CUET PG 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 14 दिसंबर 2025 से 25 जनवरी 2026 तक चली थी. इसके बाद, जिन उम्मीदवारों को अपने आवेदन में कोई बदलाव करना था, उनके लिए एक संशोधन विंडो भी खोली गई थी, जो 28 जनवरी से 30 जनवरी 2026 तक उपलब्ध थी. 

परीक्षा का तरीका और समय-सीमा

CUET PG 2026 परीक्षा कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) मोड में आयोजित की जाएगी. परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों को कुल 90 मिनट का समय मिलेगा. हर दिन दो से तीन शिफ्टों में परीक्षा आयोजित की जाएगी. जिसमें शिफ्ट 1 सुबह 9:00 बजे से 10:30 बजे तक, शिफ्ट 2 दोपहर 12:30 बजे से 2:00 बजे तक और शिफ्ट 3 शाम 4:00 बजे से 5:30 बजे तक है. प्रत्येक शिफ्ट की अवधि 90 मिनट होगी, जिसमें उम्मीदवारों को उनके विषय के संबंधित सवालों का उत्तर देना होगा. 

विषय और उम्मीदवारों की संख्या

CUET PG 2026 परीक्षा कुल 157 अलग-अलग स्नातकोत्तर (PG) विषयों के लिए आयोजित की जाएगी. इस परीक्षा में कुल 4,11,366 उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन कराया है. उम्मीदवारों को अधिकतम चार परीक्षा पत्रों में बैठने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए वे अपनी पसंद के विषय का चयन कर सकते हैं. एनटीए ने परीक्षा तिथि, शिफ्ट समय, विषय का नाम और विषय कोड सहित विस्तृत परीक्षा शेड्यूल जारी किया है. उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा के शेड्यूल को ध्यान से पढ़ें और अपनी तैयारी उसी के अनुसार करें. कुछ विषयों के लिए प्रश्न पत्र सिर्फ अंग्रेजी में होंगे, जबकि ज्यादातर अन्य विषयों के लिए प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा. भाषा संबंधी विषयों के प्रश्नपत्र संबंधित भाषा में ही होंगे. 

शहर की सूचना पर्ची और अपडेट

CUET PG 2026 के लिए शहर की सूचना पर्ची लगभग परीक्षा की तिथि से 10 दिन पहले NTA की वेबसाइट पर जारी की जाएगी. इस पर्ची में उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्र के शहर की जानकारी दी जाएगी. उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे exams.nta.nic.in/cuet-pg पर जाकर नियमित रूप से परीक्षा संबंधी अपडेट्स, निर्देश और एडमिट कार्ड की जानकारी प्राप्त करते रहें. 

Published at : 15 Feb 2026 05:10 PM (IST)
CUET PG 2026 NTA Exam Schedule CUET PG 2026 Exam Dates CUET PG 2026 Shift Timings
