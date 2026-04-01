कब तक वैलिड रहेगा CTET सर्टिफिकेट, इससे कहां-कहां बन सकते हैं टीचर?

CTET certificate validity: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सीटीईटी फरवरी 2026 परीक्षा के रिजल्ट जारी कर दिए हैं. परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in और cbseresults.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. आपको बता दें कि सीटीईटी परीक्षा 7, 8 फरवरी और 1 मार्च 2026 को आयोजित की गई थी. इसके बाद 12 मार्च को प्रोविजनल आंसर की जारी हुई थी और अब रिजल्ट घोषित कर दिया है. वहीं रिजल्ट के साथ ही सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि सीटीईटी परीक्षा सर्टिफिकेट कितने समय तक वैलिड रहता है और इसके बाद कहां-कहां नौकरी के मौके मिलते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि सीटीईटी सर्टिफिकेट कब तक वैलिड रहेगा और इससे कहां-कहां टीचर बन सकते हैं?

कब तक वैलिड रहता है सीटीईटी सर्टिफिकेट?

सीटीईटी पास करने वाले उम्मीदवारों के लिए सबसे बड़ी सबसे राहत की बात यह है कि अब इसका सर्टिफिकेट जीवन भर के लिए वैलिड होता है. पहले इसकी वैधता सीमित समय के लिए होती थी, लेकिन अब एक बार परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवार को दोबारा इसे देने की जरूरत नहीं पड़ती है. हालांकि अगर कोई उम्मीदवार अपने अंक सुधारना चाहता है, तो वह फिर से परीक्षा दे सकता है.

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क्या है सीटीईटी परीक्षा?

सीटीईटी यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है, जिसे सीबीएसई आयोजित करता है. यह उन उम्मीदवारों के लिए जरूरी है जो कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को पढ़ना चाहते हैं. इसमें दो पेपर होते हैं, पहला पेपर कक्षा 1 से 5वीं तक पढ़ाने के लिए और दूसरा पेपर कक्षा 6 से 8 तक पढ़ाने के लिए होता है. वहीं कई उम्मीदवार दोनों पेपर भी देते हैं.

सीटीईटी पास करने वाले कहां-कहां बन सकते हैं टीचर?

सीटीईटी पास करने के बाद उम्मीदवारों के सामने कई ऑप्शन खुल जाते हैं. यह सर्टिफिकेट सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के स्कूलों में नौकरी पाने में मदद करता है. सीटीईटी पास करने के बाद उम्मीदवार केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, आर्मी पब्लिक स्कूल, केंद्र शासित प्रदेशों के स्कूल, राज्य सरकार के स्कूल और प्राइवेट और सहायता प्राप्त स्कूलों में नौकरी कर सकते हैं. वहीं प्राइवेट स्कूल भी सीटीईटी पास उम्मीदवारों को प्राथमिकता देते हैं, जिससे नौकरी मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है.

सीटीईटी पास करने के बाद क्या करें?

सीटीईटी रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार अपना स्कोर कार्ड और सर्टिफिकेट डिजिटल लॉकर से डाउनलोड कर सकते हैं. इसके बाद वह विभिन्न टीचर भर्ती परीक्षाओं और वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं. इस परीक्षाओं में डीएसएसएसबी, केंद्रीय विद्यालय और दूसरी भर्ती परीक्षाएं शामिल होती है.

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