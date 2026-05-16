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हिंदी न्यूज़शिक्षाहरियाणा में डिप्लोमा एडमिशन शुरू, 10वीं के बाद करियर की सीधी राह; ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

हरियाणा में डिप्लोमा एडमिशन शुरू, 10वीं के बाद करियर की सीधी राह; ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

हरियाणा में डिप्लोमा इंजीनियरिंग और डिप्लोमा फार्मेसी कोर्स के लिए ऑनलाइन दाखिले शुरू हो गए हैं. जहां 10वीं पास छात्र मेरिट के आधार पर आवेदन कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 16 May 2026 08:27 AM (IST)
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हरियाणा के युवाओं के लिए इस बार तकनीकी शिक्षा के दरवाजे और भी आसान हो गए हैं. अगर आपने 10वीं पास कर ली है और आगे ऐसा कोर्स करना चाहते हैं जिससे सीधे नौकरी के रास्ते खुलें, तो यह खबर आपके लिए है. हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी बहु-तकनीकी संस्थानों में डिप्लोमा इंजीनियरिंग और डिप्लोमा फार्मेसी में दाखिले की प्रक्रिया शुरू कर दी है. खास बात यह है कि इस बार पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के जरिए हो रही है, जिससे छात्रों को कहीं भटकना नहीं पड़ेगा.

डिप्लोमा कोर्स में दाखिला 21 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुका है. छात्र घर बैठे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और अपनी पसंद के संस्थान में आवेदन कर सकते हैं. दाखिले के लिए हरियाणा सरकार ने techadmissionshry.gov.in पोर्टल जारी किया है, जहां से पूरी जानकारी, प्रॉस्पेक्टस, शेड्यूल और जरूरी नोटिस देखे जा सकते हैं.

कौन-कौन से कोर्स उपलब्ध हैं?

डिप्लोमा इंजीनियरिंग (3 साल): जो छात्र 10वीं पास हैं, वे मेरिट के आधार पर इस कोर्स में दाखिला ले सकते हैं. यह कोर्स उन छात्रों के लिए बेहतर है जो जल्दी तकनीकी ज्ञान लेकर नौकरी या आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं.

डिप्लोमा फार्मेसी (2 साल): जिन छात्रों ने 10वीं के बाद PCM या PCB विषयों के साथ पढ़ाई की है, वे इस कोर्स के लिए आवेदन कर सकते हैं. मेडिकल और फार्मा क्षेत्र में करियर बनाने का यह अच्छा मौका है.

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डिप्लोमा इंजीनियरिंग (लेटरल एंट्री 2 साल): जिन छात्रों ने 12वीं या ITI कर रखा है, वे सीधे दूसरे वर्ष में प्रवेश ले सकते हैं.

ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

छात्र पोर्टल पर जाकर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. पोस्टर में दिए गए QR कोड को स्कैन करके भी सीधे रजिस्ट्रेशन पेज पर पहुंचा जा सकता है. यह सुविधा खासतौर पर ग्रामीण इलाकों के छात्रों के लिए मददगार है.

प्लेसमेंट और स्कॉलरशिप पर खास जोर

हरियाणा सरकार ने केवल दाखिले ही नहीं, बल्कि पढ़ाई के बाद रोजगार पर भी खास ध्यान दिया है. संस्थानों में छात्रों के कौशल को बेहतर बनाने के लिए कॉर्पोरेट विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा. उद्योगों के साथ कई MoU साइन किए गए हैं ताकि छात्रों को प्लेसमेंट के अच्छे मौके मिल सकें. लड़कियों के लिए भी अच्छी खबर है. सभी बहु-तकनीकी संस्थानों में 25% आरक्षण और सरकारी संस्थानों में ट्यूशन फीस में छूट दी जा रही है.

इसके अलावा, AICTE की ओर से दिव्यांग और जरूरतमंद छात्रों के लिए हर साल 50 हजार रुपये तक की छात्रवृत्ति का प्रावधान है. इतना ही नहीं, हर सेमेस्टर में अच्छे प्रदर्शन करने वाले 15% छात्रों को 3000 रुपये की मेरिट-कम-मीन्स स्कॉलरशिप भी दी जाएगी.

कहां से लें पूरी जानकारी?

डिप्लोमा प्रॉस्पेक्टस, एडमिशन शेड्यूल और अन्य जरूरी नोटिस के लिए छात्र hstes.org.in वेबसाइट पर जा सकते हैं. वहीं ऑनलाइन आवेदन और अन्य जानकारी के लिए techadmissionshry.gov.in पोर्टल उपलब्ध है. अगर किसी छात्र को किसी तरह की समस्या आती है, तो हेल्पलाइन नंबर 1800-137-3735 पर संपर्क किया जा सकता है या ईमेल के जरिए भी मदद ली जा सकती है.

यह भी पढ़ें - NEET (UG) 2026: नीट परीक्षा की नई तारीख का ऐलान, 21 जून को होगा एग्जाम; जानें जरूरी अपडेट्स

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Published at : 16 May 2026 08:27 AM (IST)
Tags :
Education Haryana Diploma Admission 2026
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