Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाCourses After Retirement: रिटायरमेंट के बाद भी कर सकते हैं ये कोर्स, होगी तगड़ी इनकम

Courses After Retirement: रिटायरमेंट के बाद भी कर सकते हैं ये कोर्स, होगी तगड़ी इनकम

बदलते समय के साथ 60 साल की उम्र के बाद भी कई लोग खुद को एक्टिव और आर्थिक रूप से मजबूत रखना चाहते हैं. ऐसे में रिटायरमेंट के बाद कोई नया कोर्स सीखकर दोबारा काम शुरू करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 18 Aug 2026 11:57 AM (IST)
Preferred Sources

Courses After Retirement : रिटायरमेंट का मतलब अब सिर्फ नौकरी छोड़कर घर बैठ जाना नहीं रह गया है.  बदलते समय के साथ 60 साल की उम्र के बाद भी कई लोग खुद को एक्टिव और आर्थिक रूप से मजबूत रखना चाहते हैं. सालों तक नौकरी करने के बाद मिला एक्सपीरियंस आज रिटायरमेंट वाले लोगों के लिए सबसे बड़ी ताकत बन सकता है. ऐसे में रिटायरमेंट के बाद कोई नया कोर्स सीखकर दोबारा काम शुरू करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. खास बात यह है कि कई ऐसे क्षेत्र हैं, जहां उम्र से ज्यादा आपके एक्सपीरियंस, स्किल और काम करने की क्षमता मायने रखती है. आप अपनी सुविधा के हिसाब से पार्ट-टाइम, फ्रीलांस या कंसल्टेंसी का काम कर सकते हैं और साथ ही अपनी पेंशन और सेविंग्स को भी बनाए रख सकते हैं. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि रिटायरमेंट के बाद भी कौन से कोर्स कर सकते हैं जिससे तगड़ी इनकम होगी.

रिटायरमेंट के बाद भी कौन से कोर्स कर सकते हैं?

1.  डिजिटल मार्केटिंग - डिजिटल मार्केटिंग रिटायरमेंट के बाद सीखने के लिए एक अच्छा क्षेत्र हो सकता है. इसमें SEO, सोशल मीडिया मैनेजमेंट और ऑनलाइन विज्ञापन जैसी स्किल सिखाई जाती हैं. कोर्स पूरा करने के बाद स्थानीय बिजनेस के लिए ऑनलाइन प्रमोशन, कंटेंट या सोशल मीडिया से जुड़े काम किए जा सकते हैं. जानकारी के अनुसार, फ्रीलांसर अपनी स्किल और प्रोजेक्ट के आधार पर 20 हजार से 1.50 लाख रुपये महीने तक कमा सकते हैं. 

2. फाइनेंशियल प्लानिंग और टैक्स  कंसल्टेंसी - अगर आपको निवेश, पैसे और टैक्स से जुड़े मामलों की अच्छी समझ है तो Certified Financial Planner (CFP) कोर्स एक ऑप्शन हो सकता है. इसमें वेल्थ मैनेजमेंट, रिटायरमेंट प्लानिंग और टैक्स स्ट्रैटेजी से जुड़ी जानकारी मिलती है. इसके अलावा GST और टैक्सेशन कोर्स के जरिए छोटे कारोबारियों और लोगों को टैक्स फाइलिंग में मदद की जा सकती है. Mutual Fund Distributor Certification भी इस क्षेत्र में काम करने का रास्ता खोल सकता है. 

3. एडवांस एक्सेल और Power BI -  जिन लोगों को कॉरपोरेट काम का एक्सपीरियंस है, उनके लिए Advanced Excel और Power BI यूजफुल स्किल हो सकती है. इनकी मदद से डेटा मैनेजमेंट और बिजनेस कंसल्टिंग से जुड़े प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं. 

4. कॉरपोरेट ट्रेनिंग और मेंटरिंग - लंबे समय तक किसी फील्ड में काम करने वाले रिटायर्ड प्रोफेशनल अपने एक्सपीरियंस को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं. इसके लिए Corporate Coaching जैसे कोर्स किए जा सकते हैं और लीडरशिप या सॉफ्ट स्किल्स पर वर्कशॉप ली जा सकती हैं.

यह भी पढ़ें - विदेश में पढ़ाई का सपना होगा पूरा, सरकार दे रही 100% स्कॉलरशिप

5.  ऑनलाइन टीचिंग और कंटेंट राइटिंग - पढ़ाने का एक्सपीरियंस रखने वाले लोग ऑनलाइन ट्यूटर, गेस्ट फैकल्टी या शिक्षक के तौर पर काम कर सकते हैं. वहीं, लिखने का शौक रखने वाले ब्लॉगिंग, कंटेंट राइटिंग या एडिटिंग के जरिए कमाई कर सकते हैं. इसके लिए Life या Career Coaching का कोर्स किया जा सकता है. इसके जरिए युवा प्रोफेशनल्स को करियर से जुड़ी सलाह और गाइडेंस दिया जा सकता है. 

6. बुक कीपिंग और अकाउंटिंग - रिटायरमेंट के बाद बुक कीपिंग और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जैसे Tally या QuickBooks सीखना भी काम आ सकता है. इससे छोटे बिजनेस के वित्तीय रिकॉर्ड और पेरोल से जुड़े काम किए जा सकते हैं. वहीं, कॉरपोरेट गवर्नेंस और कंप्लायंस का कोर्स पूर्व मैनेजर और अधिकारियों के लिए अच्छा हो सकता है. 

7. सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स - मैन्युफैक्चरिंग, शिपिंग या इन्वेंट्री मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस रखने वाले रिटायर्ड प्रोफेशनल्स के लिए Supply Chain and Logistics Management भी एक ऑप्शन है. इस क्षेत्र में अपनी पुरानी विशेषज्ञता के आधार पर फ्रीलांस कंसल्टिंग का काम किया जा सकता है. 

यह भी पढ़ें - Sanjiv Goenka Education: कितने पढ़े-लिखे हैं संजीव गोयनका, उनके पास कौन-कौन सी डिग्री?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 18 Aug 2026 11:57 AM (IST)
Tags :
Education Career Jobs After Retirement Course After Retirement
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
Courses After Retirement: रिटायरमेंट के बाद भी कर सकते हैं ये कोर्स, होगी तगड़ी इनकम
रिटायरमेंट के बाद भी कर सकते हैं ये कोर्स, होगी तगड़ी इनकम
शिक्षा
यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं कंपार्टमेंट परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां चेक करें स्कोरकार्ड
यूपी बोर्ड 10वीं-12वीं कंपार्टमेंट परीक्षा का रिजल्ट जारी, यहां चेक करें स्कोरकार्ड
शिक्षा
दिल्ली में बढ़ेंगी मेडिकल सीटें, MBBS समेत 408 नई सीटों का प्रस्ताव
दिल्ली में बढ़ेंगी मेडिकल सीटें, MBBS समेत 408 नई सीटों का प्रस्ताव
शिक्षा
Sanjiv Goenka Education: कितने पढ़े-लिखे हैं संजीव गोयनका, उनके पास कौन-कौन सी डिग्री?
कितने पढ़े-लिखे हैं संजीव गोयनका, उनके पास कौन-कौन सी डिग्री?
Advertisement

वीडियोज

Prashant Kishor Oath Ceremony: प्रशांत किशोर ने ली शपथ! विधायक बनते ही किए 4 बड़े ऐलान |ABPLIVE
ChatGPT Viral Video: AI का कमाल! भीड़ में खोई चप्पल, ChatGPT ने ऐसे ढूंढ निकाली, वीडियो चौंका देगा!
Himanshi Khurana का बड़ा खुलासा, Asim Riaz संग रिश्ते में लगा था भगवान को धोखा देने का डर
Lalit Modi ने ठुकराई Bigg Boss 20 में एंट्री की खबर, Salman Khan के शो पर दिया बड़ा बयान
Shah Rukh Khan, Ajay Devgn और Tiger Shroff को Vimal Elaichi Ad पर Maharashtra FDA का नोटिस
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सूर्यकांत TISS के कार्यक्रम में नहीं होंगे चीफ गेस्ट, अंत में बदला फैसला
सूर्यकांत TISS के कार्यक्रम में नहीं होंगे चीफ गेस्ट, अंत में बदला फैसला
पंजाब
पंजाब चुनाव से पहले BJP का बड़ा कदम, सतीश पूनिया को यह जिम्मेदारी
पंजाब चुनाव से पहले BJP का बड़ा कदम, सतीश पूनिया को यह जिम्मेदारी
बॉलीवुड
सोनाक्षी सिन्हा पॉलिटिक्स करेंगी जॉइन? पिता शत्रुघ्न सिन्हा ने किया खुलासा
सोनाक्षी सिन्हा पॉलिटिक्स करेंगी जॉइन? पिता शत्रुघ्न सिन्हा ने किया खुलासा
क्रिकेट
ऋषभ पंत के नाम टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड, बड़े-बड़े दिग्गज उनसे पीछे
ऋषभ पंत के नाम टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक का रिकॉर्ड, बड़े-बड़े दिग्गज उनसे पीछे
इंडिया
BJP की नई टीम में छह साल बाद राम माधव की वापसी, क्यों मिला मौका?
BJP की नई टीम में छह साल बाद राम माधव की वापसी, क्यों मिला मौका?
इंडिया
CMRL केस में ED की बड़ी कार्रवाई, कोझिकोड में 8 ठिकानों पर छापेमारी
CMRL केस में ED की बड़ी कार्रवाई, कोझिकोड में 8 ठिकानों पर छापेमारी
ट्रेंडिंग
New York India Day Parade: न्यूयॉर्क में लहराया तिरंगा, परेड में शामिल हुई तारक मेहता की टीम
न्यूयॉर्क में लहराया तिरंगा, परेड में शामिल हुई तारक मेहता की टीम
शिक्षा
3 बार UPSC में फेल, फिर बदली रणनीति, अब आकांक्षा बनीं CAPF अफसर
3 बार UPSC में फेल, फिर बदली रणनीति, अब आकांक्षा बनीं CAPF अफसर
ABP NEWS
भगत सिंह को सबसे बड़ा मूर्ख कहा गया, वीडियो वायरल हुआ।
भगत सिंह को सबसे बड़ा मूर्ख कहा गया, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
एक युवक बस के नीचे आने से बाल-बाल बचा।
एक युवक बस के नीचे आने से बाल-बाल बचा।
ABP NEWS
जाली के पार साहसी छलांग, पुलिस ने निगरानी बढ़ाई।
जाली के पार साहसी छलांग, पुलिस ने निगरानी बढ़ाई।
ABP NEWS
ओवैसी के ट्वीट में मौजूद वीडियो के पीछे की सच्चाई यह है कि यह एक सिक्योरिटी टेस्ट था।
ओवैसी के ट्वीट में मौजूद वीडियो के पीछे की सच्चाई यह है कि यह एक सिक्योरिटी टेस्ट था।
ABP NEWS
आपने पहले ऐसा दमदार पुलिस अफ़सर नहीं देखा होगा!
आपने पहले ऐसा दमदार पुलिस अफ़सर नहीं देखा होगा!
Embed widget