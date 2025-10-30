कोचीन शिपयार्ड में अप्रेंटिसशिप का सुनहरा मौका, 300 पदों पर भर्ती शुरू, जानें पूरी डिटेल्स
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने 300 अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. चयनित उम्मीदवारों को एक साल की ट्रेनिंग के साथ हर महीने 11,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा.
नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (Cochin Shipyard Limited) ने अप्रेंटिसशिप के 300 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. अगर आप तकनीकी क्षेत्र में काम करने का सपना देखते हैं और किसी प्रतिष्ठित संस्थान से प्रशिक्षण लेकर अपने करियर की मजबूत शुरुआत करना चाहते हैं, तो यह मौका आपके लिए खास हो सकता है.
ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज यानी 29 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 15 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, इसलिए किसी भी उम्मीदवार को कहीं जाने की जरूरत नहीं है. बस कुछ आसान चरणों में आप आवेदन कर सकते हैं और देश की अग्रणी शिपबिल्डिंग कंपनी में अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं.
कितना मिलेगा स्टाइपेंड?
अप्रेंटिसशिप के तहत चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 11,000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा. यह एक साल की ट्रेनिंग अवधि के लिए तय किया गया है. इस अवधि में उम्मीदवारों को न केवल तकनीकी ज्ञान मिलेगा बल्कि उन्हें उद्योग के कामकाज को समझने का मौका भी मिलेगा. कोचीन शिपयार्ड में यह प्रशिक्षण भविष्य में रोजगार के नए रास्ते खोल सकता है. यहां से अप्रेंटिसशिप पूरी करने के बाद उम्मीदवारों को अन्य सरकारी व निजी कंपनियों में प्राथमिकता दी जाती है.
यह भी पढ़ें - दिल्ली में टीचर बनने का सुनहरा मौका, लास्ट डेट से पहले करें आवेदन, कब तक कर सकते हैं अप्लाई?
क्या होनी चाहिए योग्यता?
इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं कक्षा पास होना आवश्यक है. इसके साथ ही उम्मीदवारों के पास आईटीआई (ITI) का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए. आयु सीमा की बात करें तो आवेदन करने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तय की गई है. आयु की गणना 15 नवंबर 2025 के अनुसार की जाएगी. अगर आप 10वीं और आईटीआई पास हैं और तकनीकी क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, तो यह आपके लिए सुनहरा अवसर है.
कैसे करें आवेदन?
- सबसे पहले कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट www.cochinshipyard.in पर जाएं.
- होमपेज पर दिए गए “Career” या “Apprenticeship” सेक्शन में जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करें.
- रजिस्ट्रेशन के बाद अपनी सभी जानकारी जैसे नाम, आयु, शैक्षणिक योग्यता और संपर्क विवरण ध्यानपूर्वक भरें.
- आवश्यक दस्तावेजों जैसे 10वीं, आईटीआई सर्टिफिकेट, जाति प्रमाणपत्र और पासपोर्ट साइज फोटो की स्कैन कॉपी अपलोड करें.
- फॉर्म भरने के बाद सबमिट करने से पहले सभी विवरण दोबारा जांच लें ताकि कोई गलती न रह जाए.
यह भी पढ़ें - इंडियन नेवी के कैप्टन को कितनी मिलती है सैलरी, 8 वें वेतन आयोग से यह कितनी बढ़ेगी?
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL