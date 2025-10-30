हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षाकोचीन शिपयार्ड में अप्रेंटिसशिप का सुनहरा मौका, 300 पदों पर भर्ती शुरू, जानें पूरी डिटेल्स

कोचीन शिपयार्ड में अप्रेंटिसशिप का सुनहरा मौका, 300 पदों पर भर्ती शुरू, जानें पूरी डिटेल्स

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने 300 अप्रेंटिस पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. चयनित उम्मीदवारों को एक साल की ट्रेनिंग के साथ हर महीने 11,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 30 Oct 2025 12:14 PM (IST)
नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है. कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (Cochin Shipyard Limited) ने अप्रेंटिसशिप के 300 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं. अगर आप तकनीकी क्षेत्र में काम करने का सपना देखते हैं और किसी प्रतिष्ठित संस्थान से प्रशिक्षण लेकर अपने करियर की मजबूत शुरुआत करना चाहते हैं, तो यह मौका आपके लिए खास हो सकता है.

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज यानी 29 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुकी है और उम्मीदवार 15 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, इसलिए किसी भी उम्मीदवार को कहीं जाने की जरूरत नहीं है. बस कुछ आसान चरणों में आप आवेदन कर सकते हैं और देश की अग्रणी शिपबिल्डिंग कंपनी में अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं.

कितना मिलेगा स्टाइपेंड?

अप्रेंटिसशिप के तहत चयनित उम्मीदवारों को हर महीने 11,000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा. यह एक साल की ट्रेनिंग अवधि के लिए तय किया गया है. इस अवधि में उम्मीदवारों को न केवल तकनीकी ज्ञान मिलेगा बल्कि उन्हें उद्योग के कामकाज को समझने का मौका भी मिलेगा. कोचीन शिपयार्ड में यह प्रशिक्षण भविष्य में रोजगार के नए रास्ते खोल सकता है. यहां से अप्रेंटिसशिप पूरी करने के बाद उम्मीदवारों को अन्य सरकारी व निजी कंपनियों में प्राथमिकता दी जाती है.

यह भी पढ़ें - दिल्ली में टीचर बनने का सुनहरा मौका, लास्ट डेट से पहले करें आवेदन, कब तक कर सकते हैं अप्लाई?

क्या होनी चाहिए योग्यता?

इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का भारत के किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं कक्षा पास होना आवश्यक है. इसके साथ ही उम्मीदवारों के पास आईटीआई (ITI) का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए. आयु सीमा की बात करें तो आवेदन करने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तय की गई है. आयु की गणना 15 नवंबर 2025 के अनुसार की जाएगी. अगर आप 10वीं और आईटीआई पास हैं और तकनीकी क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, तो यह आपके लिए सुनहरा अवसर है.

कैसे करें आवेदन?

  • सबसे पहले कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की आधिकारिक वेबसाइट www.cochinshipyard.in पर जाएं.
  • होमपेज पर दिए गए “Career” या “Apprenticeship” सेक्शन में जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करें.
  • रजिस्ट्रेशन के बाद अपनी सभी जानकारी जैसे नाम, आयु, शैक्षणिक योग्यता और संपर्क विवरण ध्यानपूर्वक भरें.
  • आवश्यक दस्तावेजों जैसे 10वीं, आईटीआई सर्टिफिकेट, जाति प्रमाणपत्र और पासपोर्ट साइज फोटो की स्कैन कॉपी अपलोड करें.
  • फॉर्म भरने के बाद सबमिट करने से पहले सभी विवरण दोबारा जांच लें ताकि कोई गलती न रह जाए.

    यह भी पढ़ें - इंडियन नेवी के कैप्टन को कितनी मिलती है सैलरी, 8 वें वेतन आयोग से यह कितनी बढ़ेगी?

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 30 Oct 2025 12:14 PM (IST)
Cochin Shipyard Apprentice Recruitment 2025 Cochin Shipyard Vacancy 2025
