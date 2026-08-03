CLAT 2027 के लिए आवेदन शुरू, 31 अक्टूबर तक भर सकते हैं फॉर्म

CLAT 2027 Registration: कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है. क्लैट 2027 के स्कोर के आधार पर देश की 24 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी समेत 60 से ज्यादा को कॉलेज में एडमिशन दिया जाएगा.

कब होगी CLAT 2027 परीक्षा?

CLAT 2027 परीक्षा का आयोजन 6 दिसंबर 2026 को दोपहर 2:00 बजे से 4:00 बजे तक एक ही शिफ्ट में किया जाएगा. परीक्षा देश भर के अलग-अलग परीक्षा केंद्रों पर ऑफलाइन मोड में आयोजित होगी. कंसोर्टियम ने स्पष्ट किया है कि इस बार परीक्षा के सिलेबस और पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया है.

कौन कर सकता है CLAT 2027 के लिए आवेदन?

अंडर ग्रेजुएट लॉ प्रोग्राम में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है. जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक निर्धारित है, जबकि एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक जरूरी है. वहीं पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए. जनरल, ओबीसी और एनआरआई कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक और एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी वर्ग के लिए 45 प्रतिशत अंक जरूरी है. अंतिम वर्ष के छात्र भी क्लैट 2027 के लिए आवेदन के पात्र है.

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आवेदन फीस और जरूरी डॉक्यूमेंट

क्लैट 2027 के लिए जनरल, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, एनआरआई और ओसीआई कैटेगरी के उम्मीदवारों को 4000 आवेदन फीस देनी होगी. वहीं एससी, एसटी और बीपीएल कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन फीस 3500 रुपये निर्धारित की गई है. इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले उम्मीदवारों को कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट तैयार रखना होंगे. इनमें डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट साइज फोटो, स्कैन किया हुआ सिग्नेचर और जाति प्रमाण पत्र शामिल है. आवेदन के दौरान सभी डॉक्यूमेंट निर्धारित फॉर्मेट में अपलोड करने होंगे.

कैसे करें CLAT 2027 के लिए आवेदन?

CLAT 2027 के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाएं.

इसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की मदद से रजिस्ट्रेशन करें.

अब रजिस्टर्ड आईडी से लॉगिन करने के बाद आवेदन फार्म में एजुकेशनल जानकारी भरें.

अपनी पसंद के नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का क्रमवार चयन करें.

इसके बाद जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड करने करके फीस जमा करें.

फॉर्म सबमिट करने के बाद कंफर्मेशन पेज डाउनलोड करके रख लें.

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