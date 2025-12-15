कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट यानी क्लैट 2026 में शामिल हुए उम्मीदवारों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है. दरअसल, कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने क्लैट 2026 के नतीजे की तारीख तय कर दी है. क्लैट अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट परीक्षा का रिजल्ट अब 17 दिसंबर को जारी किया जाएगा. रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जारी किया जाएगा. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि 17 दिसम्बर को आप क्लैट 2026 का रिजल्ट कैसे चेक कर सकते हैं.

17 दिसंबर को सुबह 10 बजे से पहले जारी हो सकता है रिजल्ट

रिपोर्ट्स के अनुसार, क्लैट 2026 का रिजल्ट 17 दिसंबर को सुबह 10 बजे से पहले जारी कर दिया जाएगा. रिजल्ट ऑनलाइन मोड में घोषित किया जाएगा. जिसे उम्मीदवार अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और बर्थ डेट के जरिए चेक कर पाएंगे. आपको बता दें कि क्लैट 2026 की परीक्षा 7 दिसंबर 2025 को देशभर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी. यह परीक्षा नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज में अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लॉ कोर्सेज में एडमिशन के लिए कराई जाती है. वहीं इस परीक्षा में 92 हजार से ज्यादा उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था. इनमें से 88,657 कैंडिडेट्स परीक्षा में शामिल हुए. वहीं कुल अभ्यर्थियों में से 75,009 अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और 17,335 पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए परीक्षा में बैठे थे.

फाइनल आंसर की भी साथ में होगी जारी

कंसोर्टियम ने 10 दिसंबर को क्लैट 2026 की प्रोविजनल आंसर की जारी की थी. जिस पर 12 दिसंबर तक आपत्तियां मांगी गई थी. वहीं उम्मीदवारों की आपत्तियाें के आधार पर फाइनल आंसर की तैयार की गई है. जिसे रिजल्ट के साथ ही जारी किया जाएगा. नतीजे पूरी तरह फाइनल आंसर की के आधार पर तैयार होंगे.

कैसे चेक कर सकते हैं क्लैट 2026 का रिजल्ट?

क्लैट 2026 का रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवार सबसे पहले ऑफिशल वेबसाइट consortiumofnlus.ac.in पर जाए.

इसके बाद होम पेज पर क्लैट 2026 रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें.

अब रजिस्ट्रेशन नंबर या मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालें.

पासवर्ड डालने के बाद आपको स्क्रीन पर आपका स्कोर कार्ड दिखाई देगा.

स्कोर कार्ड देखने के बाद आप रिजल्ट डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लें.

