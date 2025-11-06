AIIMS दिल्ली में निकली कई पदों पर भर्ती, जानें कौन और कब तक कर सकते हैं आवेदन

अगर आप देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक एम्स (AIIMS) में काम करने का सपना देख रहे हैं, तो अब यह सपना साकार करने का वक्त आ गया है. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) दिल्ली ने कई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. इनमें प्रोजेक्ट साइंटिस्ट, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन, और डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसे पद शामिल हैं. संस्थान की ओर से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और इच्छुक उम्मीदवार 17 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं.



कौन कर सकता है आवेदन?



एम्स दिल्ली ने अलग-अलग पदों के लिए योग्यता भी अलग रखी है. प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के लिए उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री (Post Graduate Degree) होनी चाहिए. साथ ही SPSS या STATA जैसे डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर का ज्ञान जरूरी है. प्रोजेक्ट टेक्नीशियन सपोर्ट-III के लिए किसी भी विषय में ग्रेजुएट डिग्री होना अनिवार्य है. इसके अलावा, MS Office और डेटा मैनेजमेंट का अच्छा ज्ञान होना चाहिए.



प्रोजेक्ट टेक्नीशियन सपोर्ट-I पद के लिए उम्मीदवार 10वीं पास होना चाहिए और उसके पास एमएलटी (MLT) या डीएमएलटी (DMLT) का डिप्लोमा होना आवश्यक है. वहीं, डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए भी स्नातक की डिग्री के साथ एमएस ऑफिस (MS Office) का ज्ञान अनिवार्य रखा गया है.



सैलरी कितनी होगी?





प्रोजेक्ट साइंटिस्ट – 56,000 प्रतिमाह

प्रोजेक्ट टेक्नीशियन सपोर्ट-III – 28,000 प्रतिमाह

प्रोजेक्ट टेक्नीशियन सपोर्ट-I – 18,000 प्रतिमाह

डाटा एंट्री ऑपरेटर – 29,000 प्रतिमाह



आयु सीमा



इन पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 28 से 35 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है. अलग-अलग पदों के लिए आयु सीमा भिन्न हो सकती है. वहीं, आरक्षित वर्ग (SC/ST/OBC) के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी.



बिना परीक्षा के होगा चयन



एम्स दिल्ली की इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन साक्षात्कार (Interview) के आधार पर किया जाएगा. पहले उम्मीदवारों के आवेदन की स्क्रीनिंग की जाएगी, और जो अभ्यर्थी योग्य पाए जाएंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. इंटरव्यू की तारीख और समय की जानकारी उम्मीदवारों को ईमेल या वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी.



आवेदन प्रक्रिया





होमपेज पर “Recruitment” सेक्शन में जाएं और संबंधित भर्ती नोटिफिकेशन पर क्लिक करें.

आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें.

अपने शैक्षणिक प्रमाणपत्र, फोटो और हस्ताक्षर स्कैन कर अपलोड करें.

सबमिट करने से पहले आवेदन फॉर्म को एक बार दोबारा जांच लें.

आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट रख लें.

