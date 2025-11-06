हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षानौकरीAIIMS दिल्ली में निकली कई पदों पर भर्ती, जानें कौन और कब तक कर सकते हैं आवेदन

AIIMS दिल्ली में निकली कई पदों पर भर्ती, जानें कौन और कब तक कर सकते हैं आवेदन

एम्स दिल्ली में नौकरी का सुनहरा मौका उम्मीदवारों के पास है. संस्थान ने साइंटिस्ट से लेकर डाटा एंट्री ऑपरेटर तक कई पदों पर भर्ती निकाली है. आइए जानते हैं डिटेल्स...

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 06 Nov 2025 07:30 PM (IST)
अगर आप देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक एम्स (AIIMS) में काम करने का सपना देख रहे हैं, तो अब यह सपना साकार करने का वक्त आ गया है. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) दिल्ली ने कई पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं. इनमें प्रोजेक्ट साइंटिस्ट, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन, और डाटा एंट्री ऑपरेटर जैसे पद शामिल हैं. संस्थान की ओर से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और इच्छुक उम्मीदवार 17 नवंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं.

कौन कर सकता है आवेदन?

एम्स दिल्ली ने अलग-अलग पदों के लिए योग्यता भी अलग रखी है. प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के लिए उम्मीदवारों के पास संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री (Post Graduate Degree) होनी चाहिए. साथ ही SPSS या STATA जैसे डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर का ज्ञान जरूरी है. प्रोजेक्ट टेक्नीशियन सपोर्ट-III के लिए किसी भी विषय में ग्रेजुएट डिग्री होना अनिवार्य है. इसके अलावा, MS Office और डेटा मैनेजमेंट का अच्छा ज्ञान होना चाहिए.

प्रोजेक्ट टेक्नीशियन सपोर्ट-I पद के लिए उम्मीदवार 10वीं पास होना चाहिए और उसके पास एमएलटी (MLT) या डीएमएलटी (DMLT) का डिप्लोमा होना आवश्यक है. वहीं, डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए भी स्नातक की डिग्री के साथ एमएस ऑफिस (MS Office) का ज्ञान अनिवार्य रखा गया है.

सैलरी कितनी होगी?

  • प्रोजेक्ट साइंटिस्ट – 56,000 प्रतिमाह
  • प्रोजेक्ट टेक्नीशियन सपोर्ट-III – 28,000 प्रतिमाह
  • प्रोजेक्ट टेक्नीशियन सपोर्ट-I – 18,000 प्रतिमाह
  • डाटा एंट्री ऑपरेटर – 29,000 प्रतिमाह

    आयु सीमा

    इन पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 28 से 35 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है. अलग-अलग पदों के लिए आयु सीमा भिन्न हो सकती है. वहीं, आरक्षित वर्ग (SC/ST/OBC) के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी.

    बिना परीक्षा के होगा चयन

    एम्स दिल्ली की इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन साक्षात्कार (Interview) के आधार पर किया जाएगा. पहले उम्मीदवारों के आवेदन की स्क्रीनिंग की जाएगी, और जो अभ्यर्थी योग्य पाए जाएंगे उन्हें इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. इंटरव्यू की तारीख और समय की जानकारी उम्मीदवारों को ईमेल या वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी.

    आवेदन प्रक्रिया

  • उम्मीदवार सबसे पहले AIIMS की आधिकारिक वेबसाइट www.aiims.edu पर जाएं.
  • होमपेज पर “Recruitment” सेक्शन में जाएं और संबंधित भर्ती नोटिफिकेशन पर क्लिक करें.
  • आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी जानकारी सही-सही भरें.
  • अपने शैक्षणिक प्रमाणपत्र, फोटो और हस्ताक्षर स्कैन कर अपलोड करें.
  • सबमिट करने से पहले आवेदन फॉर्म को एक बार दोबारा जांच लें.
  • आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट रख लें.

रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 06 Nov 2025 07:30 PM (IST)
JOB AIIMS Delhi Recruitment 2025 AIIMS Project Scientist Jobs
प्राइवेसी पॉलिसी

