बेटियों की पढ़ाई को मिलेगा नया सहारा, CBSE की स्कॉलरशिप योजना शुरू; ऐसे करें अप्लाई

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. योग्य छात्राएं आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर नए आवेदन या 2024 में मिली छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं.

यह छात्रवृत्ति उन छात्राओं को दी जाती है जो अपने माता-पिता की इकलौती संतान हैं और जिन्होंने कक्षा 10वीं की परीक्षा कम से कम 60% अंकों के साथ पास की है. चुनी गई छात्राओं को हर महीने 500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. यह लाभ अधिकतम दो साल तक मिलेगा.

इस योजना के तहत दो प्रकार के आवेदन किए जा सकते हैं. पहला, सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप X-2025, जो उन छात्राओं के लिए है जिन्होंने 2025 में CBSE से कक्षा 10 पास की है और अब कक्षा 11 में CBSE से संबद्ध स्कूल में पढ़ रही हैं. दूसरा, सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप X-2024 (नवीनीकरण 2025), जिसके लिए वही छात्राएं आवेदन कर सकती हैं जिन्हें पहले यह छात्रवृत्ति दी जा चुकी है.

कौन कर सकता है आवेदन?

आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए और अपने माता-पिता की इकलौती संतान होनी चाहिए. कक्षा 10वीं की CBSE परीक्षा में कम से कम 60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है. छात्रा वर्तमान में CBSE से संबद्ध किसी स्कूल में कक्षा 11 या 12 में पढ़ रही हो. इस स्कॉलरशिप का लाभ तभी मिलेगा जब ट्यूशन फीस 1,500 रुपये प्रति माह से अधिक न हो. वहीं, NRI छात्राओं के लिए यह सीमा 6,000 रुपये प्रति माह रखी गई है.

आवेदन की प्रक्रिया

छात्राओं को आवेदन करने के लिए CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in पर जाना होगा. होमपेज पर उपलब्ध लिंक ‘Single Girl Child Scholarship X-2025 REG’ पर क्लिक करें. इसके बाद नया आवेदन या पुराने आवेदन का नवीनीकरण चुनें. मांगी गई जानकारी भरने के बाद जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म सबमिट कर दें. आवेदन पत्र की एक कॉपी भविष्य के लिए सुरक्षित रखना जरूरी है.

