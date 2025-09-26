हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाबेटियों की पढ़ाई को मिलेगा नया सहारा, CBSE की स्कॉलरशिप योजना शुरू; ऐसे करें अप्लाई

बेटियों की पढ़ाई को मिलेगा नया सहारा, CBSE की स्कॉलरशिप योजना शुरू; ऐसे करें अप्लाई

सीबीएसई ने सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. पात्र छात्राओं को हर महीने 500 रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी, जो अधिकतम दो साल तक दी जाएगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Rajni Upadhyay | Updated at : 26 Sep 2025 08:03 AM (IST)
Preferred Sources

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. योग्य छात्राएं आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर जाकर नए आवेदन या 2024 में मिली छात्रवृत्ति के नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकती हैं.

यह छात्रवृत्ति उन छात्राओं को दी जाती है जो अपने माता-पिता की इकलौती संतान हैं और जिन्होंने कक्षा 10वीं की परीक्षा कम से कम 60% अंकों के साथ पास की है. चुनी गई छात्राओं को हर महीने 500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी. यह लाभ अधिकतम दो साल तक मिलेगा.

इस योजना के तहत दो प्रकार के आवेदन किए जा सकते हैं. पहला, सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप X-2025, जो उन छात्राओं के लिए है जिन्होंने 2025 में CBSE से कक्षा 10 पास की है और अब कक्षा 11 में CBSE से संबद्ध स्कूल में पढ़ रही हैं. दूसरा, सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप X-2024 (नवीनीकरण 2025), जिसके लिए वही छात्राएं आवेदन कर सकती हैं जिन्हें पहले यह छात्रवृत्ति दी जा चुकी है.

यह भी पढ़ें: CBSE Board Exam 2026: CBSE ने किया बोर्ड एग्जाम की डेट्स का एलान, ऐसे करें तैयारी; यहां पढ़ लें जरूरी बातें

कौन कर सकता है आवेदन?

आवेदक भारतीय नागरिक होना चाहिए और अपने माता-पिता की इकलौती संतान होनी चाहिए. कक्षा 10वीं की CBSE परीक्षा में कम से कम 60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है. छात्रा वर्तमान में CBSE से संबद्ध किसी स्कूल में कक्षा 11 या 12 में पढ़ रही हो. इस स्कॉलरशिप का लाभ तभी मिलेगा जब ट्यूशन फीस 1,500 रुपये प्रति माह से अधिक न हो. वहीं, NRI छात्राओं के लिए यह सीमा 6,000 रुपये प्रति माह रखी गई है.

आवेदन की प्रक्रिया

छात्राओं को आवेदन करने के लिए CBSE की आधिकारिक वेबसाइट cbse.nic.in पर जाना होगा. होमपेज पर उपलब्ध लिंक ‘Single Girl Child Scholarship X-2025 REG’ पर क्लिक करें. इसके बाद नया आवेदन या पुराने आवेदन का नवीनीकरण चुनें. मांगी गई जानकारी भरने के बाद जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म सबमिट कर दें. आवेदन पत्र की एक कॉपी भविष्य के लिए सुरक्षित रखना जरूरी है.

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 26 Sep 2025 08:03 AM (IST)
Tags :
Education Education News CBSE CBSE Scholarship For Single Girl Child
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
अमेरिका के साथ क्या खिचड़ी पका रहा पाकिस्तान, व्हाइट हाउस के बंद कमरे में ट्रंप से मिले शहबाज और मुनीर
अमेरिका के साथ क्या खिचड़ी पका रहा पाकिस्तान, व्हाइट हाउस के बंद कमरे में ट्रंप से मिले शहबाज और मुनीर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में मानसून की विदाई से पहले बारिश, आज इन जिलों में गरज-चमक और वज्रपात का अलर्ट
यूपी में मानसून की विदाई से पहले बारिश, आज इन जिलों में गरज-चमक और वज्रपात का अलर्ट
इंडिया
Mughal Emperor History: अकबर के इस नवरत्न का बेटे सलीम ने क्यों कराया कत्ल? बाप ने मौत तक माफ नहीं किया
अकबर के इस नवरत्न का बेटे सलीम ने क्यों कराया कत्ल? बाप ने मौत तक माफ नहीं किया
क्रिकेट
Pak Vs Ban: हांफते-हांफते फाइनल में पहुंचा पाकिस्तान, बांग्लादेश को 11 रन से हराया, अब भारत से खिताबी मुकाबला
हांफते-हांफते फाइनल में पहुंचा पाकिस्तान, बांग्लादेश को 11 रन से हराया, अब भारत से खिताबी मुकाबला
Advertisement

वीडियोज

बंदरों का कोहराम...पब्लिक परेशान!
Uttarakhand Paper Leak: Patwari भर्ती परीक्षा लीक, 'Nakal Jihad' पर भड़के युवा!
Agni Prime Missile Test: भारत ने हासिल की बड़ी कामयाबी, चलती Train से दागी Missile!
Uttarakhand Paper Leak: धामी सरकार पर छात्रों का 'अटैक', CBI जांच की मांग!
Bihar Election 2025: क्या कांग्रेस को तेजस्वी की योग्यता पर संदेह? | Rahul Gandhi | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका के साथ क्या खिचड़ी पका रहा पाकिस्तान, व्हाइट हाउस के बंद कमरे में ट्रंप से मिले शहबाज और मुनीर
अमेरिका के साथ क्या खिचड़ी पका रहा पाकिस्तान, व्हाइट हाउस के बंद कमरे में ट्रंप से मिले शहबाज और मुनीर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में मानसून की विदाई से पहले बारिश, आज इन जिलों में गरज-चमक और वज्रपात का अलर्ट
यूपी में मानसून की विदाई से पहले बारिश, आज इन जिलों में गरज-चमक और वज्रपात का अलर्ट
इंडिया
Mughal Emperor History: अकबर के इस नवरत्न का बेटे सलीम ने क्यों कराया कत्ल? बाप ने मौत तक माफ नहीं किया
अकबर के इस नवरत्न का बेटे सलीम ने क्यों कराया कत्ल? बाप ने मौत तक माफ नहीं किया
क्रिकेट
Pak Vs Ban: हांफते-हांफते फाइनल में पहुंचा पाकिस्तान, बांग्लादेश को 11 रन से हराया, अब भारत से खिताबी मुकाबला
हांफते-हांफते फाइनल में पहुंचा पाकिस्तान, बांग्लादेश को 11 रन से हराया, अब भारत से खिताबी मुकाबला
साउथ सिनेमा
They Call Him OG BO Collection: पवन कल्याण ने छोड़ा रजनीकांत-शाहरुख खान को पीछे, पहले दिन ही रच दिया इतिहास
पवन कल्याण ने तोड़ा रजनीकांत की 'कुली' का रिकॉर्ड, पहले दिन रच दिया इतिहास
जनरल नॉलेज
310 करोड़ में बिका 95 साल पुराना लुटियंस का आलीशान बंगला, कौन है खरीदार?
310 करोड़ में बिका 95 साल पुराना लुटियंस का आलीशान बंगला, कौन है खरीदार?
नौकरी
लॉ पास कैंडिडेट्स के लिए शानदार खबर, तुरंत करें UP में निकली इस भर्ती के लिए आवेदन
लॉ पास कैंडिडेट्स के लिए शानदार खबर, तुरंत करें UP में निकली इस भर्ती के लिए आवेदन
हेल्थ
Diet Tips for Men: 30 के बाद पुरुषों को डाइट में करना चाहिए ये बदलाव, वरना जल्दी आ जाएगा बुढ़ापा
30 के बाद पुरुषों को डाइट में करना चाहिए ये बदलाव, वरना जल्दी आ जाएगा बुढ़ापा
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
Embed widget