हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाCBSE Board Exam 2026: CBSE ने किया बोर्ड एग्जाम की डेट्स का एलान, ऐसे करें तैयारी; यहां पढ़ लें जरूरी बातें

CBSE Board Exam 2026: CBSE ने किया बोर्ड एग्जाम की डेट्स का एलान, ऐसे करें तैयारी; यहां पढ़ लें जरूरी बातें

CBSE ने 2026 की कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की टेंटिव डेटशीट जारी की है, जो 17 फरवरी से 15 जुलाई तक आयोजित होंगी. छात्रों के लिए सही तैयारी और टाइम मैनेजमेंट सबसे जरूरी है.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 25 Sep 2025 02:05 PM (IST)
Preferred Sources

बोर्ड परीक्षाओं का नाम सुनते ही कई छात्रों के चेहरे पर हल्की चिंता और घबराहट दिखती है. लेकिन सही योजना और तैयारी के साथ ये डर दूर किया जा सकता है. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की टेंटिव डेटशीट जारी कर दी है. इस बार परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से शुरू होंगी और 15 जुलाई 2026 तक अलग-अलग चरणों में पूरी होंगी.छात्रों के लिए ये सही समय है कि वे अभी से अपनी तैयारी की रणनीति तय करें. परीक्षा की तैयारी सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि सही योजना और टाइम मैनेजमेंट का नाम है.

सबसे पहले छात्रों को अपने पूरे सिलेबस को ध्यान से समझना होगा. यह जानना जरूरी है कि कौन सा विषय कब आएगा और कौन से चैप्टर ज्यादा महत्वपूर्ण हैं. जिन विषयों की परीक्षा जल्दी हो रही है, उन पर पहले फोकस करें. गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान जैसे मुख्य विषयों में मजबूत पकड़ बनाना जरूरी है.

हर दिन पढ़ाई के लिए टाइम टेबल बनाएं और उसमें रिवीजन का समय भी शामिल करें. नोट्स और फ्लैश कार्ड तैयार करना बहुत मददगार होता है. इससे आखिरी समय में भी आप जल्दी से जल्दी सब कुछ दोहरा सकते हैं. पुराने साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना न भूलें. इससे परीक्षा पैटर्न समझने में मदद मिलती है और आत्मविश्वास भी बढ़ता है.

5 बड़े और अहम सुझाव

  • मेन सब्जेक्ट्स पर जरूर ध्यान दें – गणित, विज्ञान और अंग्रेजी पर पकड़ मजबूत करें.
  • समय का सही प्रबंधन करें – परीक्षा में पहले आसान सवाल हल करें, फिर मुश्किल वाले.
  • कम महत्वपूर्ण चैप्टर पर ज्यादा समय न लगाएं – प्राथमिकता हमेशा महत्वपूर्ण विषयों को दें.
  • आराम और स्वास्थ्य पर ध्यान दें – पर्याप्त नींद, संतुलित आहार और छोटे ब्रेक पढ़ाई में मदद करेंगे.
  • साथी और ग्रुप स्टडी – कभी-कभी किसी दोस्त के साथ पढ़ाई करने से कठिन टॉपिक भी जल्दी समझ में आ जाता है.

कॉमन सब्जेक्ट और परीक्षा की डेट्स

CBSE के अनुसार, 10वीं बोर्ड परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जाएगी. पहला चरण 17 फरवरी से 6 मार्च तक और दूसरा चरण 15 मई से 1 जून तक होगा. 12वीं की मुख्य परीक्षा 17 फरवरी से 9 अप्रैल तक चलेगी. इस बार गणित, विज्ञान, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान जैसे सामान्य विषय पहले या बीच में परीक्षा में आएंगे.  खास बात यह है कि इस बार परीक्षा में लगभग 45 लाख छात्र भाग लेंगे. भारत में 204 विषयों और विदेशों में 26 देशों में छात्र शामिल होंगे. सिर्फ लिखित परीक्षा ही नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल, मूल्यांकन और परिणाम की प्रक्रियाएं भी समय पर पूरी की जाएंगी.

यह भी पढ़ें - छत्तीसगढ़ में निकली अमीन के पदों पर वैकेंसी, 12वीं पास कैंडिडेट्स कर सकते हैं आवेदन

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Read
Published at : 25 Sep 2025 02:05 PM (IST)
Tags :
Education CBSE CBSE Board Exam 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'जिनको नेपाल से प्रेम वो नेपाल जाएं', लद्दाख हिंसा के बीच देवेंद्र फडणवीस का प्रदर्शनकारियों को सीधा मैसेज
'जिनको नेपाल से प्रेम वो नेपाल जाएं', लद्दाख हिंसा के बीच देवेंद्र फडणवीस का प्रदर्शनकारियों को सीधा मैसेज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
PM मोदी ने किया यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन, CM योगी बोले- UP देश का जीआई कैपिटल
PM मोदी ने किया यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन, CM योगी बोले- UP देश का जीआई कैपिटल
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
क्रिकेट
योगराज सिंह ने बेटे युवराज की पत्नी को लेकर दिया शॉकिंग बयान, कहा- मैं आयरिश या इंग्लिश बहू...
योगराज सिंह ने बेटे युवराज की पत्नी को लेकर दिया शॉकिंग बयान, कहा- मैं आयरिश या इंग्लिश बहू...
Advertisement

वीडियोज

OG Trailer Review हिंदी | पवन कल्याण और इमरान हाशमी असली ओजी हैं
Typhoon Ragasa: Philippines, China, Taiwan में तबाही, कई देशों में कहर
Trump News: ट्रंप ने महिलाओं को ऐसी कौन सी सलह दे दी? जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला! |ABP LIVE
Khabar Filmy Hai: एडल्ट कॉमेडी 'मस्ती 4' का टीज़र हुआ आउट | 24 Sept 2025 | ABP News
Vasudha: 😯Vasudha की लाल साड़ी में Vidai, Babu sa के फैसले से बढ़ा Dev के लिए खतरा #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'जिनको नेपाल से प्रेम वो नेपाल जाएं', लद्दाख हिंसा के बीच देवेंद्र फडणवीस का प्रदर्शनकारियों को सीधा मैसेज
'जिनको नेपाल से प्रेम वो नेपाल जाएं', लद्दाख हिंसा के बीच देवेंद्र फडणवीस का प्रदर्शनकारियों को सीधा मैसेज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
PM मोदी ने किया यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन, CM योगी बोले- UP देश का जीआई कैपिटल
PM मोदी ने किया यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन, CM योगी बोले- UP देश का जीआई कैपिटल
इंडिया
Bihar Assembly Elections 2025 Survey: बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
बिहार में कौन बनाएगा सरकार, किसका पलड़ा भारी? सामने आया सबसे ताजा सर्वे, चौंका रहे आंकड़े
क्रिकेट
योगराज सिंह ने बेटे युवराज की पत्नी को लेकर दिया शॉकिंग बयान, कहा- मैं आयरिश या इंग्लिश बहू...
योगराज सिंह ने बेटे युवराज की पत्नी को लेकर दिया शॉकिंग बयान, कहा- मैं आयरिश या इंग्लिश बहू...
मूवी रिव्यू
They call him OG Review: पवन कल्याण के स्टाइल और स्वैग से भरी फिल्म, छा गए इमरान हाशमी
दे कॉल हिम ओजी रिव्यू: पवन कल्याण के स्टाइल और स्वैग से भरी फिल्म, छा गए इमरान हाशमी
शिक्षा
राष्ट्रपति के साथ साए की तरह रहते हैं मेजर ऋषभ सिंह संब्याल, जानिए इस पोस्ट पर कितनी मिलती है सैलरी
राष्ट्रपति के साथ साए की तरह रहते हैं मेजर ऋषभ सिंह संब्याल, जानिए इस पोस्ट पर कितनी मिलती है सैलरी
हेल्थ
Food to Eat During Navratri Fast: कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा या साबूदाना...नवरात्रि के व्रत में सेहत के लिए सबसे अच्छा कौन?
कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा या साबूदाना...नवरात्रि के व्रत में सेहत के लिए सबसे अच्छा कौन?
ट्रेंडिंग
पिकनिक के रंग में बंदरों का आतंक, सामान उठाकर भागे, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
पिकनिक के रंग में बंदरों का आतंक, सामान उठाकर भागे, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget