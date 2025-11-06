हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षाCBSE बोर्ड परीक्षा की तैयारी तेज, दिसंबर में होंगे प्री-बोर्ड; जानिए कब और कैसे होगी परीक्षा

CBSE बोर्ड परीक्षा की तैयारी तेज, दिसंबर में होंगे प्री-बोर्ड; जानिए कब और कैसे होगी परीक्षा

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने प्री बोर्ड एग्जाम के लिए डेट्स जारी कर दी हैं. जो छात्र इस साल बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे वह तैयारी शुरू कर दें.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 06 Nov 2025 02:35 PM (IST)
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाएं फरवरी 2026 में आयोजित की जानी हैं और अब स्कूलों में इसकी तैयारियां जोर-शोर से शुरू हो गई हैं. परीक्षा से पहले छात्रों की तैयारी को परखने के लिए दिसंबर माह में प्री-बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है.

शिक्षा निदेशालय ने सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए इन प्री-बोर्ड परीक्षाओं की तारीखें घोषित कर दी हैं. कक्षा 10 की परीक्षा 11 दिसंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर 2025 तक चलेगी, जबकि कक्षा 12 की प्री-बोर्ड परीक्षाएं 11 दिसंबर से 27 दिसंबर 2025 तक आयोजित की जाएंगी. इन परीक्षाओं को पूरी तरह केंद्रीयकृत पद्धति से कराया जाएगा ताकि छात्रों की वास्तविक तैयारी का स्तर पता चल सके.

सरकारी स्कूलों के साथ-साथ निजी स्कूल भी अपने स्तर पर प्री-बोर्ड आयोजित करेंगे, हालांकि उनकी तिथियां अलग-अलग होंगी. प्री-बोर्ड परीक्षाएं छात्रों के लिए किसी अंतिम रिहर्सल से कम नहीं होतीं, क्योंकि इन्हीं से यह तय होता है कि छात्र बोर्ड परीक्षा के दबाव को कितनी अच्छी तरह झेल सकते हैं.

दो पालियों में होंगी परीक्षाएं

शिक्षा निदेशालय के अनुसार, सरकारी स्कूलों में प्री-बोर्ड परीक्षाएं दो पालियों में आयोजित की जाएंगी. सुबह की पाली में परीक्षा का समय रहेगा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक. शाम की पाली में परीक्षा 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक होगी.

छात्रों को परीक्षा शुरू होने से 15 मिनट पहले प्रश्न पत्र दिया जाएगा, ताकि वे प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर उत्तर लिखने की रणनीति बना सकें. यह 15 मिनट छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं क्योंकि इससे उन्हें आत्मविश्वास मिलता है और घबराहट कम होती है.

जानिए कौन से होंगे पहले पेपर

कक्षा 10 की प्री-बोर्ड परीक्षा का पहला पेपर विज्ञान (Science) का होगा, जबकि कक्षा 12 के छात्रों की परीक्षा गणित (Mathematics) और भूगोल (Geography) से शुरू होगी. इसके बाद अन्य विषयों की परीक्षाएं क्रमवार आयोजित की जाएंगी. जिन विषयों की परीक्षा डेट्स अभी घोषित नहीं की गई हैं, उनके लिए स्कूल अपने स्तर पर डेट तय करेंगे. शिक्षा विभाग ने पहले ही निर्देश जारी कर दिए हैं कि ऐसे विषयों की परीक्षाओं की जानकारी छात्रों को समय से दे दी जाए ताकि उन्हें तैयारी में कोई परेशानी न हो.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 06 Nov 2025 02:35 PM (IST)
Education CBSE Pre Board 2025
