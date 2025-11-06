CBSE बोर्ड परीक्षा की तैयारी तेज, दिसंबर में होंगे प्री-बोर्ड; जानिए कब और कैसे होगी परीक्षा
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने प्री बोर्ड एग्जाम के लिए डेट्स जारी कर दी हैं. जो छात्र इस साल बोर्ड परीक्षा में शामिल होंगे वह तैयारी शुरू कर दें.
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की दसवीं और बारहवीं की बोर्ड परीक्षाएं फरवरी 2026 में आयोजित की जानी हैं और अब स्कूलों में इसकी तैयारियां जोर-शोर से शुरू हो गई हैं. परीक्षा से पहले छात्रों की तैयारी को परखने के लिए दिसंबर माह में प्री-बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन किया जा रहा है.
शिक्षा निदेशालय ने सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए इन प्री-बोर्ड परीक्षाओं की तारीखें घोषित कर दी हैं. कक्षा 10 की परीक्षा 11 दिसंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर 2025 तक चलेगी, जबकि कक्षा 12 की प्री-बोर्ड परीक्षाएं 11 दिसंबर से 27 दिसंबर 2025 तक आयोजित की जाएंगी. इन परीक्षाओं को पूरी तरह केंद्रीयकृत पद्धति से कराया जाएगा ताकि छात्रों की वास्तविक तैयारी का स्तर पता चल सके.
सरकारी स्कूलों के साथ-साथ निजी स्कूल भी अपने स्तर पर प्री-बोर्ड आयोजित करेंगे, हालांकि उनकी तिथियां अलग-अलग होंगी. प्री-बोर्ड परीक्षाएं छात्रों के लिए किसी अंतिम रिहर्सल से कम नहीं होतीं, क्योंकि इन्हीं से यह तय होता है कि छात्र बोर्ड परीक्षा के दबाव को कितनी अच्छी तरह झेल सकते हैं.
दो पालियों में होंगी परीक्षाएं
शिक्षा निदेशालय के अनुसार, सरकारी स्कूलों में प्री-बोर्ड परीक्षाएं दो पालियों में आयोजित की जाएंगी. सुबह की पाली में परीक्षा का समय रहेगा सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक. शाम की पाली में परीक्षा 2:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक होगी.
यह भी पढ़ें - जेएनयू छात्रसंघ चुनाव जीतने वाले को क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी, क्या इन्हें अलग से सैलरी भी देता है यूनिवर्सिटी प्रशासन
छात्रों को परीक्षा शुरू होने से 15 मिनट पहले प्रश्न पत्र दिया जाएगा, ताकि वे प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर उत्तर लिखने की रणनीति बना सकें. यह 15 मिनट छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं क्योंकि इससे उन्हें आत्मविश्वास मिलता है और घबराहट कम होती है.
जानिए कौन से होंगे पहले पेपर
कक्षा 10 की प्री-बोर्ड परीक्षा का पहला पेपर विज्ञान (Science) का होगा, जबकि कक्षा 12 के छात्रों की परीक्षा गणित (Mathematics) और भूगोल (Geography) से शुरू होगी. इसके बाद अन्य विषयों की परीक्षाएं क्रमवार आयोजित की जाएंगी. जिन विषयों की परीक्षा डेट्स अभी घोषित नहीं की गई हैं, उनके लिए स्कूल अपने स्तर पर डेट तय करेंगे. शिक्षा विभाग ने पहले ही निर्देश जारी कर दिए हैं कि ऐसे विषयों की परीक्षाओं की जानकारी छात्रों को समय से दे दी जाए ताकि उन्हें तैयारी में कोई परेशानी न हो.
यह भी पढ़ें - बॉम्बे हाई कोर्ट में नौकरी का सुनहरा मौका, स्टेनोग्राफर के पद पर भर्तियां, मिलेगी शानदार सैलरी
Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL