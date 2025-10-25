हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़शिक्षासीबीएसई सीटेट एग्जाम डेट आउट, जानें किस दिन होगी परीक्षा

सीबीएसई सीटेट एग्जाम डेट आउट, जानें किस दिन होगी परीक्षा

CBSE ने CTET 2026 परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है. परीक्षा 8 फरवरी 2026 को देशभर के 132 शहरों में आयोजित होगी और आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 25 Oct 2025 11:48 AM (IST)
Preferred Sources

शिक्षक बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET 2026) की तारीख का आधिकारिक ऐलान कर दिया है. जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं, वे जल्द ही सीबीएसई की वेबसाइट ctet.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकेंगे. यह परीक्षा पूरे देश में शिक्षक भर्ती के लिए पात्रता तय करने वाली सबसे अहम परीक्षा है.

CBSE की अधिसूचना के अनुसार CTET 2026 परीक्षा का आयोजन 8 फरवरी 2026 (शनिवार) को किया जाएगा. परीक्षा देशभर के 132 शहरों में आयोजित होगी. इस बार सीबीएसई CTET का 21वां संस्करण आयोजित कर रहा है, जिसमें पेपर-1 और पेपर-2 दोनों शामिल होंगे. परीक्षा 20 भाषाओं में होगी ताकि अलग-अलग राज्यों के उम्मीदवार इसमें शामिल हो सकें.

सीबीएसई जल्द ही परीक्षा से जुड़ी विस्तृत जानकारी जैसे सिलेबस, पात्रता मानदंड, परीक्षा शुल्क, भाषा विकल्प और परीक्षा केंद्रों की सूची अपनी वेबसाइट पर जारी करेगा. इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे समय-समय पर वेबसाइट विजिट करते रहें.

आवेदन करने की पात्रता

सीटीईटी परीक्षा दो स्तरों पर आयोजित होती है — पेपर-1 (प्राथमिक शिक्षक) और पेपर-2 (उच्च प्राथमिक शिक्षक). पेपर-1 के लिए वे उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने दो वर्षीय डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (D.El.Ed) पूरा किया हो या इसके अंतिम वर्ष में हों. वहीं, कुछ बीएड धारक उम्मीदवार भी सीबीएसई के तय नियमों के अनुसार पात्र होते हैं. पेपर-2 के लिए उम्मीदवार के पास दो वर्षीय बीएड, या चार वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड/बीएससी बीएड/बीए बीएड की डिग्री होनी चाहिए.

परीक्षा शुल्क

हालांकि इस बार के लिए सीबीएसई ने शुल्क का एलान नहीं किया है, लेकिन पिछले वर्षों की तरह अनुमान है कि सामान्य और ओबीसी उम्मीदवारों के लिए एक पेपर का शुल्क लगभग 1000 और दोनों पेपरों के लिए 1200 होगा. वहीं, एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए यह शुल्क आधा यानी लगभग 500 से 600 तक हो सकता है.

आवेदन कैसे करें

सबसे पहले ctet.nic.in वेबसाइट पर जाएं और होमपेज पर “CTET February 2026 Registration” लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद मांगी गई जानकारी जैसे नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर और शैक्षणिक योग्यता भरें. फोटो और हस्ताक्षर अपलोड करें, फिर परीक्षा शुल्क ऑनलाइन जमा करें. फॉर्म सबमिट करने से पहले एक बार सभी जानकारी की जांच करें. अंत में आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालकर सुरक्षित रखें, ताकि भविष्य में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 25 Oct 2025 11:48 AM (IST)
CTET 2026 Exam Date CTET Exam Notification 2026
