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हिंदी न्यूज़शिक्षाRajasthan PTET 2026 : राजस्थान PTET के लिए एक और मौका, बढ़ाई गई आवेदन की लास्ट डेट

Rajasthan PTET 2026 : राजस्थान PTET के लिए एक और मौका, बढ़ाई गई आवेदन की लास्ट डेट

Rajasthan PTET 2026 : अगर आप शिक्षक बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं और बी.एड या इंटीग्रेटेड बी.ए.बी.एड/बी.एससी. बी.एड कोर्स में प्रवेश लेना चाहते हैं, तो यह आपके लिए आखिरी मौका हो सकता है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 11 May 2026 06:59 AM (IST)
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Rajasthan PTET 2026 : वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी (VMOU), कोटा ने राजस्थान प्री-टीचर एजुकेशन टेस्ट (PTET) 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया में एक बार फिर बदलाव किया है. अगर आप शिक्षक बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं और बी.एड या इंटीग्रेटेड बी.ए.बी.एड/बी.एससी. बी.एड कोर्स में प्रवेश लेना चाहते हैं, तो यह आपके लिए आखिरी मौका हो सकता है. VMOU ने ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख को अब 15 मई 2026 तक बढ़ा दिया है. वहीं, अगर आपने पहले आवेदन कर लिया है और उसमें सुधार करना चाहते हैं, तो सुधार की आखिरी तारीख 17 मई 2026 है. जिन उम्मीदवारों ने अब तक आवेदन नहीं किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट https://ptetvmoukota2026.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. 

राजस्थान PTET 2026 क्या है?

राजस्थान PTET यानी प्री-टीचर एजुकेशन टेस्ट, वह परीक्षा है जिसके माध्यम से उम्मीदवार दो वर्षीय बी.एड कोर्स और चार वर्षीय इंटीग्रेटेड बी.ए.बी.एड/बी.एससी. बी.एड प्रोग्राम में प्रवेश के लिए पात्र हो सकते हैं. यह परीक्षा राज्य के अलग-अलग कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने का पहला कदम है. 

राजस्थान PTET 2026 के लिए जरूरी जानकारी 

राजस्थान PTET 2026 वर्धमान महावीर मुक्त विश्वविद्यालय, कोटा के तहत आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा है, जिसके माध्यम से उम्मीदवार दो वर्षीय बी.एड. और चार वर्षीय इंटीग्रेटेड बी.ए.बी.एड/बी.एससी. बी.एड कोर्स में प्रवेश के लिए पात्र हो सकते हैं. इस साल के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 15 मई 2026 है, जबकि पहले भरे गए आवेदन में सुधार करने की आखिरी तारीख 17 मई 2026 रखी गई है, और सुधार के लिए शुल्क 200 है. परीक्षा राजस्थान में आयोजित होगी. इच्छुक उम्मीदवार ज्यादा जानकारी या सहायता के लिए 9116828238 पर कॉल कर सकते हैं या helpdeskptet2026@vmou.ac.in पर ईमेल कर सकते हैं. इसके अलावा आवेदन और अन्य विवरण के लिए आधिकारिक वेबसाइट ptetvmoukota2026.in पर विजिट किया जा सकता है. 

आवेदन करने के लिए शैक्षणिक योग्यता

दो वर्षीय बी.एड कोर्स के लिए उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन या पोस्ट-ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए. जिसमें सामान्य वर्ग के लिए 50 प्रतिशत, आरक्षित वर्ग के लिए 45 प्रतिशत न्यूनतम अंक जरूरी है. अगर आप फाइनल ईयर में हैं, तो आप भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अंतिम काउंसलिंग तक आपको मार्कशीट प्रस्तुत करनी होगी. वहीं चार वर्षीय इंटीग्रेटेड बी.ए.बी.एड/बी.एससी. बी.एड कोर्स के लिए उम्मीदवार ने सीनियर सेकेंडरी परीक्षा में कम से कम 50  प्रतिशत अंक हासिल किए होने चाहिए. आरक्षित वर्गों के लिए न्यूनतम अंक 45 प्रतिशत हैं.  

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आवेदन शुल्क

राजस्थान PTET 2026 के लिए आवेदन शुल्क 500 तय किया गया है, जिसे उम्मीदवार आसानी से ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं. इसके लिए डेबिट या क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ई-मित्र जैसे डिजिटल माध्यमों का उपयोग किया जा सकता है. अगर किसी उम्मीदवार को पहले भरे गए आवेदन में सुधार करने की जरूरत हो, तो उसके लिए अलग से सुधार शुल्क 200 लगाया गया है. इस व्यवस्था से उम्मीदवार अपनी जानकारी को सही तरीके से जमा कर सकते हैं और किसी भी गलती को समय रहते सुधार सकते हैं. 

PTET परीक्षा पैटर्न

राजस्थान PTET 2026 परीक्षा ऑफलाइन मोड यानी पेन और पेपर के माध्यम से आयोजित की जाएगी. इस परीक्षा में कुल 150 ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनके लिए कुल 600 अंक निर्धारित किए गए हैं. परीक्षा की अवधि 3 घंटे की होगी, और प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध होगा, जिससे उम्मीदवार अपनी सुविधा के अनुसार उत्तर दे सकें.

आवेदन कैसे करें?

1. आधिकारिक वेबसाइट https://ptetvmoukota2026.in पर जाएं.

2. नया आवेदन फॉर्म भरें या पहले भरें आवेदन में सुधार करें. 

3. जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें.

4. आवेदन शुल्क का भुगतान करें.

5. फॉर्म सबमिट करें और सबमिशन की रसीद संभाल कर रखें. 
 
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Published at : 11 May 2026 06:59 AM (IST)
Tags :
Rajasthan PTET 2026 PTET Application Last Date PTET Eligibility 2026 VMOU Quota
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