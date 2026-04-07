दिल्ली के 45 लाख लोगों के लिए आई राहत भरी खबर, सीएम रेखा गुप्ता ने किया ऐलान

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दिल्ली में 45 लाख लोगों के लिए राहत भरी खबर आई है. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक प्रेस वार्ता में जानकारी दी कि अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है. प्रेस वार्ता के बाद सोशल मीडिया साइट एक्स पर रेखा गुप्ता ने एक पोस्ट में कहा कि आज का दिन दिल्ली के लाखों लोगों के लिए राहत, सम्मान और अधिकार का नया अध्याय लेकर आया है.

उन्होंने बताया कि वर्षों से अनदेखी की जा रही समस्या को अब समाधान मिला है और लाखों परिवारों को अपने ही घर में अधिकार मिलने का रास्ता साफ हुआ है.

सीएम ने इस पहल का श्रेय पीएम नरेंद्र नरेंद्र मोदी को देते हुए कहा कि इसी विजन के तहत पीएम उदय योजना को आगे बढ़ाया गया, जिसके परिणामस्वरूप 1731 में से 1511 अनधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है.

उन्होंने जानकारी दी कि 24 अप्रैल से आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी. तय समयसीमा के तहत 7 दिन में GIS सर्वे, 15 दिन में आवेदन में कमियों को दूर करने की प्रक्रिया और 45 दिन के भीतर कन्वेयंस डीड जारी की जाएगी, ताकि लोगों को बिना देरी उनका हक मिल सके.

छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी

सीएम रेखा गुप्ता के मुताबिक, केंद्र और दिल्ली सरकार ने मिलकर इस प्रक्रिया में आने वाली 22 बड़ी बाधाओं को खत्म किया है. साथ ही 20 वर्गमीटर तक की छोटी दुकानों को भी शर्तों के साथ नियमित करने का प्रावधान किया गया है, जिससे छोटे व्यापारियों को राहत मिलेगी.

उन्होंने कहा कि दिल्ली के भविष्य को ध्यान में रखते हुए ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) नीति को भी आगे बढ़ाया जा रहा है. इसके तहत मेट्रो और आरआरटीएस कॉरिडोर के आसपास 500 मीटर के दायरे में करीब 207 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में योजनाबद्ध, हाई-डेंसिटी और मिक्स्ड यूज डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा.

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सीएम ने कहा कि इससे सस्ती आवास व्यवस्था, बेहतर कनेक्टिविटी और आसान जीवन का रास्ता खुलेगा, खासकर गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए यह बड़ी राहत साबित होगा.

उन्होंने इस पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का दिल्ली की जनता की ओर से आभार जताया.