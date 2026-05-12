हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#WBBoardResultIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाCBSE 12th Result 2026: जल्द आएगा CBSE 12वीं रिजल्ट, इन तरीकों से सेकंड में मिलेगी मार्कशीट

CBSE 12th Result 2026: जल्द आएगा CBSE 12वीं रिजल्ट, इन तरीकों से सेकंड में मिलेगी मार्कशीट

CBSE Results 2026: सीबीएसई बोर्ड को तरफ से इसी महीने में 12वीं क्लास की परीक्षा के नतीजे जारी किए जाएंगे. नतीजों को स्टूडेंट्स आधिकारिक साइट results.cbse.nic.in पर देख पाएंगे.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 12 May 2026 03:33 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • डिजिटल मार्कशीट के लिए डिजीलॉकर अकाउंट एक्टिवेट करना आवश्यक है.

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर सकता है. लाखों छात्र लंबे समय से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार सीबीएसई की तरफ से 12वीं क्लास का रिजल्ट इसी महीने में जारी किया जाएगा. हालांकि बोर्ड की तरफ से अभी आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है.

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र CBSE की आधिकारिक वेबसाइट results.cbse.nic.in पर नतीजे देख पाएंगे. इसके अलावा DigiLocker, UMANG App और IVRS फोन सेवा के जरिए रिजल्ट चेक किया जा सकेगा. बोर्ड ने छात्रों को पहले से DigiLocker अकाउंट एक्टिवेट करने की सलाह दी है ताकि रिजल्ट जारी होते ही डिजिटल मार्कशीट आसानी से डाउनलोड की जा सके.

एग्जाम कब हुए थे?

CBSE बोर्ड ने इस साल कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से 10 अप्रैल 2026 तक आयोजित कराई थीं. इसके बाद कॉपियों का मूल्यांकन तेजी से पूरा किया गया. पिछले वर्षों के रिकॉर्ड को देखें तो CBSE आमतौर पर मई के दूसरे सप्ताह में रिजल्ट जारी करता है.

ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि CBSE Class 12 Result 2026 भी मई के दूसरे सप्ताह तक जारी किया जा सकता है. पिछले वर्षों में बोर्ड ने 2024 में 13 मई, 2023 में 12 मई और 2019 में 6 मई को रिजल्ट जारी किया था. इसी पैटर्न को देखते हुए इस बार भी परिणाम जल्द आने की संभावना जताई जा रही है.

ये हैं काम की वेबसाइट

results.cbse.nic.in
cbse.gov.in

DigiLocker एक्टिव करने क्यों है जरूरी?

CBSE बोर्ड ने सभी छात्रों को DigiLocker अकाउंट एक्टिवेट करने की सलाह दी है. बोर्ड के अनुसार इस साल भी डिजिटल मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट DigiLocker पर उपलब्ध कराए जाएंगे. अगर छात्र पहले से DigiLocker अकाउंट एक्टिवेट कर लेते हैं तो रिजल्ट जारी होने के तुरंत बाद वे अपनी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे.इसके लिए स्कूल द्वारा दिया गया 6 अंकों का सिक्योरिटी पिन जरूरी होगा.

CBSE DigiLocker Account Activate कैसे करें?

IVRS से चेक करें रिजल्ट

इंटरनेट न होने की स्थिति में छात्र IVRS सेवा के जरिए भी अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे.

  • दिल्ली के छात्र: 24300699
  • अन्य राज्यों के छात्र: 011-24300699
  • फोन कॉल के दौरान छात्रों को रोल नंबर और जरूरी जानकारी दर्ज करनी होगी. इसके बाद वे फोन पर ही अपने अंक सुन सकेंगे.

उमंग एप से कैसे करें चेक?

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

Published at : 12 May 2026 03:33 PM (IST)
Tags :
Education Result CBSE Board Result 2026 CBSE Class 12 Result 2026 CBSE 12th Result Date
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
CBSE 12th Result 2026: जल्द आएगा CBSE 12वीं रिजल्ट, इन तरीकों से सेकंड में मिलेगी मार्कशीट
CBSE 12th Result 2026: जल्द आएगा CBSE 12वीं रिजल्ट, इन तरीकों से सेकंड में मिलेगी मार्कशीट
शिक्षा
NEET UG Exam 2026 Cancelled LIVE: नीट पर लगा विराम! आरोपों के बाद परीक्षा निरस्त, नई तारीख का इंतजार
LIVE: नीट पर लगा विराम! आरोपों के बाद परीक्षा निरस्त, नई तारीख का इंतजार
शिक्षा
NEET UG 2026 Exam: नीट परीक्षा के पेपर कैसे होते हैं सेट, कैसे तय किए जाते हैं सवाल? समझें पूरा प्रोसेस
NEET UG 2026 Exam: नीट परीक्षा के पेपर कैसे होते हैं सेट, कैसे तय किए जाते हैं सवाल? समझें पूरा प्रोसेस
शिक्षा
कहां से लीक हुआ नीट का पेपर, कैसे पूरे देश में फैला? समझ लें नेटवर्क
कहां से लीक हुआ नीट का पेपर, कैसे पूरे देश में फैला? समझ लें नेटवर्क
Advertisement

वीडियोज

PM Modi Gold Appeal: सोना न खरीदने से डॉलर में आएगी गिरावट? | Middle East Crisis
Big Breaking: America के रुख से पाकिस्तान में मची हलचल | US Iran War | Pakistan | Middle East
MG Cyberster and BMW M440i | India’s Best Convertibles? | #mg #mgcyberster #bmw #autolive
Vijay के शपथ समारोह में Trisha Krishnan बनीं सुर्खियों की वजह | Breaking | ABP News
Top News: इस घंटे की बड़ी खबरें | PM Modi Appeal | Himanta Biswa Oath Ceremony | Assam CM | Kerala
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ऑपरेशन सिंदूर में आसिम मुनीर पढ़ने लगे थे आयतें, दहशत में था पूरा PAK, लश्कर के टॉप कमांडर का खुलासा
ऑपरेशन सिंदूर में आसिम मुनीर पढ़ने लगे थे आयतें, दहशत में था पूरा PAK, लश्कर के टॉप कमांडर का खुलासा
बिहार
NEET UG Exam Cancelled: नीट यूजी परीक्षा रद्द होने पर तेजस्वी यादव भड़के, 'क्या भाजपा की सरकारों में...'
नीट यूजी परीक्षा रद्द होने पर तेजस्वी यादव भड़के, 'क्या भाजपा की सरकारों में...'
इंडिया
NEET UG 2026 Cancelled: नीट परीक्षा हुई रद्द तो भड़की TMC, कहा- 'निकम्मी सरकार में...'
NEET UG 2026 Cancelled: नीट परीक्षा हुई रद्द तो भड़की TMC, कहा- 'निकम्मी सरकार में...'
क्रिकेट
GT vs SRH Pitch Report: आज कैसी पिच पर खेला जाएगा गुजरात बनाम हैदराबाद मैच? बल्लेबाज या गेंदबाज में किसे मिलेगी मदद, पढ़िए पिच रिपोर्ट
आज कैसी पिच पर खेला जाएगा GT vs SRH मैच? बल्लेबाज या गेंदबाज में किसे मिलेगी मदद, पढ़िए पिच रिपोर्ट
ओटीटी
Project Hail Mary OTT Release: भारत में ओटीटी पर रिलीज हो रही 'प्रोजेक्ट हेल मैरी', लेकिन एक ट्वि्स्ट के साथ, जानें- कब और कहां देखें?
भारत में ओटीटी पर रिलीज हो रही 'प्रोजेक्ट हेल मैरी', लेकिन एक ट्वि्स्ट के साथ
इंडिया
Explained: तेल-गैस की किल्लत और मिडिल ईस्ट तनाव के बीच PM मोदी का विदेश दौरा क्यों, किन पांच देशों से भारत के लिए क्या लाएंगे?
मिडिल ईस्ट तनाव के बीच PM मोदी का विदेश दौरा क्यों, किन पांच देशों से भारत के लिए क्या लाएंगे?
शिक्षा
NEET UG 2026 Exam Cancelled: 9 सालों में 25 से ज्यादा परीक्षाएं रद्द! 2017 में गठन के बाद क्यों और कैसे नाकाम हो रहा NTA?
9 सालों में 25 से ज्यादा परीक्षाएं रद्द! 2017 में गठन के बाद क्यों और कैसे नाकाम हो रहा NTA?
टेक्नोलॉजी
AC हो गया पुराना! अब बिना बिजली घर को बर्फ जैसा ठंडा रखेगा Nescod Technology, जानिए कैसे करेगा काम
AC हो गया पुराना! अब बिना बिजली घर को बर्फ जैसा ठंडा रखेगा Nescod Technology, जानिए कैसे करेगा काम
ENT LIVE
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
Lukkhe Web Series Review: Udta Punjab की Pirated Copy है ये Web Series | Rap, Drugs, Rivalry & More
ENT LIVE
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
डिलीवरी बॉय को आया ‘Shah Rukh Khan’ का ऑर्डर, Mannat पहुंचते ही हुआ ऐसा ट्विस्ट कि उड़ गए होश
ENT LIVE
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
राखी सावंत ने विजय-तृषा की डेटिंग रूमर्स पर दिया बड़ा बयान, बोलीं “दोनों शादी कर लें, मैं मेहंदी में आऊंगी”
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
Embed widget