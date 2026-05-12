CBSE 12th Result 2026: जल्द आएगा CBSE 12वीं रिजल्ट, इन तरीकों से सेकंड में मिलेगी मार्कशीट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom डिजिटल मार्कशीट के लिए डिजीलॉकर अकाउंट एक्टिवेट करना आवश्यक है.

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) जल्द ही कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर सकता है. लाखों छात्र लंबे समय से अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार सीबीएसई की तरफ से 12वीं क्लास का रिजल्ट इसी महीने में जारी किया जाएगा. हालांकि बोर्ड की तरफ से अभी आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है.

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र CBSE की आधिकारिक वेबसाइट results.cbse.nic.in पर नतीजे देख पाएंगे. इसके अलावा DigiLocker, UMANG App और IVRS फोन सेवा के जरिए रिजल्ट चेक किया जा सकेगा. बोर्ड ने छात्रों को पहले से DigiLocker अकाउंट एक्टिवेट करने की सलाह दी है ताकि रिजल्ट जारी होते ही डिजिटल मार्कशीट आसानी से डाउनलोड की जा सके.

एग्जाम कब हुए थे?

CBSE बोर्ड ने इस साल कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी 2026 से 10 अप्रैल 2026 तक आयोजित कराई थीं. इसके बाद कॉपियों का मूल्यांकन तेजी से पूरा किया गया. पिछले वर्षों के रिकॉर्ड को देखें तो CBSE आमतौर पर मई के दूसरे सप्ताह में रिजल्ट जारी करता है.

ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि CBSE Class 12 Result 2026 भी मई के दूसरे सप्ताह तक जारी किया जा सकता है. पिछले वर्षों में बोर्ड ने 2024 में 13 मई, 2023 में 12 मई और 2019 में 6 मई को रिजल्ट जारी किया था. इसी पैटर्न को देखते हुए इस बार भी परिणाम जल्द आने की संभावना जताई जा रही है.

ये हैं काम की वेबसाइट

results.cbse.nic.in

cbse.gov.in

DigiLocker एक्टिव करने क्यों है जरूरी?

CBSE बोर्ड ने सभी छात्रों को DigiLocker अकाउंट एक्टिवेट करने की सलाह दी है. बोर्ड के अनुसार इस साल भी डिजिटल मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट DigiLocker पर उपलब्ध कराए जाएंगे. अगर छात्र पहले से DigiLocker अकाउंट एक्टिवेट कर लेते हैं तो रिजल्ट जारी होने के तुरंत बाद वे अपनी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे.इसके लिए स्कूल द्वारा दिया गया 6 अंकों का सिक्योरिटी पिन जरूरी होगा.

CBSE DigiLocker Account Activate कैसे करें?

IVRS से चेक करें रिजल्ट

इंटरनेट न होने की स्थिति में छात्र IVRS सेवा के जरिए भी अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे.

दिल्ली के छात्र: 24300699

अन्य राज्यों के छात्र: 011-24300699

फोन कॉल के दौरान छात्रों को रोल नंबर और जरूरी जानकारी दर्ज करनी होगी. इसके बाद वे फोन पर ही अपने अंक सुन सकेंगे.

उमंग एप से कैसे करें चेक?

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