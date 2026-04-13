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हिंदी न्यूज़शिक्षाResultsMP Board Result 2026: खत्म हुआ इंतजार, MP बोर्ड 15 अप्रैल को जारी करेगा 10वीं-12वीं के नतीजे; ऐसे कर सकेंगे चेक

MP Board Result 2026: खत्म हुआ इंतजार, MP बोर्ड 15 अप्रैल को जारी करेगा 10वीं-12वीं के नतीजे; ऐसे कर सकेंगे चेक

एमपी बोर्ड 10वीं और 12वीं के छात्रों का इंतजार अब खत्म होने वाला है. 15 अप्रैल 2026 को रिजल्ट जारी किया जाएगा, जिसे छात्र ऑनलाइन mpresults.nic.in चेक कर सकते हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 13 Apr 2026 10:40 PM (IST)
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अगर आप भी एमपी बोर्ड 10वीं या 12वीं के छात्र हैं, तो आपके लिए बड़ी खबर है.काफी समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए अब तारीख सामने आ गई है.मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MPBSE) ने साफ कर दिया है कि 10वीं और 12वीं का रिजल्ट 15 अप्रैल 2026 को जारी किया जाएगा. इस दिन लाखों छात्रों का इंतजार खत्म हो जाएगा और सभी अपने-अपने नतीजे देख सकेंगे.

अगर किसी छात्र को अपने अंकों से संतोष नहीं होता है, तो बोर्ड पुनर्मूल्यांकन (री-इवैल्यूएशन) और स्क्रूटनी के लिए आवेदन का अवसर देगा. इसके लिए तय समय सीमा के भीतर आवेदन करना जरूरी होगा. वहीं, जो छात्र एक या दो विषयों में पास नहीं हो पाएंगे, उन्हें सप्लीमेंट्री परीक्षा का मौका भी मिलेगा. यानी छात्रों को एक और अवसर मिलेगा, ताकि उनका पूरा साल खराब न हो.

कितने छात्रों ने दी परीक्षा?

इस साल एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा में करीब 16 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए थे. अब सभी छात्र अपने रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो जल्द ही खत्म होने वाला है.

एमपी बोर्ड के अनुसार क्लास 10वीं और 12वीं के परिणाम 15 अप्रैल 2026 को सुबह 11 बजे घोषित किए जाएंगे. बोर्ड के अनुसार, छात्र आधिकारिक वेबसाइट्स के साथ-साथ मोबाइल ऐप और DigiLocker पर भी अपनी मार्कशीट देख और डाउनलोड कर सकेंगे.

मार्कशीट पर क्या-क्या होगा दर्ज

  • छात्र का नाम
  • रोल नंबर
  • माता-पिता का नाम
  • स्कूल का नाम
  • विषयवार अंक
  • कुल अंक
  • ग्रेड
  • पास या फेल की स्थिति

SMS से भी देखें रिजल्ट

10वीं का रिजल्ट SMS से ऐसे देखें

मोबाइल का मैसेज बॉक्स खोलें
टाइप करें: MPBSE10 <स्पेस> रोल नंबर
भेजें: 56263 पर

12वीं का रिजल्ट SMS से ऐसे देखें

मैसेज बॉक्स खोलें
टाइप करें: MPBSE12 <स्पेस> रोल नंबर
भेजें: 56263 पर

कहां देखें रिजल्ट?

  • mpbse.nic.in
  • mpresults.nic.in

पास होने के लिए कितने अंक जरूरी?

एमपी बोर्ड में पास होने के लिए हर छात्र को हर विषय में कम से कम 33% अंक लाने जरूरी होते हैं. साथ ही थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में अलग-अलग पास होना भी जरूरी है.

कैसे चेक करें MP Board Result 2026 रिजल्ट?

  • छात्र सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट mpresults.nic.in खोलें.
  • अब छात्र 10वीं या 12वीं रिजल्ट वाले लिंक पर क्लिक करें.
  • इसके बाद छात्र अपना रोल नंबर डालें.
  • अब स्टूडेंट्स कैप्चा भरें.
  • फिर सबमिट करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा.
  • अब आगे आप चाहें तो इसे डाउनलोड करके प्रिंट भी निकाल सकते हैं.

यह भी पढ़ें - SSC Changes Exam Process : SSC ने परीक्षा प्रक्रिया में किया बड़ा बदलाव, गलत सवाल पर मिलेंगे पूरे नंबर

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Published at : 13 Apr 2026 10:40 PM (IST)
Tags :
Education Results MP Board Results Mp Board 10th Results Mp Board 12th Results
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