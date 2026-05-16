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हिंदी न्यूज़शिक्षाक्रिएटिविटी को करियर बनाएं, आर्किटेक्चर में ऐसे रखें कदम; जानें पूरी डिटेल्स

क्रिएटिविटी को करियर बनाएं, आर्किटेक्चर में ऐसे रखें कदम; जानें पूरी डिटेल्स

अगर आपको डिजाइन बनाना पसंद है और आप घर, इमारत या नई संरचनाएं तैयार करने में रुचि रखते हैं, तो आर्किटेक्ट आपके लिए एक बेहतरीन करियर विकल्प हो सकता है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 16 May 2026 10:38 AM (IST)
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  • आर्किटेक्ट बनने के लिए 12वीं के बाद बी.आर्क की पढ़ाई आवश्यक है।
  • बी.आर्क कोर्स पांच साल का होता है, डिजाइन तकनीक सिखाता है।
  • प्रवेश परीक्षा, रचनात्मक सोच, तकनीकी ज्ञान जरूरी होता है।
  • इंटर्नशिप और अनुभव के बाद निर्माण फर्मों में नौकरी मिलती है।

आज के समय में बहुत से छात्र ऐसे करियर की तलाश करते हैं जिसमें अच्छी कमाई के साथ रचनात्मकता दिखाने का भी मौका मिले. आर्किटेक्ट ऐसा ही एक पेशा है जिसमें व्यक्ति अपनी सोच और डिजाइन कौशल के जरिए नई इमारतों और संरचनाओं को आकार देता है. अगर आप भी सोच रहे हैं कि आर्किटेक्ट कैसे बना जाए तो इसके लिए सही पढ़ाई, कौशल और अनुभव की जानकारी होना जरूरी है.

आर्किटेक्ट का काम केवल किसी इमारत का नक्शा बनाना नहीं होता है. वह किसी भवन की पूरी योजना तैयार करता है और यह तय करता है कि इमारत कैसी दिखेगी, उसका डिजाइन कैसा होगा और उसमें लोगों की जरूरतों को किस तरह पूरा किया जाएगा. आर्किटेक्ट किसी भी भवन को सुंदर, सुरक्षित और उपयोगी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है.

आर्किटेक्ट बनने के लिए क्या पढ़ाई करनी होती है

अगर आप आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करनी होगी. आमतौर पर 12वीं कक्षा पास करने के बाद छात्र इस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं. कई कॉलेजों और संस्थानों में प्रवेश के लिए गणित विषय जरूरी माना जाता है. इसके बाद छात्र बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर यानी बी.आर्क कोर्स में प्रवेश ले सकते हैं.

बी.आर्क एक पेशेवर डिग्री कोर्स होता है.जिसकी अवधि लगभग पांच साल होती है. इस कोर्स में छात्रों को भवन डिजाइन, निर्माण तकनीक, ड्राइंग, शहरी योजना और आधुनिक तकनीकों से जुड़ी जानकारी दी जाती है.

प्रवेश परीक्षा की भी हो सकती है जरूरत

आर्किटेक्चर कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कई संस्थान प्रवेश परीक्षा के आधार पर छात्रों का चयन करते हैं. इन परीक्षाओं में छात्रों की डिजाइन क्षमता, तार्किक सोच और विषयों की समझ को परखा जाता है. अच्छी तैयारी के साथ छात्र बेहतर कॉलेज में प्रवेश पा सकते हैं.

एक अच्छे आर्किटेक्ट के लिए जरूरी

आर्किटेक्ट बनने के लिए केवल डिग्री लेना ही काफी नहीं होता है. इसके साथ कई जरूरी कौशल भी होने चाहिए. सबसे महत्वपूर्ण बात रचनात्मक सोच होती है. एक आर्किटेक्ट को नई डिजाइन तैयार करने और अलग तरीके से सोचने की क्षमता रखनी चाहिए.

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इसके अलावा तकनीकी ज्ञान भी जरूरी होता है. आज के समय में कंप्यूटर आधारित डिजाइन सॉफ्टवेयर का उपयोग तेजी से बढ़ा है. इसलिए छात्रों को आधुनिक डिजाइन टूल्स की जानकारी भी होनी चाहिए. साथ ही टीम के साथ काम करने और समय का सही प्रबंधन करने की क्षमता भी महत्वपूर्ण होती है.

प्रैक्टिकल अनुभव भी है जरूरी

पढ़ाई के दौरान छात्रों को प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप के जरिए वास्तविक काम सीखने का मौका मिलता है. इससे उन्हें यह समझने में मदद मिलती है कि किसी निर्माण परियोजना पर कैसे काम किया जाता है. प्रैक्टिकल अनुभव भविष्य में नौकरी पाने में भी मदद करता है.

आर्किटेक्ट बनने के बाद कहां मिल सकती है नौकरी

आर्किटेक्चर की पढ़ाई पूरी करने के बाद छात्रों के सामने कई अवसर मौजूद रहते हैं. वे निजी कंपनियों, निर्माण फर्मों, डिजाइन स्टूडियो और सरकारी विभागों में नौकरी कर सकते हैं. इसके अलावा कई लोग अपना खुद का आर्किटेक्चर कार्यालय शुरू करके भी काम करते हैं.आज के समय में तेजी से बढ़ते शहरी विकास और नए निर्माण कार्यों के कारण आर्किटेक्ट की मांग लगातार बढ़ रही है. यही वजह है कि यह क्षेत्र युवाओं के लिए एक अच्छा करियर विकल्प बनता जा रहा है.

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Published at : 16 May 2026 10:38 AM (IST)
Tags :
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