दुकानदार के बेटे मुकुंद आगीवाल ने सीए फाइनल में मारी बाजी, पढ़ें सफलता और संघर्ष से भरी कहानी

हिंदी न्यूज़शिक्षादुकानदार के बेटे मुकुंद आगीवाल ने सीए फाइनल में मारी बाजी, पढ़ें सफलता और संघर्ष से भरी कहानी

धामनोद के मुकुंद आगीवाल ने सीमित संसाधनों के बावजूद सीए फाइनल परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कर इतिहास रच दिया.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 03 Nov 2025 06:34 PM (IST)
Preferred Sources

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने सितंबर 2025 सत्र की सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए हैं. इस बार धामनोद के रहने वाले मुकुंद आगीवाल ने कमाल कर दिखाया है. उन्होंने सीए फाइनल परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कर देशभर के छात्रों के लिए नई प्रेरणा पेश की है. मुकुंद ने कुल 500 अंक यानी 83.33 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं और सीए फाइनल टॉपर बने हैं.

मुकुंद की सफलता इसलिए भी खास है क्योंकि वे एक साधारण परिवार से आते हैं. उनके पिता एक छोटे दुकानदार हैं और मां गृहिणी हैं. सीमित संसाधनों के बावजूद मुकुंद ने अपनी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के दम पर यह बड़ी उपलब्धि हासिल की. उन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान हर चुनौती को एक अवसर की तरह लिया और दिन-रात एक कर दिया. मुकुंद कहते हैं, “सफलता पाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, बस ईमानदारी से मेहनत करनी होती है और खुद पर भरोसा रखना पड़ता है.”

आईसीएआई ने बताया कि इस बार का रिजल्ट तय समय से पहले ही जारी कर दिया गया था. उम्मीदवार रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर अपना स्कोरकार्ड ऑफिशियल वेबसाइट icai.org से डाउनलोड कर सकते हैं. रिजल्ट के साथ-साथ टॉपर लिस्ट भी जारी कर दी गई है, जिसमें मुकुंद आगीवाल का नाम सबसे ऊपर है.

सीए इंटरमीडिएट में जयपुर की नेहा खानवानी ने 505 अंक यानी 84.17 प्रतिशत के साथ पहला स्थान हासिल किया है, जबकि अहमदाबाद की कृति शर्मा दूसरे और अक्षत नौटियाल तीसरे स्थान पर रहे. वहीं सीए फाउंडेशन में चेन्नई की एल. राजलक्ष्मी ने 360 अंक यानी 90 प्रतिशत अंक हासिल कर टॉप किया है.

देश भर के युवाओं के लिए बनें प्रेरणा 

मुकुंद आगीवाल की यह सफलता पूरे देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन गई है. एक छोटे शहर से आने वाला यह छात्र अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है. मुकुंद बताते हैं कि उन्होंने रोजाना 8 से 10 घंटे तक पढ़ाई की और सोशल मीडिया से पूरी तरह दूरी बना ली थी. उनके मुताबिक, सफलता की कुंजी सिर्फ फोकस और निरंतर प्रयास है.

About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
Published at : 03 Nov 2025 06:24 PM (IST)
