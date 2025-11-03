दुकानदार के बेटे मुकुंद आगीवाल ने सीए फाइनल में मारी बाजी, पढ़ें सफलता और संघर्ष से भरी कहानी

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) ने सितंबर 2025 सत्र की सीए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल परीक्षाओं के परिणाम जारी कर दिए हैं. इस बार धामनोद के रहने वाले मुकुंद आगीवाल ने कमाल कर दिखाया है. उन्होंने सीए फाइनल परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल कर देशभर के छात्रों के लिए नई प्रेरणा पेश की है. मुकुंद ने कुल 500 अंक यानी 83.33 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं और सीए फाइनल टॉपर बने हैं.

मुकुंद की सफलता इसलिए भी खास है क्योंकि वे एक साधारण परिवार से आते हैं. उनके पिता एक छोटे दुकानदार हैं और मां गृहिणी हैं. सीमित संसाधनों के बावजूद मुकुंद ने अपनी मेहनत, लगन और आत्मविश्वास के दम पर यह बड़ी उपलब्धि हासिल की. उन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान हर चुनौती को एक अवसर की तरह लिया और दिन-रात एक कर दिया. मुकुंद कहते हैं, “सफलता पाने के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, बस ईमानदारी से मेहनत करनी होती है और खुद पर भरोसा रखना पड़ता है.”

आईसीएआई ने बताया कि इस बार का रिजल्ट तय समय से पहले ही जारी कर दिया गया था. उम्मीदवार रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर अपना स्कोरकार्ड ऑफिशियल वेबसाइट icai.org से डाउनलोड कर सकते हैं. रिजल्ट के साथ-साथ टॉपर लिस्ट भी जारी कर दी गई है, जिसमें मुकुंद आगीवाल का नाम सबसे ऊपर है.

सीए इंटरमीडिएट में जयपुर की नेहा खानवानी ने 505 अंक यानी 84.17 प्रतिशत के साथ पहला स्थान हासिल किया है, जबकि अहमदाबाद की कृति शर्मा दूसरे और अक्षत नौटियाल तीसरे स्थान पर रहे. वहीं सीए फाउंडेशन में चेन्नई की एल. राजलक्ष्मी ने 360 अंक यानी 90 प्रतिशत अंक हासिल कर टॉप किया है.



देश भर के युवाओं के लिए बनें प्रेरणा

मुकुंद आगीवाल की यह सफलता पूरे देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन गई है. एक छोटे शहर से आने वाला यह छात्र अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है. मुकुंद बताते हैं कि उन्होंने रोजाना 8 से 10 घंटे तक पढ़ाई की और सोशल मीडिया से पूरी तरह दूरी बना ली थी. उनके मुताबिक, सफलता की कुंजी सिर्फ फोकस और निरंतर प्रयास है.



