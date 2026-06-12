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हिंदी न्यूज़शिक्षाबिजनेस करने के लिए कैसे जा सकते हैं विदेश, कौन सा वीजा लेना होगा और इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा?

बिजनेस करने के लिए कैसे जा सकते हैं विदेश, कौन सा वीजा लेना होगा और इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा?

अगर आप भी विदेश जाकर बिजनेस करने का सपना देख रहे हैं तो ये खबर पढ़ लीजिए. यहां आपको सही वीजा और इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवालों से जुड़ी जानकारी मिलेगी.

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 12 Jun 2026 12:22 PM (IST)
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यदि आप भी विदेश में अपना व्यापार बढ़ाने, नए निवेश के अवसर तलाशने या फिर किसी अंतरराष्ट्रीय कंपनी के साथ कारोबार शुरू करने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद काम की होने वाली है. विदेश में बिजनेस करने के लिए सबसे पहले आपको सही वीजा की जरूरत होती है. दुनिया के कई देशों में व्यापारिक गतिविधियों के लिए अलग-अलग तरह के वीजा दिए जाते हैं. ऐसे में यात्रा के उद्देश्य के अनुसार सही वीजा चुनना बेहद जरूरी है.

अगर आप केवल बिजनेस मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, व्यापार मेले या नए बाजार की संभावनाएं तलाशने के लिए विदेश जा रहे हैं, तो बिजनेस विजिटर वीजा सबसे सही माना जाता है. यह आमतौर पर कम अवधि के लिए जारी किया जाता है और इसमें व्यावसायिक बैठकों या कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति होती है.

लेकिन अगर आप किसी देश में निवेश करना, नई कंपनी शुरू करना या लंबे समय तक कारोबार स्थापित करने के मकसद से जा रहे हैं तो आपको इन्वेस्टर या स्टार्ट-अप वीजा के लिए आवेदन करना पड़ सकता है.  इसके अलावा, यदि आपकी कंपनी की शाखा भारत और विदेश दोनों जगह मौजूद है और आपको कंपनी के काम से विदेश भेजा जा रहा है, तो अंतर-कंपनी ट्रांसफर वीजा (ICT) की आवश्यकता पड़ सकती है.

आवेदन से पहले तैयार रखें ये जरूरी दस्तावेज

वीजा आवेदन की सफलता काफी हद तक आपके दस्तावेजों पर निर्भर करती है. सबसे पहले आपके पास वैध पासपोर्ट होना चाहिए, जिसकी वैधता कम से कम छह महीने बची हो. यदि किसी विदेशी कंपनी या संस्था ने आपको आमंत्रित किया है, तो उसका आधिकारिक आमंत्रण पत्र भी जरूरी होता है. यह पत्र वीजा अधिकारियों को आपकी यात्रा के उद्देश्य को समझने में मदद करता है.

वित्तीय दस्तावेज भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं. बैंक स्टेटमेंट, आयकर रिटर्न (आईटीआर), कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और निवेश से जुड़े कागजात आपकी आर्थिक स्थिति को साबित करते हैं. इसके अलावा फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग और यात्रा कार्यक्रम की जानकारी भी आवेदन के साथ जमा करनी पड़ सकती है.

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इंटरव्यू में किन सवालों के लिए रहें तैयार?

कई देशों के वीजा आवेदन में इंटरव्यू भी शामिल होता है. इस दौरान अधिकारी यह जानना चाहते हैं कि आपकी यात्रा का उद्देश्य वास्तविक है और आप तय समय के बाद अपने देश लौट आएंगे.आपसे पूछा जा सकता है कि आप किस कंपनी या व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं. आपकी कंपनी क्या काम करती है, उसका कारोबार कितना बड़ा है और विदेश यात्रा से कंपनी को क्या लाभ होगा, जैसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 12 Jun 2026 12:22 PM (IST)
Tags :
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