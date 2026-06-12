यदि आप भी विदेश में अपना व्यापार बढ़ाने, नए निवेश के अवसर तलाशने या फिर किसी अंतरराष्ट्रीय कंपनी के साथ कारोबार शुरू करने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद काम की होने वाली है. विदेश में बिजनेस करने के लिए सबसे पहले आपको सही वीजा की जरूरत होती है. दुनिया के कई देशों में व्यापारिक गतिविधियों के लिए अलग-अलग तरह के वीजा दिए जाते हैं. ऐसे में यात्रा के उद्देश्य के अनुसार सही वीजा चुनना बेहद जरूरी है.

अगर आप केवल बिजनेस मीटिंग, कॉन्फ्रेंस, व्यापार मेले या नए बाजार की संभावनाएं तलाशने के लिए विदेश जा रहे हैं, तो बिजनेस विजिटर वीजा सबसे सही माना जाता है. यह आमतौर पर कम अवधि के लिए जारी किया जाता है और इसमें व्यावसायिक बैठकों या कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति होती है.

लेकिन अगर आप किसी देश में निवेश करना, नई कंपनी शुरू करना या लंबे समय तक कारोबार स्थापित करने के मकसद से जा रहे हैं तो आपको इन्वेस्टर या स्टार्ट-अप वीजा के लिए आवेदन करना पड़ सकता है. इसके अलावा, यदि आपकी कंपनी की शाखा भारत और विदेश दोनों जगह मौजूद है और आपको कंपनी के काम से विदेश भेजा जा रहा है, तो अंतर-कंपनी ट्रांसफर वीजा (ICT) की आवश्यकता पड़ सकती है.

आवेदन से पहले तैयार रखें ये जरूरी दस्तावेज

वीजा आवेदन की सफलता काफी हद तक आपके दस्तावेजों पर निर्भर करती है. सबसे पहले आपके पास वैध पासपोर्ट होना चाहिए, जिसकी वैधता कम से कम छह महीने बची हो. यदि किसी विदेशी कंपनी या संस्था ने आपको आमंत्रित किया है, तो उसका आधिकारिक आमंत्रण पत्र भी जरूरी होता है. यह पत्र वीजा अधिकारियों को आपकी यात्रा के उद्देश्य को समझने में मदद करता है.

वित्तीय दस्तावेज भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं. बैंक स्टेटमेंट, आयकर रिटर्न (आईटीआर), कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और निवेश से जुड़े कागजात आपकी आर्थिक स्थिति को साबित करते हैं. इसके अलावा फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग और यात्रा कार्यक्रम की जानकारी भी आवेदन के साथ जमा करनी पड़ सकती है.

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इंटरव्यू में किन सवालों के लिए रहें तैयार?

कई देशों के वीजा आवेदन में इंटरव्यू भी शामिल होता है. इस दौरान अधिकारी यह जानना चाहते हैं कि आपकी यात्रा का उद्देश्य वास्तविक है और आप तय समय के बाद अपने देश लौट आएंगे.आपसे पूछा जा सकता है कि आप किस कंपनी या व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं. आपकी कंपनी क्या काम करती है, उसका कारोबार कितना बड़ा है और विदेश यात्रा से कंपनी को क्या लाभ होगा, जैसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं.

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