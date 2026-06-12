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हिंदी न्यूज़शिक्षाNEP 2020: नई शिक्षा नीति से बदल रही है पढ़ाई की तस्वीर, जानिए छात्रों और शिक्षकों के लिए क्या हैं बड़े बदलाव

NEP 2020: नई शिक्षा नीति से बदल रही है पढ़ाई की तस्वीर, जानिए छात्रों और शिक्षकों के लिए क्या हैं बड़े बदलाव

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) देश की शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव लेकर आई है. जानिए 5+3+3+4 मॉडल, स्किल एजुकेशन, नई परीक्षा प्रणाली, B.Ed नियम और छात्रों को मिलने वाले फायदे...

By : रजनी उपाध्याय | Updated at : 12 Jun 2026 08:39 AM (IST)
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  • उच्च शिक्षा में लचीलापन और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा.

भारत की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और भविष्य की जरूरतों के मुताबिक बनाने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की गई है. इस नीति का उद्देश्य छात्रों को केवल किताबों तक सीमित रखना नहीं, बल्कि उन्हें कौशल, रचनात्मक सोच और रोजगार के लिए भी तैयार करना है.यही वजह है कि इस नीति में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण से जुड़े कई अहम बदलाव किए गए हैं.

शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है?

नई शिक्षा नीति का फोकस छात्रों के समग्र विकास पर है. अब पढ़ाई का मकसद सिर्फ अच्छे अंक लाना नहीं, बल्कि बच्चों में सोचने, समझने और नई चीजें सीखने की क्षमता विकसित करना भी है.इसके जरिए शिक्षा को रोजगार और वास्तविक जीवन की जरूरतों से जोड़ने की कोशिश की गई है.

5+3+3+4 मॉडल क्या है?

NEP 2020 में पुराने 10+2 सिस्टम की जगह 5+3+3+4 शिक्षा ढांचा लागू किया गया है. यह मॉडल बच्चों की उम्र और सीखने की क्षमता को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसमें शुरुआती वर्षों से ही बच्चों की बुनियादी शिक्षा को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है ताकि आगे की पढ़ाई आसान हो सके.

रटने की बजाय समझने पर जोर

नई नीति में छात्रों को केवल किताबें याद करने के लिए नहीं कहा जाएगा. अब पढ़ाई का तरीका ऐसा होगा जिसमें बच्चे विषय को समझें, सवाल पूछें और अपने ज्ञान का इस्तेमाल वास्तविक जीवन में कर सकें. इससे उनकी सोचने और समस्या सुलझाने की क्षमता बेहतर होगी.

विषय चुनने में मिलेगी आजादी

अब छात्रों को केवल साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स तक सीमित नहीं रहना पड़ेगा.वे अपनी रुचि के अनुसार अलग-अलग विषयों का चयन कर सकेंगे. इससे विद्यार्थियों को अपने करियर की दिशा तय करने में ज्यादा सुविधा मिलेगी.

कक्षा 6 से शुरू होगी स्किल एजुकेशन

नई शिक्षा नीति के तहत छठी कक्षा से ही छात्रों को स्किल आधारित शिक्षा दी जाएगी. उन्हें विभिन्न व्यावहारिक कार्यों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों से जोड़ा जाएगा ताकि वे पढ़ाई के साथ-साथ रोजगार से जुड़ी जरूरी जानकारी भी हासिल कर सकें.

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परीक्षा प्रणाली में आएंगे बदलाव

NEP 2020 के तहत परीक्षाओं को कम तनावपूर्ण बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है.छात्रों की समझ और सीखने की क्षमता को महत्व दिया जाएगा.इससे परीक्षा का दबाव कम होगा और पढ़ाई अधिक प्रभावी बन सकेगी.

मातृभाषा में पढ़ाई को बढ़ावा

नई नीति में शुरुआती कक्षाओं में मातृभाषा या स्थानीय भाषा में शिक्षा देने पर जोर दिया गया है.माना जाता है कि बच्चे अपनी भाषा में पढ़ाई को जल्दी और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, जिससे उनकी सीखने की क्षमता बढ़ती है

डिजिटल शिक्षा को मिल रहा बढ़ावा

तकनीक के बढ़ते उपयोग को देखते हुए डिजिटल शिक्षा पर भी खास ध्यान दिया गया है.ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और डिजिटल संसाधनों के जरिए छात्रों को कहीं भी और कभी भी पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है.

उच्च शिक्षा में मिलेगा लचीलापन

नई शिक्षा नीति के तहत कॉलेज और विश्वविद्यालयों में पढ़ाई को अधिक लचीला बनाया गया है.यदि कोई छात्र बीच में पढ़ाई छोड़ता है तो उसे उसके अध्ययन के अनुसार सर्टिफिकेट या डिप्लोमा का लाभ मिल सकता है। इससे छात्रों को आगे फिर से पढ़ाई शुरू करने में आसानी होगी.

शिक्षक बनने के नियमों में बदलाव

भविष्य में शिक्षक बनने के लिए 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड B.Ed कोर्स को प्रमुख योग्यता के रूप में विकसित किया जा रहा है. इसके साथ ही शिक्षकों को नियमित प्रशिक्षण और नई शिक्षण तकनीकों की जानकारी भी दी जाएगी ताकि वे छात्रों को बेहतर शिक्षा दे सकें.नई शिक्षा नीति में शिक्षक को केवल पढ़ाने वाला व्यक्ति नहीं माना गया है. अब शिक्षक छात्रों के मार्गदर्शक और मेंटर की भूमिका निभाएंगे, जिससे बच्चों का शैक्षणिक और व्यक्तिगत विकास बेहतर तरीके से हो सकेगा.

नई शिक्षा नीति के फायदे

इस नीति से शिक्षा अधिक लचीली, रोजगारोन्मुख और कौशल आधारित बनने की उम्मीद है.इससे छात्रों की रोजगार क्षमता बढ़ेगी, पढ़ाई छोड़ने वालों की संख्या कम होगी और भारतीय शिक्षा व्यवस्था वैश्विक स्तर पर मजबूत बन सकेगी. हालांकि नई शिक्षा नीति को शिक्षा क्षेत्र में बड़ा सुधार माना जा रहा है, लेकिन इसके सफल क्रियान्वयन के लिए बेहतर संसाधन, प्रशिक्षित शिक्षक और मजबूत डिजिटल व्यवस्था की जरूरत होगी। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और तकनीकी सुविधाओं की कमी अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है.

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About the author रजनी उपाध्याय

रजनी उपाध्याय बीते करीब छह वर्षों से पत्रकारिता की दुनिया में सक्रिय हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाली रजनी ने आगरा विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. बचपन से ही पढ़ने-लिखने में गहरी रुचि थी और यही रुचि उन्हें मीडिया की दुनिया तक ले आई.

अपने छह साल के पत्रकारिता सफर में रजनी ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया. उन्होंने न्यूज, एंटरटेनमेंट और एजुकेशन जैसे प्रमुख वर्टिकल्स में अपनी पहचान बनाई. हर विषय में गहराई से उतरना और तथ्यों के साथ-साथ भावनाओं को भी समझना, उनकी पत्रकारिता की खासियत रही है. उनके लिए पत्रकारिता सिर्फ खबरें लिखना नहीं, बल्कि समाज की धड़कन को शब्दों में ढालने की एक कला है.

रजनी का मानना है कि एक अच्छी स्टोरी सिर्फ हेडलाइन नहीं बनाती, बल्कि पाठकों के दिलों को छूती है. वर्तमान में वे एबीपी लाइव में कार्यरत हैं, जहां वे एजुकेशन और एग्रीकल्चर जैसे अहम सेक्टर्स को कवर कर रही हैं.

दोनों ही क्षेत्र समाज की बुनियादी जरूरतों से जुड़े हैं और रजनी इन्हें बेहद संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ संभालती हैं. खाली समय में रजनी को संगीत सुनना और किताबें पढ़ना पसंद है. ये न केवल उन्हें मानसिक सुकून देते हैं, बल्कि उनकी रचनात्मकता को भी ऊर्जा प्रदान करते हैं.
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Published at : 12 Jun 2026 08:39 AM (IST)
Tags :
Education New Education Policy NEP 2020
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