NEET PG 2026: देशभर के मेडिकल कॉलेज में एमडी, एमएस, डीएनबी और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम में एडमिशन का इंतजार कर रहे हजारों उम्मीदवारों को एक बड़ा झटका लगा है. मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने नीट पीजी 2026 काउंसलिंग के राउंड 2 के सीट अलॉटमेंट रिजल्ट की घोषणा पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. यह रिजल्ट पूर्व निर्धारित शेड्यूल के अनुसार 17 नवंबर 2026 को जारी होना था. लेकिन मद्रास हाई कोर्ट के एक अंतरिम आदेश के बाद एमसीसी ने सीट प्रोसेसिंग की प्रक्रिया को निलंबित कर दिया है.

एमसीसी में एक आधिकारिक नोटिस जारी कर सभी उम्मीदवारों और भाग लेने वाले मेडिकल संस्थानों को सूचित किया है कि नीट पीजी काउंसलिंग 2026 के दूसरे दौर की सीट प्रोसेसिंग को अगले आदेश तक स्थगित किया गया है. कमेटी ने स्पष्ट किया है कि राउंड 2 के रिजल्ट तभी घोषित किए जाएंगे, जब उसे माननीय अदालत से इस मामले में जरूरी स्पष्टीकरण और नए दिशा निर्देश मिलेंगे.

किस आदेश के बाद रुकी प्रक्रिया?

एमसीसी के नोटिस के अनुसार काउंसलिंग प्रक्रिया को रोकने का यह फैसला मद्रास हाई कोर्ट की ओर से पारित एक अंतरिम आदेश के अनुपालन में लिया गया है. यह अंतरिम आदेश श्री वेंकटेश्वर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर बनाम भारत सरकार एवं अन्य की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया गया.

एमसीसी के नोटिस के अनुसार अदालत ने प्रवेश प्रक्रिया में आगे की सभी कार्यवाही, जिसमें सेंट्रलाइज्ड एडमिशन कमेटी और एमसीसी के माध्यम से छात्रों की जॉइनिंग भी शामिल थी पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि छात्रों की जॉइनिंग और फीस की वसूली माननीय डिवीजन बेंच की ओर से दिए जाने वाले स्पष्टीकरण के अधीन रहेगी.

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कब जारी होगा राउंड 2 का रिजल्ट?

राउंड 2 के सीट आवंटन पर रोक लगने से काउंसलिंग की आगे की पूरी समय सारणी प्रभावित हो गई है. एमसीसी ने फिलहाल राउंड 2 के सीट अलॉटमेंट जारी करने के लिए कोई नई तारीख की घोषित नहीं की है. अधिकारियों ने साफ किया है कि कोर्ट से स्पष्टीकरण मिलने के बाद ही रिजल्ट जारी होंगे. वहीं पहले जारी किए गए शेड्यूल के अनुसार ऑल इंडिया कोटा के तहत राउंड 2 में सीट पाने वाले उम्मीदवारों को 18 से 24 नवंबर के बीच अपने आवंटित मेडिकल कॉलेज में रिपोर्ट करना था, जबकि संस्थान की ओर से उम्मीदवारों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 25 नवंबर को होना था. अब रिजल्ट पर रोक लगने के बाद यह पूरा शेड्यूल बदल जाएगा.

उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

दूसरे दौर की काउंसलिंग में ऐसे उम्मीदवार शामिल हैं, जिन्हें पहले राउंड में सीट नहीं मिली या जिन्होंने पहले राउंड में आवंटित सीट को अपग्रेड करने के लिए फ्लॉट ऑप्शन चुना था. एमसीसी ने सभी उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वह किसी भी अनौपचारिक तारीखों पर भरोसा न करें और कॉलेज रिपोर्टिंग या फीस पेमेंट की किसी भी तैयारी से पहले संशोधित शेड्यूल का इंतजार करें. नए अपडेट के लिए उम्मीदवार नियमित रूप से एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट चेक करते रहे और अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट तैयार रखें.

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