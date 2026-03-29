बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी, जानें कितने छात्र-छात्राओं ने टॉपर्स लिस्ट में बनाई जगह

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Bihar Board 10th Result Toppers List: बिहार के लाखों छात्र-छात्राओं का लंबा इंतजार आज खत्म हो गया है. बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने 29 मार्च 2026 को दसवीं कक्षा के परीक्षा परिणाम आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिए हैं. इस साल भी बिहार बोर्ड ने देश के अन्य शिक्षा बोर्ड्स की तुलना में सबसे पहले नतीजे जारी कर अपनी कार्यक्षमता का परिचय दिया है. छात्र अब अपनी मेहनत का फल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं, जहां नतीजों के साथ-साथ राज्य के होनहारों की टॉपर्स लिस्ट भी जारी कर दी गई है. इस बार दो राज्य में छात्राएं प्रथम आई हैं.

नतीजों की घोषणा और वेबसाइट्स के लिंक्स

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आज दोपहर मैट्रिक के परिणाम सार्वजनिक कर दिए हैं. छात्र अपना रिजल्ट चेक करने के लिए बोर्ड की मुख्य वेबसाइट biharboardonline.org या biharboardonline.bihar.gov.in का सहारा ले सकते हैं. इन वेबसाइट्स पर जाते ही आपको रिजल्ट का सीधा लिंक मिलेगा, जहां केवल अपना रोल नंबर और रोल कोड डालकर आप अपनी डिजिटल मार्कशीट देख और डाउनलोड कर सकते हैं. भारी ट्रैफिक के कारण वेबसाइट्स पर थोड़ा दबाव हो सकता है, इसलिए छात्रों को धैर्य रखने की सलाह दी गई है.

साल 2026 के टॉपर्स कौन-कौन हैं?

इस बार कुल पासिंग पर्सेंटेज ​81.79 पर्सेंट गया है. टॉपर्स में पुष्पांजलि कुमारी, सबरीन परवीन दोनों को 492 अंक मिले हैं, यानि इन दोनों पासिंग पर्सेंटेज 96.4 है. बिहार बोर्ड के 10वीं के रिजल्ट में कुल 7,26,057 छात्र और 7,84,871 छात्राएं पास हुई हैं. टॉप 10 में 139 छात्र-छात्राएं शामिल हैं, जिसमें से 57 लड़कियां हैं. टॉप 5 टॉपर्स लिस्ट में 13 छात्र-छात्राएं शामिल हैं.

रैंक 1- पुष्पांजलि कुमारी- 492 अंक- 98.4%

रैंक 1- सबरीन प्रवीन- 492 अंक- 98.4%

रैंक 2- नाहिद सुल्ताना- 489 अंक- 97.8%

रैंक 3- अनुपा कुमारी- 488 अंक- 97.6%

रैंक 3- ओम कुमार- 488 अंक- 97.6%

रैंक 4- ज्योति कुमारी- 487 अंक- 97.4%

रैंक 4- अनुभव कुमार- 487 अंक- 97.4%

रैंक 4- अंश राज- 487 अंक- 97.4%

रैंक 5- प्रेरणा कुमारी- 486 अंक- 97.2%

रैंक 5- नसरीन परवीन- 486 अंक- 97.2%

रैंक 5- अभ्निश कुमार- 486 अंक- 97.2%

रैंक 5- विकास कुमार गुप्ता- 486 अंक- 97.2%

रैंक 5- रूपेश कुमार- 486 अंक- 97.2%

कितने छात्र छात्राएं हुए उत्तीर्णं?

इस बार प्रथम श्रेणी में कुल छात्र- 2,34,501

प्रथम श्रेणी में कुल छात्राएं- 2,09,222

द्वितीय श्रेणी में कुल छात्र- 2,25,011

द्वितीय श्रेणी में कुल छात्राएं- 2,50,500

तृतीय श्रेणी में कुल छात्र- 1,35,676

तृतीय श्रेणी में कुल छात्राएं- 1,67,427

पास श्रेणी में कुल छात्र- 6,202

पास श्रेणी में कुल छात्राएं- 7,204

पिछले साल कितने छात्र बने थे टॉपर्स?

बोर्ड ने नतीजों के साथ ही इस साल की टॉपर्स लिस्ट भी साझा कर दी है. पिछले साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो टॉप-10 की सूची में कुल 123 विद्यार्थियों ने अपनी जगह पक्की की थी, जिनमें 60 लड़कियां और 63 लड़के शामिल थे. यह सूची दिखाती है कि बिहार के छोटे शहरों और गांवों के बच्चों ने भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है.

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मेधा दिवस पर होगा भव्य सम्मान

बिहार सरकार राज्य के इन होनहारों को प्रोत्साहित करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है. टॉपर्स लिस्ट में जगह बनाने वाले छात्रों को हर साल मेधा दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जाता है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में हर साल 3 दिसंबर को मेधा दिवस मनाया जाता है. इसी दिन राज्य सरकार एक भव्य समारोह आयोजित करती है, जहां मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री की उपस्थिति में मेधावी छात्रों को उनकी मेहनत के लिए पुरस्कृत किया जाता है.

लाखों की पुरस्कार राशि और प्रोत्साहन

सरकार की ओर से टॉपर्स को दी जाने वाली पुरस्कार राशि काफी आकर्षक है. इस साल भी बोर्ड परीक्षा में पहला स्थान यानी स्टेट टॉपर बनने वाले छात्र को 2 लाख रुपये की बड़ी धनराशि दी जाएगी. वहीं, दूसरे स्थान पर रहने वाले मेधावी को 1.5 लाख रुपये और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले छात्र को 1 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा. इसके अलावा टॉपर्स को लैपटॉप, ई-बुक रीडर और प्रशस्ति पत्र देकर भी सम्मानित किया जाता है ताकि वे उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित हो सकें.

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