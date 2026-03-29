हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाBihar Board 10th Result Toppers List: बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी, जानें कितने छात्र-छात्राओं ने टॉपर्स लिस्ट में बनाई जगह

Bihar Board 10th Result Toppers List: बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी, जानें कितने छात्र-छात्राओं ने टॉपर्स लिस्ट में बनाई जगह

Bihar Board 10th Result Toppers: बिहार बोर्ड ने आज 29 मार्च 2026 को मैट्रिक का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसे छात्र biharboardonline.org पर देख सकते हैं. आइए टॉपर्स लिस्ट देखें.

By : निधि पाल | Updated at : 29 Mar 2026 01:50 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Bihar Board 10th Result Toppers List: बिहार के लाखों छात्र-छात्राओं का लंबा इंतजार आज खत्म हो गया है. बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने 29 मार्च 2026 को दसवीं कक्षा के परीक्षा परिणाम आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिए हैं. इस साल भी बिहार बोर्ड ने देश के अन्य शिक्षा बोर्ड्स की तुलना में सबसे पहले नतीजे जारी कर अपनी कार्यक्षमता का परिचय दिया है. छात्र अब अपनी मेहनत का फल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं, जहां नतीजों के साथ-साथ राज्य के होनहारों की टॉपर्स लिस्ट भी जारी कर दी गई है. इस बार दो राज्य में छात्राएं प्रथम आई हैं. 

नतीजों की घोषणा और वेबसाइट्स के लिंक्स

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने आज दोपहर मैट्रिक के परिणाम सार्वजनिक कर दिए हैं. छात्र अपना रिजल्ट चेक करने के लिए बोर्ड की मुख्य वेबसाइट biharboardonline.org या biharboardonline.bihar.gov.in का सहारा ले सकते हैं. इन वेबसाइट्स पर जाते ही आपको रिजल्ट का सीधा लिंक मिलेगा, जहां केवल अपना रोल नंबर और रोल कोड डालकर आप अपनी डिजिटल मार्कशीट देख और डाउनलोड कर सकते हैं. भारी ट्रैफिक के कारण वेबसाइट्स पर थोड़ा दबाव हो सकता है, इसलिए छात्रों को धैर्य रखने की सलाह दी गई है.

साल 2026 के टॉपर्स कौन-कौन हैं?

इस बार कुल पासिंग पर्सेंटेज ​81.79 पर्सेंट गया है. टॉपर्स में पुष्पांजलि कुमारी, सबरीन परवीन दोनों को 492 अंक मिले हैं, यानि इन दोनों पासिंग पर्सेंटेज 96.4 है. बिहार बोर्ड के 10वीं के रिजल्ट में कुल 7,26,057 छात्र और 7,84,871 छात्राएं पास हुई हैं. टॉप 10 में 139 छात्र-छात्राएं शामिल हैं, जिसमें से 57 लड़कियां हैं. टॉप 5 टॉपर्स लिस्ट में 13 छात्र-छात्राएं शामिल हैं.

रैंक 1-  पुष्पांजलि कुमारी-  492 अंक-  98.4%
रैंक 1-  सबरीन प्रवीन-  492 अंक-  98.4%
रैंक 2-  नाहिद सुल्ताना-  489 अंक-  97.8%
रैंक 3-  अनुपा कुमारी-  488 अंक-  97.6%
रैंक 3-  ओम कुमार-  488 अंक-  97.6%
रैंक 4-  ज्योति कुमारी-  487 अंक-  97.4%
रैंक 4-  अनुभव कुमार-  487 अंक-  97.4%
रैंक 4-  अंश राज-  487 अंक-  97.4%
रैंक 5-  प्रेरणा कुमारी-  486 अंक-  97.2%
रैंक 5-  नसरीन परवीन-  486 अंक-  97.2%
रैंक 5-  अभ्निश कुमार-  486 अंक-  97.2%
रैंक 5-  विकास कुमार गुप्ता-  486 अंक-  97.2%
रैंक 5-  रूपेश कुमार-  486 अंक-  97.2%

कितने छात्र छात्राएं हुए उत्तीर्णं?

इस बार प्रथम श्रेणी में कुल छात्र- 2,34,501 
प्रथम श्रेणी में कुल छात्राएं- 2,09,222

द्वितीय श्रेणी में कुल छात्र- 2,25,011
द्वितीय श्रेणी में कुल छात्राएं- 2,50,500

तृतीय श्रेणी में कुल छात्र- 1,35,676
तृतीय श्रेणी में कुल छात्राएं- 1,67,427

पास श्रेणी में कुल छात्र-  6,202
पास श्रेणी में कुल छात्राएं- 7,204

पिछले साल कितने छात्र बने थे टॉपर्स?

बोर्ड ने नतीजों के साथ ही इस साल की टॉपर्स लिस्ट भी साझा कर दी है. पिछले साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो टॉप-10 की सूची में कुल 123 विद्यार्थियों ने अपनी जगह पक्की की थी, जिनमें 60 लड़कियां और 63 लड़के शामिल थे. यह सूची दिखाती है कि बिहार के छोटे शहरों और गांवों के बच्चों ने भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है.

यह भी पढ़ें: BSEB Bihar Board 10th Result 2026: बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट यहां करें चेक, ये है ऑफिशियल वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक

मेधा दिवस पर होगा भव्य सम्मान

बिहार सरकार राज्य के इन होनहारों को प्रोत्साहित करने में कोई कसर नहीं छोड़ती है. टॉपर्स लिस्ट में जगह बनाने वाले छात्रों को हर साल मेधा दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जाता है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में हर साल 3 दिसंबर को मेधा दिवस मनाया जाता है. इसी दिन राज्य सरकार एक भव्य समारोह आयोजित करती है, जहां मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री की उपस्थिति में मेधावी छात्रों को उनकी मेहनत के लिए पुरस्कृत किया जाता है.

लाखों की पुरस्कार राशि और प्रोत्साहन

सरकार की ओर से टॉपर्स को दी जाने वाली पुरस्कार राशि काफी आकर्षक है. इस साल भी बोर्ड परीक्षा में पहला स्थान यानी स्टेट टॉपर बनने वाले छात्र को 2 लाख रुपये की बड़ी धनराशि दी जाएगी. वहीं, दूसरे स्थान पर रहने वाले मेधावी को 1.5 लाख रुपये और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले छात्र को 1 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा. इसके अलावा टॉपर्स को लैपटॉप, ई-बुक रीडर और प्रशस्ति पत्र देकर भी सम्मानित किया जाता है ताकि वे उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित हो सकें. 

यह भी पढ़ें: Bihar Board 10th Result 2026 Live: बस कुछ ही देर में जारी होगा बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट, यहां देखें पल-पल के अपडेट्स

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read More
Published at : 29 Mar 2026 01:24 PM (IST)
Tags :
Bihar Board 10th Result 10th Result Toppers BSEB Bihar Board
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

शिक्षा
Bihar Board 10th Result Toppers List: बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी, जानें कितने छात्र-छात्राओं ने टॉपर्स लिस्ट में बनाई जगह
बिहार बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी, जानें कितने छात्र-छात्राओं ने टॉपर्स लिस्ट में बनाई जगह
शिक्षा
Bihar Board Result DigiLocker: डिजिलॉकर से सेकेंडों में पाएं बिहार बोर्ड 10वीं की मार्कशीट, रिजल्ट देखना बेहद आसान
डिजिलॉकर से सेकेंडों में पाएं बिहार बोर्ड 10वीं की मार्कशीट, रिजल्ट देखना बेहद आसान
शिक्षा
Bihar Board 10th Result 2026: बिहार बोर्ड 10वीं में पुष्पांजलि और सबरीन ने किया टॉप, ऐसे फटाफट चेक करें अपना रिजल्ट
बिहार बोर्ड 10वीं में पुष्पांजलि और सबरीन ने किया टॉप, ऐसे फटाफट चेक करें अपना रिजल्ट
शिक्षा
Bihar Board 10th Result 2026 Live: बिहार बोर्ड ने जारी किया 10वीं का रिजल्ट, 81.79% छात्र-छात्राएं पास
बिहार बोर्ड ने जारी किया 10वीं का रिजल्ट, 81.79% छात्र-छात्राएं पास
Advertisement

वीडियोज

धुरंधर: द रिवेंज या Duffer, Shahid Kapoor या Salman Khan, Makers ने किया बड़ा खुलासा
Iran Israel America War: युद्ध के एक महीने बाद, क्या खोखला हो रहा है इजरायल का? | Netanyahu
US Israel Iran War 30th day: भीषण वार-पलटवार..जंग और तबाही का मंजर | Donald Trump | Netanyahu
Petrol-Diesel Price: क्या दुनिया झेलेगी सबसे बड़ा ऊर्जा संकट? | Hormuz Strait | Iran Israel War
Iran Israel America War: महायुद्ध का 1 महीना, अमेरिका, इजरायल और ईरान को कितना नुकसान?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
छात्र राजनीति पर बैन के साथ कई बड़े फैसले, बालेन शाह ने नेपाल का PM बनते ही शिक्षा व्यवस्था में किए ये बदलाव
छात्र राजनीति पर बैन के साथ कई बड़े फैसले, बालेन शाह ने नेपाल का PM बनते ही शिक्षा व्यवस्था में किए ये बदलाव
बिहार
'बेरोजगारी भत्ता बंद कर ये नया काम शुरू करे सरकार', पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कर दी बड़ी मांग
'बेरोजगारी भत्ता बंद कर ये नया काम शुरू करे सरकार', पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कर दी बड़ी मांग
क्रिकेट
2 फॉर्मेट से संन्यास और ब्रेक..., विराट कोहली ने धमाकेदार पारी के बाद खोला सफलता का राज; जानें क्या कहा
2 फॉर्मेट से संन्यास और ब्रेक..., विराट कोहली ने धमाकेदार पारी के बाद खोला सफलता का राज
ओटीटी
'धुरंधर' को पछाड़ Netflix पर नंबर 1 बनी ये क्राइम थ्रिलर, 2 घंटे 9 मिनट की फिल्म से सनी देओल भी डरे
2 घंटे 9 मिनट की ये क्राइम थ्रिलर नेटफ्लिक्स पर बनी नंबर 1, ‘धुरंधर’ को छोड़ा पीछे
विश्व
अमेरिकी रिपोर्ट में बेनकाब हुआ पाकिस्तान, 15 आतंकी संगठनों को पाल रहे आसिम मुनीर! चौंकाने वाला खुलासा!
US रिपोर्ट में पाकिस्तान बेनकाब, 15 आतंकी संगठनों को पाल रहे आसिम मुनीर, चौंकाने वाला खुलासा
विश्व
Israel US Iran War Live: इजरायल-ईरान युद्ध गहराने के बीच ईंधन को लेकर पीएम मोदी ने देशवासियों से की यह अपील
LIVE: इजरायल-ईरान युद्ध गहराने के बीच ईंधन को लेकर पीएम मोदी ने देशवासियों से की यह अपील
एग्रीकल्चर
कुछ ही महीनों में उग आती हैं ये फसल, किसान भाई कमा सकते हैं तगड़ा मुनाफा
कुछ ही महीनों में उग आती हैं ये फसल, किसान भाई कमा सकते हैं तगड़ा मुनाफा
हेल्थ
Vitamin B12 Deficiency Symptoms: उत्तर भारत के 47% लोग इस 'साइलेंट' बीमारी के शिकार, कहीं आपकी थकान भी तो नहीं है बड़ा संकेत?
उत्तर भारत के 47% लोग इस 'साइलेंट' बीमारी के शिकार, कहीं आपकी थकान भी तो नहीं है बड़ा संकेत?
ENT LIVE
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
Akshay Kumar की Bhoot Bangla होगी Postpone?
ENT LIVE
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
Namit Malhotra की 'रामायण' का सबसे बड़ा अपडेट,हनुमान जयंती पर जारी होगा 'रामायण' का पहला लुक
ENT LIVE
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
The Housemaid Review: Amazon Prime की ये फिल्म आपको देगी Thrill का Full Dose
ENT LIVE
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
Chiraiya Review: Divya Dutta छा गईं, Marital Abuse और Social Issue पर कमाल Web Series
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Embed widget