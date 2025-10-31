हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़शिक्षाMokama Murder: बम, बारूद और ब्लास्ट से होते हैं जिस मोकामा में फैसले, वहां के लोग कितने पढ़े-लिखे?

Mokama Murder: बम, बारूद और ब्लास्ट से होते हैं जिस मोकामा में फैसले, वहां के लोग कितने पढ़े-लिखे?

Mokama Murder: क्या आप जानते है कि गोलियों और बम-बारूद की भाषा बोलने वाले बिहार के मोकामा में लोग काफी पढ़े-लिखे हैं. आइए हम आपको बताते हैं यहां के लिटरेसी रेट के बारे में .

By : दीपाली बिष्ट | Updated at : 31 Oct 2025 03:20 PM (IST)
Preferred Sources

Mokama Murder: बिहार के मोकामा विधानसभा क्षेत्र में जनसुराज पार्टी के समर्थक और बाहुबली रहे दुलारचंद यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई है. इसके बाद से पूरे मोकामा में सियासी हलचल मच गई है. जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर ने भी उनकी मौत पर शोक प्रकट किया है. हत्या का आरोप बाहुबली नेता अनंत सिंह पर है. फिलहाल के लिए पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, लेकिन दुलारचंद यादव के पोते उनकी मौत पर कहते हैं कि हम लोग पढ़े लिखे हैं कोई एक 47 वाले नहीं है.  

ऐसे में क्या आप जानते हैं कि बम बारूद और गोली की भाषा बोलने वाले मोकामा में लिटरेसी रेट कितना है और यहां के लोग कितने पढ़े लिखे हैं. आइए हम आपको बताते हैं इस बारे में.

क्या आप मोकामा के बारे में जानते हैं ?

मोकामा की बात करें तो यह बिहार की राजधानी पटना में स्थित एक नगर परिषद है, जिसे 28 वार्ड्स में बांटा गया है. यहां की कुल जनसंख्या करीब 2 लाख है, जिसमें इसमें करीब 1 लाख पुरुष और 94 हजार के करीब महिला आबादी है. 2011 की जनगणना के अनुसार, यहां की 32.4 फीसदी जनसंख्या शहरों में रहती है जबकि 67.6 परसेंट आबादी आज भी गांव में अपना गुजर बसर करती है. 

कितना है यहां का लिटरेसी रेट ?

2025 की लिटरेसी रिपोर्ट के अनुसार, भारत के अन्य राज्यों की तुलना में बिहार की साक्षरता दर अभी भी काफी कम है. ऐसे में बात अगर मोकामा की करें तो 2011 के जनगणना के अनुसार, इस ब्लॉक का एवरेज लिटरेसी रेट 65.18 परसेंट है. वहीं मोकामा नगर परिषद का कुल लिटरेसी रेट 72.79 फीसदी है. इसमें से 80.39 फीसदी पुरुष पढ़े-लिखे हैं, जबकि महिलाओं में यह दर 64.17 फीसदी है, जो कि पुरुषों के मुकाबले काफी कम है. यहां हिन्दू, मुसलमान, सिख , क्रिश्चियन समेत कई धर्मों के लोग रहते है. इनमें 94 प्रतिशत के साथ सबसे ज्यादा आबादी हैं हिंदुओं की है. वहीं, मुस्लिम आबादी मात्र 5.11 फीसदी है. 

इसे भी पढ़ें : पश्चिम बंगाल 12वीं का तीसरा सेमेस्टर रिजल्ट जारी, 93.72% छात्र हुए पास; इस बार बढ़ा सफलता का ग्राफ

Education Loan Information:
Calculate Education Loan EMI

About the author दीपाली बिष्ट

आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जानें ये राहें अब ले जाएंगी कहां... कहने को तो ये सिंगर शान के गाने तन्हा दिल की शुरुआती लाइनें हैं, लेकिन दीपाली की जिंदगी पर बखूबी लागू होती हैं. पूरा नाम दीपाली बिष्ट, जो पहाड़ की खूबसूरत दुनिया से ताल्लुक रखती हैं. किसी जमाने में दीपाली के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ कंधे पर झोला टांगकर और हाथों में अखबार लेकर घूमने वाले लोग होते थे, लेकिन धीरे-धीरे उनकी आंखों में इसी दुनिया का सितारा बनने के सपने पनपने लगे और वह भी पत्रकारिता की दुनिया में आ गईं. उन्होंने अपने इस सफर का पहला पड़ाव एबीपी न्यूज में डाला है, जहां वह ब्रेकिंग, जीके और यूटिलिटी के अलावा लाइफस्टाइल की खबरों से रोजाना रूबरू होती हैं. 

दिल्ली में स्कूलिंग करने वाली दीपाली ने 12वीं खत्म करने के बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया और सत्यवती कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में ग्रैजुएशन किया. ग्रैजुएशन के दौरान वह विश्वविद्यालय की डिबेटिंग सोसायटी का हिस्सा बनीं और अपनी काबिलियत दिखाते हुए कई डिबेट कॉम्पिटिशन में जीत हासिल की. 

साल 2024 में दीपाली की जिंदगी में नया मोड़ तब आया, जब उन्होंने गुलशन कुमार फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टिट्यूट ऑफ इंडिया (नोएडा) से टीवी जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री हासिल की. उस दौरान उन्होंने रिपोर्टिंग, एडिटिंग, कंटेंट राइटिंग, रिसर्च और एंकरिंग की बारीकियां सीखीं. कॉलेज खत्म करने के बाद वह एबीपी नेटवर्क में बतौर कॉपीराइटर इंटर्न पत्रकारिता की दुनिया को करीब से समझ रही हैं. 

घर-परिवार और जॉब की तेज रफ्तार जिंदगी में अपने लिए सुकून के पल ढूंढना दीपाली को बेहद पसंद है. इन पलों में वह पोएट्री लिखकर, उपन्यास पढ़कर और पुराने गाने सुनकर जिंदगी की रूमानियत को महसूस करती हैं. इसके अलावा अपनी मां के साथ मिलकर कोरियन सीरीज देखना उनका शगल है. मस्ती करने में माहिर दीपाली को घुमक्कड़ी का भी शौक है और वह आपको दिल्ली के रंग-बिरंगे बाजारों में शॉपिंग करती नजर आ सकती हैं.
Read
Published at : 31 Oct 2025 03:20 PM (IST)
Tags :
Bihar Elections Mokama Dularchand Yadav Murder Case Literacy In Mokama
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Mohammad Azharuddin: तेलंगाना की रेड्डी सरकार का बड़ा फैसला, पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को बनाया मंत्री, जानें क्यों मचा बवाल
तेलंगाना की रेड्डी सरकार का बड़ा फैसला, पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को बनाया मंत्री, जानें क्यों मचा बवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में SIR के साथ होगी जातियों की गणना? अखिलेश यादव की इस मांग ने बढ़ाई हलचल
यूपी में SIR के साथ होगी जातियों की गणना? अखिलेश यादव की इस मांग ने बढ़ाई हलचल
विश्व
World Most Dangerous Weapon: जंग का सबसे छोटा हथियार, कैसे करता है दुश्मन पर वार, जानें इसकी ताकत
जंग का सबसे छोटा हथियार, कैसे करता है दुश्मन पर वार, जानें इसकी ताकत
क्रिकेट
IND vs AUS: ये नया ग्रेग चैपल है..., हर्षित राणा की वजह से बुरी तरह ट्रोल हुए गौतम गंभीर; फैंस बोले- टीम इंडिया को बर्बाद...
हर्षित राणा की वजह से बुरी तरह ट्रोल हुए गौतम गंभीर, फैंस बोले- टीम इंडिया को बर्बाद...
Advertisement

वीडियोज

Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने अपनी एक्टिंग और प्रोडक्शन से बिखेरी चमक, एक औसत कहानी को बना दिया खास.
Shehnaaz Gill Exclusive Interview | इक्क कुड़ी जर्नी, पंजाबी बैन स्ट्रगल सलमान खान और बिग बॉस 13
Shehnaaz Gill Interview | इक्क कुड़ी | वास्तविक जीवन का व्यक्तित्व चरित्र से कैसे अलग है?
Dularchand Case: बीच चुनाव Mokama में हत्याकांड, दुलारचंद के postmortem से सुलझेगी गुत्थी?
Idli Kadhai Review:: धनुष ने साबित किया कि वो अगले लेवल पर हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Mohammad Azharuddin: तेलंगाना की रेड्डी सरकार का बड़ा फैसला, पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को बनाया मंत्री, जानें क्यों मचा बवाल
तेलंगाना की रेड्डी सरकार का बड़ा फैसला, पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को बनाया मंत्री, जानें क्यों मचा बवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में SIR के साथ होगी जातियों की गणना? अखिलेश यादव की इस मांग ने बढ़ाई हलचल
यूपी में SIR के साथ होगी जातियों की गणना? अखिलेश यादव की इस मांग ने बढ़ाई हलचल
विश्व
World Most Dangerous Weapon: जंग का सबसे छोटा हथियार, कैसे करता है दुश्मन पर वार, जानें इसकी ताकत
जंग का सबसे छोटा हथियार, कैसे करता है दुश्मन पर वार, जानें इसकी ताकत
क्रिकेट
IND vs AUS: ये नया ग्रेग चैपल है..., हर्षित राणा की वजह से बुरी तरह ट्रोल हुए गौतम गंभीर; फैंस बोले- टीम इंडिया को बर्बाद...
हर्षित राणा की वजह से बुरी तरह ट्रोल हुए गौतम गंभीर, फैंस बोले- टीम इंडिया को बर्बाद...
बॉलीवुड
व्हाइट शर्ट, ब्लैक कोट और मैचिंग पैंट पहन ऐश्वर्या राय ने दिए किलर पोज, 'बच्चन बहू' की ये बॉस लेडी लुक की तस्वीरें नहीं देखी तो क्या देखा?
ब्लैक आउटफिट में बॉस लेडी बन छाईं ऐश्वर्या राय, एक्ट्रेस की तस्वीरों ने इंटरनेट पर लगाई आग
ट्रेंडिंग
'हिंदू से ईसाई बन जाएंगी मेरी पत्नी...'अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बयान पर भड़के यूजर्स, सोशल मीडिया पर काटा हंगामा
'हिंदू से ईसाई बन जाएंगी मेरी पत्नी...'अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बयान पर भड़के यूजर्स, सोशल मीडिया पर काटा हंगामा
हेल्थ
What Happens to Old Kidney after Transplant: किडनी ट्रांसप्लांट के बाद पुरानी किडनी का क्या करते हैं डॉक्टर? होश उड़ा देगी यह हकीकत
किडनी ट्रांसप्लांट के बाद पुरानी किडनी का क्या करते हैं डॉक्टर? होश उड़ा देगी यह हकीकत
यूटिलिटी
ऑनलाइन पैसे कमाने के चक्कर में हो न जाए फ्रॉड, इन बातों का जरूर रखें ध्यान
ऑनलाइन पैसे कमाने के चक्कर में हो न जाए फ्रॉड, इन बातों का जरूर रखें ध्यान
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
ENT LIVE
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Embed widget