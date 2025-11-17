बिहार बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा 2026 की तैयारी में जुटे छात्रों के लिए अहम खबर सामने आई है. बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने दोनों कक्षाओं के लिए पंजीकृत विद्यार्थियों का डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. बोर्ड हर साल की तरह इस बार भी नवंबर में ही डमी एडमिट कार्ड लेकर आया है, ताकि छात्र समय रहते अपनी सभी जानकारी की जांच कर सकें. छात्र अपना डमी एडमिट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं और अगर उसमें कोई गलती मिलती है, तो उसे अपने स्कूल के प्रधानाचार्य के माध्यम से ठीक करवाने का मौका भी दिया गया है.

बोर्ड ने बताया कि डमी एडमिट कार्ड का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि असली एडमिट कार्ड जारी होने से पहले हर विद्यार्थी की व्यक्तिगत जानकारी बिल्कुल सही हो. कई बार नाम की स्पेलिंग, जन्मतिथि, माता-पिता के नाम या विषय में गलती रह जाती है, जिसका पता परीक्षा के समय चलता है और छात्र परेशान हो जाते हैं. इसी वजह से बिहार बोर्ड पहले ही डमी एडमिट कार्ड जारी करता है, ताकि सभी त्रुटियां समय रहते सुधारी जा सकें.

ये होंगी जरूरी डिटेल्स

डमी एडमिट कार्ड में छात्र का नाम, माता-पिता का नाम, जन्मतिथि, स्कूल या कॉलेज का कोड, विषय, रजिस्ट्रेशन संख्या और अन्य महत्वपूर्ण विवरण दर्ज होते हैं. यह एडमिट कार्ड अस्थाई होता है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है. यदि किसी भी जानकारी में गलती लगती है, तो छात्र को तुरंत अपने प्रधानाचार्य से संपर्क करना चाहिए. सुधार केवल स्कूल के माध्यम से ही बोर्ड की प्रणाली में अपडेट किए जाते हैं.

ऐसे करें डाउनलोड

डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड करना बेहद आसान है. इसके लिए छात्रों को बिहार बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. वहां “Student Dummy Admit Card 2026” का विकल्प मिलेगा. उस पर क्लिक करने के बाद छात्र को अपना कॉलेज कोड, नाम, पिता का नाम, फैकल्टी और जन्मतिथि दर्ज करनी होती है. जानकारी सबमिट करते ही एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देता है, जिसे डाउनलोड कर सुरक्षित रख लेना चाहिए. बोर्ड ने छात्रों से अपील की है कि वे एडमिट कार्ड को एक बार नहीं बल्कि कई बार ध्यान से पढ़ें, ताकि किसी भी गलती पर तुरंत कार्रवाई की जा सके.



