बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) की ओर से बिहार बोर्ड 12वीं 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. इस बार आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों ही स्ट्रीम का रिजल्ट एक साथ जारी किया गया है. बोर्ड के नतीजे की घोषणा शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने प्रेस कांफ्रेंस के जरिए की, जिसमें टॉपर्स की लिस्ट भी जारी की गई. आपको बता दें कि बिहार बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में करीब 13 लाख से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया था, जिनके लिए करीब 1762 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे. वहीं बिहार बोर्ड का रिजल्ट देखने के लिए स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि इस बार बिहार बोर्ड कॉमर्स का रिजल्ट क्या रहा है.

कहां और कैसे चेक करें बिहार बोर्ड 12वीं कॉमर्स रिजल्ट?

बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट स्टूडेंट्स ऑफिशिल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं. इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले biharboardonline.bihar.gov.in, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.

इसके बाद होम पेज पर जाकर BSEB Bihar Board 12th Intermediate Result 2026 रिजल्ट पर क्लिक करें.

अब यहां अपना रोल नंबर व डेट ऑफ बर्थ दर्ज करें.

इसके बाद आपका रिजल्ट आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा.

कॉमर्स स्ट्रीम में ये हैं 2025 के टॉपर्स

2025 में बिहार बोर्ड में तीनों ही स्ट्रीम में के स्टूडेंट्स ने शानदार प्रदर्शन किया था. कॉमर्स स्ट्रीम में रोशनी कुमारी ने 475 अंक के साथ टॉप किया था. वहीं दूसरे स्थान पर खुशी ने 473 अंक हासिल किए थे. तीसरे स्थान पर सृष्टि कुमारी ने 471 अंक के साथ टॉप किया था और 471 अंक के साथ निशांत राज भी तीसरे स्थान पर रहे थे.

बोर्ड में पास होने के लिए कितने नंबर जरूरी?

बिहार बोर्ड के नियमों के अनुसार, किसी भी स्टूडेंट को पास होने के लिए बोर्ड में हर विषय में कम सम कम 30 प्रतिशत अंक लाना जरूरी है. प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य होगा. आपको बता दें कि रिजल्ट के साथ ही टॉपर्स की घोषणा भी होगी. पहले स्थान पर आने वाले छात्र को 2 लाख रुपये नकद, लैपटॉप और दूसरे ईनाम दिए जाएंगे. वहीं दूसरे स्थान और तीसरे स्थान पर रहने वाले छात्रों को भी नकद इनाम और लैपटॉप मिलेगा.

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