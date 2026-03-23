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BSEB 12th Commerce Result 2026: बिहार बोर्ड 12वीं कॉमर्स रिजल्ट जारी, जानिए इस बार किसने किया टॉप

BSEB Bihar Board 12th Commerce Result 2026: बिहार बोर्ड 2026 आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों ही स्ट्रीम का रिजल्ट जारी कर दिया गया. नतीजे की घोषणा शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने प्रेस कांफ्रेंस के जरिए की, जिसमें टॉपर्स की लिस्ट भी जारी की गई.

By : कविता गाडरी | Updated at : 23 Mar 2026 02:04 PM (IST)
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बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) की ओर से बिहार बोर्ड 12वीं  2026 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. इस बार आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों ही स्ट्रीम का रिजल्ट एक साथ जारी किया गया है. बोर्ड के नतीजे की घोषणा शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने प्रेस कांफ्रेंस के जरिए की, जिसमें टॉपर्स की लिस्ट भी जारी की गई. आपको बता दें कि बिहार बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में करीब 13 लाख से ज्यादा छात्रों ने हिस्सा लिया था, जिनके लिए करीब 1762 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे. वहीं बिहार बोर्ड का रिजल्ट देखने के लिए स्टूडेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं. ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि इस बार बिहार बोर्ड कॉमर्स का रिजल्ट क्या रहा है.

कहां और कैसे चेक करें बिहार बोर्ड 12वीं कॉमर्स रिजल्ट?

  • बिहार बोर्ड 12वीं का रिजल्ट स्टूडेंट्स ऑफिशिल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं. इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले biharboardonline.bihar.gov.in,  ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
  • इसके बाद होम पेज पर जाकर BSEB Bihar Board 12th Intermediate Result 2026 रिजल्ट पर क्लिक करें.
  • अब यहां अपना रोल नंबर व डेट ऑफ बर्थ दर्ज करें.
  • इसके बाद आपका रिजल्ट आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा.

कॉमर्स स्ट्रीम में ये हैं 2025 के टॉपर्स 

2025 में बिहार बोर्ड में तीनों ही स्ट्रीम में के स्टूडेंट्स ने शानदार प्रदर्शन किया था. कॉमर्स स्ट्रीम में रोशनी कुमारी ने 475 अंक के साथ टॉप किया था. वहीं दूसरे स्थान पर खुशी ने  473 अंक हासिल किए थे. तीसरे स्थान पर सृष्टि कुमारी ने 471 अंक के साथ टॉप किया था और  471 अंक के साथ निशांत राज भी तीसरे स्थान पर रहे थे.

बोर्ड में पास होने के लिए कितने नंबर जरूरी?

बिहार बोर्ड के नियमों के अनुसार, किसी भी स्टूडेंट को पास होने के लिए बोर्ड में हर विषय में कम सम कम 30 प्रतिशत अंक लाना जरूरी है. प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट्स में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य होगा. आपको बता दें कि रिजल्ट के साथ ही टॉपर्स की घोषणा भी होगी. पहले स्थान पर आने वाले छात्र को 2 लाख रुपये नकद, लैपटॉप और दूसरे ईनाम दिए जाएंगे. वहीं दूसरे स्थान और तीसरे स्थान पर रहने वाले छात्रों को भी नकद इनाम और लैपटॉप मिलेगा.

ये भी पढ़ें-BSEB Bihar Board 12th Result 2026 LIVE: दोपहर 1:30 बजे आएगा बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट, जानिए कैसे चेक करें अपना स्कोर और क्या है ताजा अपडेट

 

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 23 Mar 2026 01:27 PM (IST)
Tags :
BSEB Bihar Board 12th Result Bihar Board 12th Result 2026 BSEB 12th Result 2026 Bihar Board Intermediate Result 2026
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